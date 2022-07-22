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Новости Война
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Методическое уничтожение артиллерийских складов россиян нивелирует их преимущество, - Рахманин

рахманін

Несмотря на то, что у россиян по-прежнему много артиллерии и снарядов, работа высокоточной артиллерии нивелирует это преимущество. Для контрнаступления ВСУ этого недостаточно, но поставки западного оружия увеличиваются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Темпы поставок западного оружия увеличились и это очевидно. ВСУ убедили партнеров, что мы достойны этого оружия: украинское войско быстро им овладевает и эффективно использует. Но до насыщения для контрнаступления еще далеко", - объясняет народный депутат.

Результат работы западного оружия в руках ВСУ враг уже ощутил, и это имеет влияние на поле боя.

"У россиян все еще много артиллерии и много боекомплекта, но очень эффективное методическое уничтожение артскладов уже нивелирует это преимущество. Неограниченные запасы снарядов уменьшаются. Все это результат ювелирной работы РСЗО. Для того чтобы контрнаступление было эффективным, нужно очень четко рассчитать точку входа и сделать это так, чтобы враг там удара не ожидал", - заключает представитель "Голоса".

Читайте также: Враг хочет перенести склады боеприпасов подальше от украинской артиллерии, - Силы обороны юга

Автор: 

уничтожение (6916) Рахманин Сергей (120) склад (155)


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Топ комментарии
+4
Брюш Колося

@KostaKrempov

·

https://twitter.com/KostaKrempov/status/1549725391450947584 20 июл.

Идеальный семейный бизнес в России: у тебя автосалон, у жены ритуальные услуги, тесть в военкомате.
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22.07.2022 17:51
+1
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22.07.2022 17:55
+1
а еще нужно методическое уничтожение всех видов артсистем..., это я, как опытный диванный вояка, говорю...
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22.07.2022 18:00
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А после того, как нам дадут в достаточном количестве снаряди дальностью до 300 км., везти на фронт боеприпасы оркам придется прямо из мордора. Ну, вы в курсе, насколько героическая у них логистика.
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22.07.2022 17:50 Ответить
Брюш Колося

@KostaKrempov

·

https://twitter.com/KostaKrempov/status/1549725391450947584 20 июл.

Идеальный семейный бизнес в России: у тебя автосалон, у жены ритуальные услуги, тесть в военкомате.
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22.07.2022 17:51 Ответить
Defence intelligence of Ukraine @DI_Ukraine
«У нас із роти десятеро людей залишилось. Було сто сім, залишилось десять» "І те, що тобі кажуть по новинах, не вір цьому. Тут повна дупа."
(тут слов почти нет, лишь мат и слюни)
https://youtu.be/rJ8LtG-ILt8
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22.07.2022 17:51 Ответить
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22.07.2022 17:55 Ответить
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22.07.2022 18:03 Ответить
а еще нужно методическое уничтожение всех видов артсистем..., это я, как опытный диванный вояка, говорю...
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22.07.2022 18:00 Ответить
Рахманін не військовий експерт і ніколи таким не був.
Він просто журналіст, один з найкращих та досвідчених в Україні.
А зараз він народний депутат, член оборонного комітету у ВР.
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22.07.2022 19:06 Ответить


а еще нужно методическое уничтожение всех видов артсистем..., это я, как опытный диванный вояка, говорю...

ось кого нужно слухати.По ніку вроді жінка а правильно розставила акценти
артилерія сильна сторона московитів тому її треба знищувати склади тоже
а по Рахманіну ми будем воювати роками бо всігда чогось не буде хватать
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22.07.2022 19:07 Ответить
методичное
так правильно
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22.07.2022 23:08 Ответить
 
 