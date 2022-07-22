Методическое уничтожение артиллерийских складов россиян нивелирует их преимущество, - Рахманин

Несмотря на то, что у россиян по-прежнему много артиллерии и снарядов, работа высокоточной артиллерии нивелирует это преимущество. Для контрнаступления ВСУ этого недостаточно, но поставки западного оружия увеличиваются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Темпы поставок западного оружия увеличились и это очевидно. ВСУ убедили партнеров, что мы достойны этого оружия: украинское войско быстро им овладевает и эффективно использует. Но до насыщения для контрнаступления еще далеко", - объясняет народный депутат.

Результат работы западного оружия в руках ВСУ враг уже ощутил, и это имеет влияние на поле боя.

"У россиян все еще много артиллерии и много боекомплекта, но очень эффективное методическое уничтожение артскладов уже нивелирует это преимущество. Неограниченные запасы снарядов уменьшаются. Все это результат ювелирной работы РСЗО. Для того чтобы контрнаступление было эффективным, нужно очень четко рассчитать точку входа и сделать это так, чтобы враг там удара не ожидал", - заключает представитель "Голоса".

Читайте также: Враг хочет перенести склады боеприпасов подальше от украинской артиллерии, - Силы обороны юга