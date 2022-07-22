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Новини Війна
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Методичне знищення артилерійських складів росіян нівелює їхню перевагу, - Рахманін

рахманін

Попри те, що у росіян досі багато артилерії і снарядів, робота високоточної артилерії нівелює цю перевагу. Для контрнаступу ЗСУ цього ще недостатньо, але постачання західної зброї збільшуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"Темпи постачання західної зброї збільшилися і це очевидно. ЗСУ переконали партнерів, що ми гідні цієї зброї: українське військо швидко її опановує і ефективно використовує. Але до насичення для контрнаступу ще далеко", - пояснює народний депутат.

Результат роботи західної зброї в руках ЗСУ ворог вже відчув і це має вплив на полі бою.

"У росіян все ще багато артилерії і багато боєкомплекту, але дуже ефективне методичне знищення артскладів вже нівелює цю перевагу. Необмежені запаси снарядів зменшується. Все це — результат ювелірної роботи РСЗВ. Для того, щоб контрнаступ був ефективним, треба дуже чітко розрахувати точку входу і зробити це так, щоб ворог там удару не чекав", - підсумовує представник "Голосу".

Також читайте: Ворог хоче перенести склади боєприпасів подалі від української артилерії, - Сили оборони півдня

Автор: 

знищення (7227) Рахманін Сергій (137) склад (182)


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Топ коментарі
+4
Брюш Колося

@KostaKrempov

·

https://twitter.com/KostaKrempov/status/1549725391450947584 20 июл.

Идеальный семейный бизнес в России: у тебя автосалон, у жены ритуальные услуги, тесть в военкомате.
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22.07.2022 17:51
+1
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22.07.2022 17:55
+1
а еще нужно методическое уничтожение всех видов артсистем..., это я, как опытный диванный вояка, говорю...
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22.07.2022 18:00
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А после того, как нам дадут в достаточном количестве снаряди дальностью до 300 км., везти на фронт боеприпасы оркам придется прямо из мордора. Ну, вы в курсе, насколько героическая у них логистика.
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22.07.2022 17:50 Відповісти
Брюш Колося

@KostaKrempov

·

https://twitter.com/KostaKrempov/status/1549725391450947584 20 июл.

Идеальный семейный бизнес в России: у тебя автосалон, у жены ритуальные услуги, тесть в военкомате.
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22.07.2022 17:51 Відповісти
Defence intelligence of Ukraine @DI_Ukraine
«У нас із роти десятеро людей залишилось. Було сто сім, залишилось десять» "І те, що тобі кажуть по новинах, не вір цьому. Тут повна дупа."
(тут слов почти нет, лишь мат и слюни)
https://youtu.be/rJ8LtG-ILt8
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22.07.2022 17:51 Відповісти
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22.07.2022 17:55 Відповісти
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22.07.2022 18:03 Відповісти
а еще нужно методическое уничтожение всех видов артсистем..., это я, как опытный диванный вояка, говорю...
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22.07.2022 18:00 Відповісти
Рахманін не військовий експерт і ніколи таким не був.
Він просто журналіст, один з найкращих та досвідчених в Україні.
А зараз він народний депутат, член оборонного комітету у ВР.
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22.07.2022 19:06 Відповісти


а еще нужно методическое уничтожение всех видов артсистем..., это я, как опытный диванный вояка, говорю...

ось кого нужно слухати.По ніку вроді жінка а правильно розставила акценти
артилерія сильна сторона московитів тому її треба знищувати склади тоже
а по Рахманіну ми будем воювати роками бо всігда чогось не буде хватать
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22.07.2022 19:07 Відповісти
методичное
так правильно
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22.07.2022 23:08 Відповісти
 
 