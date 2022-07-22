Методичне знищення артилерійських складів росіян нівелює їхню перевагу, - Рахманін

Попри те, що у росіян досі багато артилерії і снарядів, робота високоточної артилерії нівелює цю перевагу. Для контрнаступу ЗСУ цього ще недостатньо, але постачання західної зброї збільшуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"Темпи постачання західної зброї збільшилися і це очевидно. ЗСУ переконали партнерів, що ми гідні цієї зброї: українське військо швидко її опановує і ефективно використовує. Але до насичення для контрнаступу ще далеко", - пояснює народний депутат.

Результат роботи західної зброї в руках ЗСУ ворог вже відчув і це має вплив на полі бою.

"У росіян все ще багато артилерії і багато боєкомплекту, але дуже ефективне методичне знищення артскладів вже нівелює цю перевагу. Необмежені запаси снарядів зменшується. Все це — результат ювелірної роботи РСЗВ. Для того, щоб контрнаступ був ефективним, треба дуже чітко розрахувати точку входу і зробити це так, щоб ворог там удару не чекав", - підсумовує представник "Голосу".

Також читайте: Ворог хоче перенести склади боєприпасів подалі від української артилерії, - Сили оборони півдня