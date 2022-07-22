Методичне знищення артилерійських складів росіян нівелює їхню перевагу, - Рахманін
Попри те, що у росіян досі багато артилерії і снарядів, робота високоточної артилерії нівелює цю перевагу. Для контрнаступу ЗСУ цього ще недостатньо, але постачання західної зброї збільшуються.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін.
"Темпи постачання західної зброї збільшилися і це очевидно. ЗСУ переконали партнерів, що ми гідні цієї зброї: українське військо швидко її опановує і ефективно використовує. Але до насичення для контрнаступу ще далеко", - пояснює народний депутат.
Результат роботи західної зброї в руках ЗСУ ворог вже відчув і це має вплив на полі бою.
"У росіян все ще багато артилерії і багато боєкомплекту, але дуже ефективне методичне знищення артскладів вже нівелює цю перевагу. Необмежені запаси снарядів зменшується. Все це — результат ювелірної роботи РСЗВ. Для того, щоб контрнаступ був ефективним, треба дуже чітко розрахувати точку входу і зробити це так, щоб ворог там удару не чекав", - підсумовує представник "Голосу".
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@KostaKrempov
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https://twitter.com/KostaKrempov/status/1549725391450947584 20 июл.
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https://youtu.be/rJ8LtG-ILt8
Він просто журналіст, один з найкращих та досвідчених в Україні.
А зараз він народний депутат, член оборонного комітету у ВР.
а еще нужно методическое уничтожение всех видов артсистем..., это я, как опытный диванный вояка, говорю...
ось кого нужно слухати.По ніку вроді жінка а правильно розставила акценти
артилерія сильна сторона московитів тому її треба знищувати склади тоже
а по Рахманіну ми будем воювати роками бо всігда чогось не буде хватать
так правильно