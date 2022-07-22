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Российский суд заочно арестовал Гордона

гордон

В России суд заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за якобы фейки о российских военных и "призывы" к войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

"Украинский журналист Дмитрий Гордон заочно был арестован в РФ за фейки о военных и призывах к войне", - говорится в сообщении.

Как известно, 19 июля Гордон был объявлен в розыск.

Читайте также: Журналиста Гордона объявили в розыск в России

Автор: 

арест (10455) Гордон Дмитрий (120) россия (95515)


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Топ комментарии
+22
Вирішили в такий нехитрий спосіб прикрити свого агента?
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22.07.2022 18:00
+19
Он хоть и гардон, но он наш гардон. А вы дебилы, ***...
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22.07.2022 18:00
+16
- Ой, Фима, знали-бы вы, шо люди говорят про вас вам за глаза...
- Я вас умоляю, "за глаза" они могут меня даже от3,14здить...
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22.07.2022 18:00
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Он хоть и гардон, но он наш гардон. А вы дебилы, ***...
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22.07.2022 18:00 Ответить
Больше всего рад этой новости Гордон. Крутая рекламма. Это вам не мумиё...
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22.07.2022 19:32 Ответить
Это они так мстят этому аферисту за волшебные пирамидки.
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22.07.2022 23:01 Ответить
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22.07.2022 20:14 Ответить
- Ой, Фима, знали-бы вы, шо люди говорят про вас вам за глаза...
- Я вас умоляю, "за глаза" они могут меня даже от3,14здить...
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22.07.2022 18:00 Ответить
Вирішили в такий нехитрий спосіб прикрити свого агента?
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22.07.2022 18:00 Ответить
немає потреби, якщо вони мають повний склад керівництва держави та спецслужбсвоїх агентів.
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22.07.2022 18:04 Ответить
Да який він агент, в Україні досі керують вілкули, труханови та єрмаки...
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22.07.2022 20:58 Ответить
Уже можно смеяться? Того, гордона, что интервью у Стрелкова-Гиркина брал? Награда нашла хероя.
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22.07.2022 18:00 Ответить
Давайте не будем обсуждать что он у кого брал)
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22.07.2022 18:06 Ответить
гордон с гражданством рефии был заочно арестован
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22.07.2022 18:02 Ответить
А можна нам так путлера заочно розстріляти?
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22.07.2022 18:03 Ответить
..походу, - останній козир аби підтримати свого Гордона-лєворуціонєра
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22.07.2022 18:07 Ответить
Це щось на кшталт позбпвлення громадянства Коломойського. 😁

Хай ще Єрмака та Арестовича до довічного повішання приговорять замість того, щоб дати їм вищі нагороди ФСБ. 😛
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22.07.2022 18:07 Ответить
Наплювати
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22.07.2022 18:08 Ответить
Треба вжити заходи, бо нєбєзпєка! Заховати фігуранта для його персонального захисту десь на таємній квартирі років на 5-10.
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22.07.2022 18:09 Ответить
Ну все - тепер він хєрой. Тільки спробуйте його назвати ватніком!
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22.07.2022 18:11 Ответить
Но генетический код ватника и прохиндея не изменить.
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22.07.2022 23:02 Ответить
кацапи геть дурні
кацапи навіть не дибіли
кацапи є імбіцили
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22.07.2022 18:14 Ответить
Кино и немцы!!!! Щас, гандон вам здасться- айбин больной !!!!!
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22.07.2022 18:29 Ответить
Димон обосрал Мавзолейный Пантыон
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22.07.2022 18:30 Ответить
Алексей Артистович и дЕрмак обсирают рабZeю круче Димона..а с них..как с гуся вода...
И кто из них Штирлиц,?
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22.07.2022 18:34 Ответить
димон растёшь на глазах ,это не пирамидки тебя пиарят а сучий комитет вата *********
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22.07.2022 18:42 Ответить
так их контриков
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22.07.2022 18:46 Ответить
П#дарас
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22.07.2022 19:34 Ответить
Кончена потвора,як і більшість жидів,прошу не плутати із порядними гебреями.
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22.07.2022 20:39 Ответить
Вы до сих пор верите, что такие существуют
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22.07.2022 23:04 Ответить
Портніков, Ганапольский, в минулому Лео Ребет.....
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23.07.2022 01:01 Ответить
Ну хоч одне ясно тепер)))Він не агент кремля)))Або навпаки))
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22.07.2022 18:46 Ответить
" і заклики до війни"

Отут вже дуже смішно. Тобто заклики до нападу на Україну і знищення України і взагалі на агресивну війну рф против України - це ок, а от заклики чинити агрессорам опір - це з їхньої точки зору - злочин - реально московія - то королівство кривих дзеркал.
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22.07.2022 19:00 Ответить
Блин, кандом и к зебикам попал в непонятку, а так массу шашлычную на выборах, шо за себя, кидал, и к пынемуйловникам полез в пенис.
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22.07.2022 19:25 Ответить
Кста, он пересекался в Москве на учебе с Пальчевским. После той учебы спальчик попал переводчиком куда-то возле Вьетнама...
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22.07.2022 19:28 Ответить
😄 а Гордон знає?
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22.07.2022 19:48 Ответить
ФСБ рятує агента від провалу...
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22.07.2022 20:07 Ответить
А наш суд вже його розшукує?
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22.07.2022 20:39 Ответить
Гордон це засланий козачок ,який тридцять років впроваджував "русский мир" в Україні,просуваючи так звану рус. культуру ,як через свою газету "бульвар"так і через теле.ефір.
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22.07.2022 20:45 Ответить
Я б його віддав в обмін на наших азовців! Негайно!
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22.07.2022 22:05 Ответить
З Гордона русофоб моцний
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22.07.2022 22:42 Ответить
 
 