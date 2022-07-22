Российский суд заочно арестовал Гордона
В России суд заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за якобы фейки о российских военных и "призывы" к войне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.
"Украинский журналист Дмитрий Гордон заочно был арестован в РФ за фейки о военных и призывах к войне", - говорится в сообщении.
Как известно, 19 июля Гордон был объявлен в розыск.
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- Я вас умоляю, "за глаза" они могут меня даже от3,14здить...
рдона, что интервью у Стрелкова-Гиркина брал? Награда нашла хероя.
Хай ще Єрмака та Арестовича до довічного повішання приговорять замість того, щоб дати їм вищі нагороди ФСБ. 😛
кацапи навіть не дибіли
кацапи є імбіцили
И кто из них Штирлиц,?
Отут вже дуже смішно. Тобто заклики до нападу на Україну і знищення України і взагалі на агресивну війну рф против України - це ок, а от заклики чинити агрессорам опір - це з їхньої точки зору - злочин - реально московія - то королівство кривих дзеркал.