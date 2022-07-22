Российский суд заочно арестовал Гордона

В России суд заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за якобы фейки о российских военных и "призывы" к войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

"Украинский журналист Дмитрий Гордон заочно был арестован в РФ за фейки о военных и призывах к войне", - говорится в сообщении.

Как известно, 19 июля Гордон был объявлен в розыск.

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