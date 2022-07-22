Російський суд заочно заарештував Гордона

У Росії суд заочно заарештував українського журналіста Дмитра Гордона за нібито фейки про російських військових та "заклики" до війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Українського журналіста Дмитра Гордона заочно заарештували в РФ за фейки про військових і заклики до війни", - ідеться в повідомленні.

Як відомо, 19 липня Гордона було оголошено в розшук.

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