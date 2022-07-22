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Російський суд заочно заарештував Гордона

гордон

У Росії суд заочно заарештував українського журналіста Дмитра Гордона за нібито фейки про російських військових та "заклики" до війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Українського журналіста Дмитра Гордона заочно заарештували в РФ за фейки про військових і заклики до війни", - ідеться в повідомленні.

Як відомо, 19 липня Гордона було оголошено в розшук.

Читайте також: Журналіста Гордона оголосили в розшук у Росії

Автор: 

арешт (2523) Гордон Дмитро (116) росія (65146)


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Топ коментарі
+22
Вирішили в такий нехитрий спосіб прикрити свого агента?
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22.07.2022 18:00
+19
Он хоть и гардон, но он наш гардон. А вы дебилы, ***...
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22.07.2022 18:00
+16
- Ой, Фима, знали-бы вы, шо люди говорят про вас вам за глаза...
- Я вас умоляю, "за глаза" они могут меня даже от3,14здить...
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22.07.2022 18:00
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Он хоть и гардон, но он наш гардон. А вы дебилы, ***...
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22.07.2022 18:00 Відповісти
Больше всего рад этой новости Гордон. Крутая рекламма. Это вам не мумиё...
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22.07.2022 19:32 Відповісти
Это они так мстят этому аферисту за волшебные пирамидки.
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22.07.2022 23:01 Відповісти
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22.07.2022 20:14 Відповісти
- Ой, Фима, знали-бы вы, шо люди говорят про вас вам за глаза...
- Я вас умоляю, "за глаза" они могут меня даже от3,14здить...
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22.07.2022 18:00 Відповісти
Вирішили в такий нехитрий спосіб прикрити свого агента?
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22.07.2022 18:00 Відповісти
немає потреби, якщо вони мають повний склад керівництва держави та спецслужбсвоїх агентів.
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22.07.2022 18:04 Відповісти
Да який він агент, в Україні досі керують вілкули, труханови та єрмаки...
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22.07.2022 20:58 Відповісти
Уже можно смеяться? Того, гордона, что интервью у Стрелкова-Гиркина брал? Награда нашла хероя.
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22.07.2022 18:00 Відповісти
Давайте не будем обсуждать что он у кого брал)
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22.07.2022 18:06 Відповісти
гордон с гражданством рефии был заочно арестован
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22.07.2022 18:02 Відповісти
А можна нам так путлера заочно розстріляти?
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22.07.2022 18:03 Відповісти
..походу, - останній козир аби підтримати свого Гордона-лєворуціонєра
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22.07.2022 18:07 Відповісти
Це щось на кшталт позбпвлення громадянства Коломойського. 😁

Хай ще Єрмака та Арестовича до довічного повішання приговорять замість того, щоб дати їм вищі нагороди ФСБ. 😛
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22.07.2022 18:07 Відповісти
Наплювати
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22.07.2022 18:08 Відповісти
Треба вжити заходи, бо нєбєзпєка! Заховати фігуранта для його персонального захисту десь на таємній квартирі років на 5-10.
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22.07.2022 18:09 Відповісти
Ну все - тепер він хєрой. Тільки спробуйте його назвати ватніком!
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22.07.2022 18:11 Відповісти
Но генетический код ватника и прохиндея не изменить.
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22.07.2022 23:02 Відповісти
кацапи геть дурні
кацапи навіть не дибіли
кацапи є імбіцили
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22.07.2022 18:14 Відповісти
Кино и немцы!!!! Щас, гандон вам здасться- айбин больной !!!!!
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22.07.2022 18:29 Відповісти
Димон обосрал Мавзолейный Пантыон
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22.07.2022 18:30 Відповісти
Алексей Артистович и дЕрмак обсирают рабZeю круче Димона..а с них..как с гуся вода...
И кто из них Штирлиц,?
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22.07.2022 18:34 Відповісти
димон растёшь на глазах ,это не пирамидки тебя пиарят а сучий комитет вата *********
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22.07.2022 18:42 Відповісти
так их контриков
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22.07.2022 18:46 Відповісти
П#дарас
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22.07.2022 19:34 Відповісти
Кончена потвора,як і більшість жидів,прошу не плутати із порядними гебреями.
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22.07.2022 20:39 Відповісти
Вы до сих пор верите, что такие существуют
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22.07.2022 23:04 Відповісти
Портніков, Ганапольский, в минулому Лео Ребет.....
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23.07.2022 01:01 Відповісти
Ну хоч одне ясно тепер)))Він не агент кремля)))Або навпаки))
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22.07.2022 18:46 Відповісти
" і заклики до війни"

Отут вже дуже смішно. Тобто заклики до нападу на Україну і знищення України і взагалі на агресивну війну рф против України - це ок, а от заклики чинити агрессорам опір - це з їхньої точки зору - злочин - реально московія - то королівство кривих дзеркал.
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22.07.2022 19:00 Відповісти
Блин, кандом и к зебикам попал в непонятку, а так массу шашлычную на выборах, шо за себя, кидал, и к пынемуйловникам полез в пенис.
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22.07.2022 19:25 Відповісти
Кста, он пересекался в Москве на учебе с Пальчевским. После той учебы спальчик попал переводчиком куда-то возле Вьетнама...
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22.07.2022 19:28 Відповісти
😄 а Гордон знає?
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22.07.2022 19:48 Відповісти
ФСБ рятує агента від провалу...
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22.07.2022 20:07 Відповісти
А наш суд вже його розшукує?
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22.07.2022 20:39 Відповісти
Гордон це засланий козачок ,який тридцять років впроваджував "русский мир" в Україні,просуваючи так звану рус. культуру ,як через свою газету "бульвар"так і через теле.ефір.
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22.07.2022 20:45 Відповісти
Я б його віддав в обмін на наших азовців! Негайно!
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22.07.2022 22:05 Відповісти
З Гордона русофоб моцний
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22.07.2022 22:42 Відповісти
 
 