Російський суд заочно заарештував Гордона
У Росії суд заочно заарештував українського журналіста Дмитра Гордона за нібито фейки про російських військових та "заклики" до війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.
"Українського журналіста Дмитра Гордона заочно заарештували в РФ за фейки про військових і заклики до війни", - ідеться в повідомленні.
Як відомо, 19 липня Гордона було оголошено в розшук.
Топ коментарі
+22 Oleksandr Pohribnyi
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+19 jklpqrs
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- Я вас умоляю, "за глаза" они могут меня даже от3,14здить...
рдона, что интервью у Стрелкова-Гиркина брал? Награда нашла хероя.
Хай ще Єрмака та Арестовича до довічного повішання приговорять замість того, щоб дати їм вищі нагороди ФСБ. 😛
кацапи навіть не дибіли
кацапи є імбіцили
И кто из них Штирлиц,?
Отут вже дуже смішно. Тобто заклики до нападу на Україну і знищення України і взагалі на агресивну війну рф против України - це ок, а от заклики чинити агрессорам опір - це з їхньої точки зору - злочин - реально московія - то королівство кривих дзеркал.