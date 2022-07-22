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У супруги российского олигарха Кантора есть гражданство Украины и Израиля, менять - не планирует

паспорт

Российский миллиардер Вячеслав Кантор не получал и не планирует получать украинское гражданство.

Об этом сообщили в пресс-службе бизнесмена, передает Цензор.НЕТ.

"Прошедшая в некоторых СМИ и Telegram-каналах информация о намерении Кантора получить украинское гражданство не соответствует действительности. В настоящее время Вячеслав Кантор имеет три гражданства: российское по рождению, а также полученные - гражданство Израиля и подданство Великобритании. Жена Вячеслава Кантора - Анна Кантор - имеет украинское гражданство по рождению, а также полученное гражданство Израиля и подданство Великобритании. Вячеслав Кантор и его жена не планируют менять гражданство", - говорится в заявлении.

Читайте также: Известные бизнесмены – выходцы из РФ не хотят, чтобы их называли гражданами России, - Forbes

Автор: 

гражданство (1314) россия (95515) миллиардеры (75)


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Топ комментарии
+12
Не потрібно в Україні таке лайно...
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22.07.2022 18:07
+7
Звичайно в Україні олігархи Кантори, рабіновичі, Боголюбські, пінчуки, фрідмани, фірташі, новінські та інші такі і до них у таких же, що нами керують зовсім немає питань, вони є тільки до Порошенко, який бажав захистити цю вухасту масу. Але вухаста маса його затоптала своїми баранячими копитцями і тихенько, рядочком йдуть на гоління, а потім на ковбасу.
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22.07.2022 18:13
+4
Після позбавлення громадянства уроджених українців?

Так - українці мають право знати, що ЗЄ продає громадянство ворогам і за власним бажанням забирає його в громадян України.
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22.07.2022 18:15
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Не потрібно в Україні таке лайно...
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22.07.2022 18:07 Ответить
его жена имеет уже
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22.07.2022 18:10 Ответить
Та так. У нас свого канторного лайна вистачає,навіть на високих державних посадах
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22.07.2022 18:30 Ответить
Цензор, ты уверен, что эта новость достойна того, чтобы появиться здесь?
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22.07.2022 18:09 Ответить
Після позбавлення громадянства уроджених українців?

Так - українці мають право знати, що ЗЄ продає громадянство ворогам і за власним бажанням забирає його в громадян України.
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22.07.2022 18:15 Ответить
А я думаю, что новости о том, как зеленые сдали Херсон важнее того, что самки каких-то рашистских олигархов не планируют смену гражданства, полученного ими от рождения, или новостей о том, сколько раз они сегодня ходили в туалет. Если тебе очень интересна эта тема, то сможешь найти много полезной для себя информации в их инстаграмме.
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22.07.2022 19:37 Ответить
главное что беня теперь инвестор а не олигарх
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22.07.2022 20:24 Ответить
охфіс презедента - фас)
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22.07.2022 18:10 Ответить
Ще б сказав, що він національність і віросповідання не планує змінити...
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22.07.2022 18:10 Ответить
Кантор чисто руское фамилийо.
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22.07.2022 18:12 Ответить
Итальянская фамилия, если раскопать уже досконально.
Однокоренное со словом "канцоне", песня.
Кантор - певец.
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22.07.2022 18:20 Ответить
Да-да, типичный итальянец. Что в анфас, что в профиль.
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22.07.2022 18:30 Ответить
Вопрос был про фамилию или про профиль?
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22.07.2022 18:32 Ответить
А был вопрос?
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22.07.2022 19:09 Ответить
І відразу обізвався Ізраїль. Совпадєніє?
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22.07.2022 18:57 Ответить
Донна белла маре,
Кредере кантаре,
Даммі іль моменто,
Ке мі п'ячі п'ю! У!


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22.07.2022 18:35 Ответить
Уно-уно-уно ун моменто
Уно-уно-уно сантименто
Уно-уно-уно комплименто
Сакраменто, сакраменто, сакраменто
Са-кра-мен-то!
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22.07.2022 19:13 Ответить
CANTANTE - співак. Кантор це скоріше із латинського. Хоча, на Львівщині і в Польщі (здається) кантор- це обмінник валют. Ну, така будка, де міняють гроші.
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22.07.2022 21:14 Ответить
Це справді так, я чув, що обмінники у Західній Україні називають кантор. Але взагалі-то кантор це співак духовних текстів, без різниці де - і в синагозі, і в костелі і протестантському храмі. Євреї мають низку молитов, які не говорять, а співають. Природно, що не всякий рабин може співати і для цієї мети з громади обирали юнака з гарним голосом, і він ці молитви співав замість рабина. Це хазан.
А якщо був хазан з потенціалом стати справжнім співаком, то такого таланту відправляли на навчання до Італії і звідти він уже повертався кантором і співав не в маленьких містечках, а у величезних синагогах Києва, Варшави, Лодзі. Ось звідси євреї мають родинні прізвища і Хазан і Кантор.
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23.07.2022 07:19 Ответить
От якого хріна?

Тобто кацапська ***** має більше право на громадянство тілтки тому, що не складає ЗЄ конкуренції?
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22.07.2022 18:12 Ответить
Звичайно в Україні олігархи Кантори, рабіновичі, Боголюбські, пінчуки, фрідмани, фірташі, новінські та інші такі і до них у таких же, що нами керують зовсім немає питань, вони є тільки до Порошенко, який бажав захистити цю вухасту масу. Але вухаста маса його затоптала своїми баранячими копитцями і тихенько, рядочком йдуть на гоління, а потім на ковбасу.
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22.07.2022 18:13 Ответить
Більшість олігархів і парашинських і наших має громадянство Ізраїлю.
Певно збіг
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22.07.2022 18:15 Ответить
У них громадянство трьох держав. Цілком достатньо.
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22.07.2022 18:15 Ответить
тогда нужно дать второе гражданство украинцам, которые родились в Украине
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22.07.2022 18:17 Ответить
"Дружина російського олігарха Кантора має громадянство України та Ізраїлю, змінювати - не планує" - бо це джекпот для притомних людей
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22.07.2022 18:20 Ответить
Це в Єрмака та Арахамії бізнес такий - продажа громадянства ворогам.
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22.07.2022 18:28 Ответить
Ну і навіщо це тут? Муж і жона .. хай маються.
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22.07.2022 18:29 Ответить
До того, що ОПЗЄ роздає та забирає громадянство як жуйки. Причому дає громадянство переважно кацапам.
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22.07.2022 18:33 Ответить
новый "парадокс кантора" теории множества гражданств )))
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22.07.2022 18:34 Ответить
А що там розказували зеленчаки про добровільне набуття іншого громадянства?
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22.07.2022 18:35 Ответить
Хто там зара чергує на припиненні громадянства, га? Он вам клієнтка намалювалася
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22.07.2022 18:42 Ответить
******* и высушить шалаву!!!
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22.07.2022 18:45 Ответить
у нас своих кантонов хватает
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22.07.2022 18:50 Ответить
G2 не потрібна
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22.07.2022 19:23 Ответить
запитання просте.

НА№УЯ НАМ ЦЯ НОВИНА?
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22.07.2022 19:30 Ответить
Вот и я том же написал выше. Заспамили зелебобики.
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22.07.2022 19:38 Ответить
That's OK. Just get her Ukrainian citizenship away and let her be an Israeli. Problem solved.
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22.07.2022 20:08 Ответить
ой, та це легко виправити, президент знає як...
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22.07.2022 20:12 Ответить
с каждым днем все усиливается подозрение, что это Израиль напал на Украину,
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22.07.2022 20:14 Ответить
А нам то что до этого кантора? Пусть с ним плешивый гитлер разбирается… куйню какую-то пишете… ну приедет эта профура в Украину, заберите у неё паспорт и всех делов
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22.07.2022 22:13 Ответить
 
 