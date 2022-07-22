У супруги российского олигарха Кантора есть гражданство Украины и Израиля, менять - не планирует
Российский миллиардер Вячеслав Кантор не получал и не планирует получать украинское гражданство.
Об этом сообщили в пресс-службе бизнесмена, передает Цензор.НЕТ.
"Прошедшая в некоторых СМИ и Telegram-каналах информация о намерении Кантора получить украинское гражданство не соответствует действительности. В настоящее время Вячеслав Кантор имеет три гражданства: российское по рождению, а также полученные - гражданство Израиля и подданство Великобритании. Жена Вячеслава Кантора - Анна Кантор - имеет украинское гражданство по рождению, а также полученное гражданство Израиля и подданство Великобритании. Вячеслав Кантор и его жена не планируют менять гражданство", - говорится в заявлении.
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Так - українці мають право знати, що ЗЄ продає громадянство ворогам і за власним бажанням забирає його в громадян України.
Однокоренное со словом "канцоне", песня.
Кантор - певец.
Кредере кантаре,
Даммі іль моменто,
Ке мі п'ячі п'ю! У!
Уно-уно-уно сантименто
Уно-уно-уно комплименто
Сакраменто, сакраменто, сакраменто
Са-кра-мен-то!
А якщо був хазан з потенціалом стати справжнім співаком, то такого таланту відправляли на навчання до Італії і звідти він уже повертався кантором і співав не в маленьких містечках, а у величезних синагогах Києва, Варшави, Лодзі. Ось звідси євреї мають родинні прізвища і Хазан і Кантор.
Тобто кацапська ***** має більше право на громадянство тілтки тому, що не складає ЗЄ конкуренції?
Певно збіг
НА№УЯ НАМ ЦЯ НОВИНА?