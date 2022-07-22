У супруги российского олигарха Кантора есть гражданство Украины и Израиля, менять - не планирует

Российский миллиардер Вячеслав Кантор не получал и не планирует получать украинское гражданство.

Об этом сообщили в пресс-службе бизнесмена, передает Цензор.НЕТ.

"Прошедшая в некоторых СМИ и Telegram-каналах информация о намерении Кантора получить украинское гражданство не соответствует действительности. В настоящее время Вячеслав Кантор имеет три гражданства: российское по рождению, а также полученные - гражданство Израиля и подданство Великобритании. Жена Вячеслава Кантора - Анна Кантор - имеет украинское гражданство по рождению, а также полученное гражданство Израиля и подданство Великобритании. Вячеслав Кантор и его жена не планируют менять гражданство", - говорится в заявлении.

Читайте также: Известные бизнесмены – выходцы из РФ не хотят, чтобы их называли гражданами России, - Forbes