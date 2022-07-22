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Дружина російського олігарха Кантора має громадянство України та Ізраїлю, змінювати - не планує

паспорт

Російський мільярдер В'ячеслав Кантор не отримував і не планує набувати українського громадянства.

Про це повідомили у пресслужбі бізнесмена, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація про намір Кантора отримати українське громадянство, що пройшла в деяких ЗМІ і Telegram-каналах, не відповідає дійсності. В даний час В'ячеслав Кантор має три громадянства: російське за народженням, а також набуті громадянство Ізраїлю і підданство Великобританії. Дружина В'ячеслава Кантора - Ганна Кантор - має українське громадянство за народженням, а також набуті громадянство Ізраїлю та підданство Великобританії. В'ячеслав Кантор та його дружина не планують змінювати громадянство", - йдеться у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відомі бізнесмени - вихідці з РФ не хочуть, щоб їх називали громадянами Росії, - Forbes

Автор: 

громадянство (1073) росія (65146) мільярдери (238)


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Топ коментарі
+12
Не потрібно в Україні таке лайно...
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22.07.2022 18:07
+7
Звичайно в Україні олігархи Кантори, рабіновичі, Боголюбські, пінчуки, фрідмани, фірташі, новінські та інші такі і до них у таких же, що нами керують зовсім немає питань, вони є тільки до Порошенко, який бажав захистити цю вухасту масу. Але вухаста маса його затоптала своїми баранячими копитцями і тихенько, рядочком йдуть на гоління, а потім на ковбасу.
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22.07.2022 18:13
+4
Після позбавлення громадянства уроджених українців?

Так - українці мають право знати, що ЗЄ продає громадянство ворогам і за власним бажанням забирає його в громадян України.
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22.07.2022 18:15
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Не потрібно в Україні таке лайно...
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22.07.2022 18:07 Відповісти
его жена имеет уже
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22.07.2022 18:10 Відповісти
Та так. У нас свого канторного лайна вистачає,навіть на високих державних посадах
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22.07.2022 18:30 Відповісти
Цензор, ты уверен, что эта новость достойна того, чтобы появиться здесь?
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22.07.2022 18:09 Відповісти
Після позбавлення громадянства уроджених українців?

Так - українці мають право знати, що ЗЄ продає громадянство ворогам і за власним бажанням забирає його в громадян України.
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22.07.2022 18:15 Відповісти
А я думаю, что новости о том, как зеленые сдали Херсон важнее того, что самки каких-то рашистских олигархов не планируют смену гражданства, полученного ими от рождения, или новостей о том, сколько раз они сегодня ходили в туалет. Если тебе очень интересна эта тема, то сможешь найти много полезной для себя информации в их инстаграмме.
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22.07.2022 19:37 Відповісти
главное что беня теперь инвестор а не олигарх
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22.07.2022 20:24 Відповісти
охфіс презедента - фас)
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22.07.2022 18:10 Відповісти
Ще б сказав, що він національність і віросповідання не планує змінити...
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22.07.2022 18:10 Відповісти
Кантор чисто руское фамилийо.
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22.07.2022 18:12 Відповісти
Итальянская фамилия, если раскопать уже досконально.
Однокоренное со словом "канцоне", песня.
Кантор - певец.
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22.07.2022 18:20 Відповісти
Да-да, типичный итальянец. Что в анфас, что в профиль.
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22.07.2022 18:30 Відповісти
Вопрос был про фамилию или про профиль?
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22.07.2022 18:32 Відповісти
А был вопрос?
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22.07.2022 19:09 Відповісти
І відразу обізвався Ізраїль. Совпадєніє?
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22.07.2022 18:57 Відповісти
Донна белла маре,
Кредере кантаре,
Даммі іль моменто,
Ке мі п'ячі п'ю! У!


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22.07.2022 18:35 Відповісти
Уно-уно-уно ун моменто
Уно-уно-уно сантименто
Уно-уно-уно комплименто
Сакраменто, сакраменто, сакраменто
Са-кра-мен-то!
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22.07.2022 19:13 Відповісти
CANTANTE - співак. Кантор це скоріше із латинського. Хоча, на Львівщині і в Польщі (здається) кантор- це обмінник валют. Ну, така будка, де міняють гроші.
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22.07.2022 21:14 Відповісти
Це справді так, я чув, що обмінники у Західній Україні називають кантор. Але взагалі-то кантор це співак духовних текстів, без різниці де - і в синагозі, і в костелі і протестантському храмі. Євреї мають низку молитов, які не говорять, а співають. Природно, що не всякий рабин може співати і для цієї мети з громади обирали юнака з гарним голосом, і він ці молитви співав замість рабина. Це хазан.
А якщо був хазан з потенціалом стати справжнім співаком, то такого таланту відправляли на навчання до Італії і звідти він уже повертався кантором і співав не в маленьких містечках, а у величезних синагогах Києва, Варшави, Лодзі. Ось звідси євреї мають родинні прізвища і Хазан і Кантор.
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23.07.2022 07:19 Відповісти
От якого хріна?

Тобто кацапська ***** має більше право на громадянство тілтки тому, що не складає ЗЄ конкуренції?
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22.07.2022 18:12 Відповісти
Звичайно в Україні олігархи Кантори, рабіновичі, Боголюбські, пінчуки, фрідмани, фірташі, новінські та інші такі і до них у таких же, що нами керують зовсім немає питань, вони є тільки до Порошенко, який бажав захистити цю вухасту масу. Але вухаста маса його затоптала своїми баранячими копитцями і тихенько, рядочком йдуть на гоління, а потім на ковбасу.
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22.07.2022 18:13 Відповісти
Більшість олігархів і парашинських і наших має громадянство Ізраїлю.
Певно збіг
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22.07.2022 18:15 Відповісти
У них громадянство трьох держав. Цілком достатньо.
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22.07.2022 18:15 Відповісти
тогда нужно дать второе гражданство украинцам, которые родились в Украине
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22.07.2022 18:17 Відповісти
"Дружина російського олігарха Кантора має громадянство України та Ізраїлю, змінювати - не планує" - бо це джекпот для притомних людей
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22.07.2022 18:20 Відповісти
Це в Єрмака та Арахамії бізнес такий - продажа громадянства ворогам.
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22.07.2022 18:28 Відповісти
Ну і навіщо це тут? Муж і жона .. хай маються.
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22.07.2022 18:29 Відповісти
До того, що ОПЗЄ роздає та забирає громадянство як жуйки. Причому дає громадянство переважно кацапам.
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22.07.2022 18:33 Відповісти
новый "парадокс кантора" теории множества гражданств )))
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22.07.2022 18:34 Відповісти
А що там розказували зеленчаки про добровільне набуття іншого громадянства?
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22.07.2022 18:35 Відповісти
Хто там зара чергує на припиненні громадянства, га? Он вам клієнтка намалювалася
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22.07.2022 18:42 Відповісти
******* и высушить шалаву!!!
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22.07.2022 18:45 Відповісти
у нас своих кантонов хватает
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22.07.2022 18:50 Відповісти
G2 не потрібна
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22.07.2022 19:23 Відповісти
запитання просте.

НА№УЯ НАМ ЦЯ НОВИНА?
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22.07.2022 19:30 Відповісти
Вот и я том же написал выше. Заспамили зелебобики.
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22.07.2022 19:38 Відповісти
That's OK. Just get her Ukrainian citizenship away and let her be an Israeli. Problem solved.
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22.07.2022 20:08 Відповісти
ой, та це легко виправити, президент знає як...
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22.07.2022 20:12 Відповісти
с каждым днем все усиливается подозрение, что это Израиль напал на Украину,
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22.07.2022 20:14 Відповісти
А нам то что до этого кантора? Пусть с ним плешивый гитлер разбирается… куйню какую-то пишете… ну приедет эта профура в Украину, заберите у неё паспорт и всех делов
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22.07.2022 22:13 Відповісти
 
 