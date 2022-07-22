Дружина російського олігарха Кантора має громадянство України та Ізраїлю, змінювати - не планує

Російський мільярдер В'ячеслав Кантор не отримував і не планує набувати українського громадянства.

Про це повідомили у пресслужбі бізнесмена, передає Цензор.НЕТ.



"Інформація про намір Кантора отримати українське громадянство, що пройшла в деяких ЗМІ і Telegram-каналах, не відповідає дійсності. В даний час В'ячеслав Кантор має три громадянства: російське за народженням, а також набуті громадянство Ізраїлю і підданство Великобританії. Дружина В'ячеслава Кантора - Ганна Кантор - має українське громадянство за народженням, а також набуті громадянство Ізраїлю та підданство Великобританії. В'ячеслав Кантор та його дружина не планують змінювати громадянство", - йдеться у заяві.

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