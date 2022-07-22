Дружина російського олігарха Кантора має громадянство України та Ізраїлю, змінювати - не планує
Російський мільярдер В'ячеслав Кантор не отримував і не планує набувати українського громадянства.
Про це повідомили у пресслужбі бізнесмена, передає Цензор.НЕТ.
"Інформація про намір Кантора отримати українське громадянство, що пройшла в деяких ЗМІ і Telegram-каналах, не відповідає дійсності. В даний час В'ячеслав Кантор має три громадянства: російське за народженням, а також набуті громадянство Ізраїлю і підданство Великобританії. Дружина В'ячеслава Кантора - Ганна Кантор - має українське громадянство за народженням, а також набуті громадянство Ізраїлю та підданство Великобританії. В'ячеслав Кантор та його дружина не планують змінювати громадянство", - йдеться у заяві.
Топ коментарі
+12 Александр Чуднивец #474549
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+7 Анатолий К #427424
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+4 Герхард
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Так - українці мають право знати, що ЗЄ продає громадянство ворогам і за власним бажанням забирає його в громадян України.
Однокоренное со словом "канцоне", песня.
Кантор - певец.
Кредере кантаре,
Даммі іль моменто,
Ке мі п'ячі п'ю! У!
Уно-уно-уно сантименто
Уно-уно-уно комплименто
Сакраменто, сакраменто, сакраменто
Са-кра-мен-то!
А якщо був хазан з потенціалом стати справжнім співаком, то такого таланту відправляли на навчання до Італії і звідти він уже повертався кантором і співав не в маленьких містечках, а у величезних синагогах Києва, Варшави, Лодзі. Ось звідси євреї мають родинні прізвища і Хазан і Кантор.
Тобто кацапська ***** має більше право на громадянство тілтки тому, що не складає ЗЄ конкуренції?
Певно збіг
НА№УЯ НАМ ЦЯ НОВИНА?