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армия РФ (18012) Днепропетровщина (3507) обстрел (25755) Резниченко (475)

Войска РФ ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, - Резниченко

дніпропетровщина

Оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь затяжных тревог и обстрелов... Российские войска ударили по двум районам области - Никопольскому и Криворожскому. Красногригорьевскую громаду накрыли из "Градов". Выпущено до 20 снарядов. К счастью, обошлось без жертв и разрушений", - отметил он.

По информации Резниченко, в селе Ганновка Широковской громады вражеским обстрелом повредило электросети и газовод. Люди не пострадали.

В Зеленодольской громаде враг снова попал по Великой Костромке. Несколько улиц без света. Людей не задело.

"В других районах области на эту минуту спокойно", – резюмирует глава города.

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23.07.2022 07:42 Ответить
Если бы это было так и от отсутствия украинского зерна реально имелась бы угроза голода, то рэфию не то, что террористом бы признали, а в ядерный пепел бы превратили. К сожалению у истории с украинским зерном совсем другая подоплека
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23.07.2022 07:50 Ответить
Пока не будет конрнаступления это будет продолжаться до бесконечности.А конрнаступлением пока и не пахнет.Завтра,завтра,через месяц через два..На марафон канале усыпляют бдительность украинцев.А там зима ,холод ,разруха.Так и станут сговорчивее.И ребята станков подведут страну к новым договорничкам.Ермаки ,Арахамии ,Татаровы-вся эта сволочь надолго засела и им на руку,что война косит патриотов.
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23.07.2022 08:01 Ответить
Поки українці не знищать внутрішнього ворога, над зовнішнім перемоги не буде ніколи.
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23.07.2022 08:06 Ответить
💯Абсолютно верно И это нужно было делать после ТАЙНОГО ВИЗИТА НА САМОЛЁТЕ МЕДВЕДЧУКА 🤢В Оман , договорняком с ВРАГАМИ, "ВАГНЕРГЕЙТА", прекращения производства собственного вооружения‼️Только СЛЕПОЙ НЕ ВИДЕЛ , банда КЛОУНАРИЯ-КАЛАМОЯ ПОРТНОВА , д'Ерьмака ……ГОТОВЯТ КАПИТУЛЯЦИЮ! Цинично брехали все :Ze,арахам , резников, Буданов, Данилов малярчук ,,что не будет войны "НЕ СМОТРИТЕ В ВЕРХ"
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23.07.2022 09:05 Ответить
Проверьтесь на ковид, контрнаступление идёт в Херсонской области.
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23.07.2022 10:41 Ответить
Кацапы - это коллективный маньяк
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23.07.2022 08:06 Ответить
слабенько наші дають по енергодару
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23.07.2022 09:11 Ответить
 
 