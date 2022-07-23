Войска РФ ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, - Резниченко
Оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь затяжных тревог и обстрелов... Российские войска ударили по двум районам области - Никопольскому и Криворожскому. Красногригорьевскую громаду накрыли из "Градов". Выпущено до 20 снарядов. К счастью, обошлось без жертв и разрушений", - отметил он.
По информации Резниченко, в селе Ганновка Широковской громады вражеским обстрелом повредило электросети и газовод. Люди не пострадали.
В Зеленодольской громаде враг снова попал по Великой Костромке. Несколько улиц без света. Людей не задело.
"В других районах области на эту минуту спокойно", – резюмирует глава города.
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