Последствия масштабной вражеской атаки на Днепропетровскую область: погибла женщина, 9 человек ранены. ФОТОрепортаж

Ночью российская армия обстреляла 3 района Днепропетровской области – Криворожский, Синельниковский и Никопольский. Ударили ракетами, ствольной артиллерией и РСЗО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, под обстрелы из РСЗО попали жилые кварталы Никополя. Агрессор выпустил почти 100 снарядов. Предварительно погибла 60-летняя женщина. Еще 1 человек ранен. Его состояние легкое, лечится дома.

"В городе повреждены 11 частных домов. Загорелись 2 автомобиля и 3 хозяйственные сооружения. Разрушен железнодорожный путь. Когда возобновят движение поездов, пока неизвестно. Есть порывы 2 газопроводов и водоводов. Специалисты уже работают, чтобы возобновить коммуникации", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в Покровской громаде Синельниковского района враг попал по складам, где хранилось 30 тонн зерна. Обстрелом повредил трансформатор. Несколько сел остались без света. На месте работают электрики, чтобы все починить. Люди не пострадали.

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В Криворожском районе российские войска попали по двум общинам - Зеленодольскому и Апостоловскому.

"По Зеленодольской били из ствольной артиллерии. Загорелось 2 частных дома. Огонь пожарные потушили. По Апостолово агрессор ударил 7 ракетами. Намеренно бил по школам. Разрушил 3 школы города. Рядом повреждены жилые дома. По предварительной информации, 8 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, минувшей ночью российская армия совершила масштабную атаку на три района Днепропетровщины.