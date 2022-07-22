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Окупанти накрили вогнем три райони Дніпропетровщини: пошкоджено приватні будинки, зруйновано три школи, трансформатор, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російська армія накрила вогнем Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Масштабна нічна атака на область. Російська армія накрила вогнем три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

Двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджено 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія. Коли можна буде поновити рух, поки не зрозуміло.

У Покровській громаді ворог ударив по складах. Розбило трансформатор - кілька сіл без світла.

По Зеленодольській громаді ударили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок. Пожежу там вогнеборці загасили.

У Апостоловому сім "прильотів". Ракети поцілили по трьох школах міста. Вони зруйновані. Пошкоджено житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 людей поранені. Інформація ще уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Дніпропетровщині 12 тисяч гектарів полів не розміновані, понад 400 гектарів посівів згоріли через ворожі обстріли, - Резніченко

Окупанти накрили вогнем три райони Дніпропетровщини: пошкоджено приватні будинки, зруйновано три школи, трансформатор, - Резніченко 01

Окупанти накрили вогнем три райони Дніпропетровщини: пошкоджено приватні будинки, зруйновано три школи, трансформатор, - Резніченко 02

Окупанти накрили вогнем три райони Дніпропетровщини: пошкоджено приватні будинки, зруйновано три школи, трансформатор, - Резніченко 03

Окупанти накрили вогнем три райони Дніпропетровщини: пошкоджено приватні будинки, зруйновано три школи, трансформатор, - Резніченко 04

Окупанти накрили вогнем три райони Дніпропетровщини: пошкоджено приватні будинки, зруйновано три школи, трансформатор, - Резніченко 05

Автор: 

обстріл (28435) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3717)


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Топ коментарі
+15
договорняки по зерну важнее, потерпите
я в шоке ! нас каждый день убивают, а все разговоры про зерно, та я **** его это зерно
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22.07.2022 07:57
+11
во первых от нашего зерна нихрена не зависит, мы то ли 14 то ли 16 в списке по обьему поставок
второе, тема зерна, это окно, через которое рашист-путлер вернеться в мировую политику, вот увидите
нам с этого ноль просто
Так еще речь идет о разминировании портов, как то странно звучит , когда война уже в доме по факту !
Ну и третье , ваше оон абсолютно безпонтовая организация, от которой ничего не зависит от слова вообще !
оон ждет судьба лиги наций, если эта контора не пройдет путь реформ и преобразований
Вроде все.
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22.07.2022 08:19
+7
Щоб мати лице в політиці такі кроки як експорт зерна потрібно. Це гроші, постачання зброї, рейтинг країни. Ризик є,але кого не думаю,що ООН піде на здачу України для захисту ледарів Африки. Зовсім друге дерьмак. В оп ні совісті ні честі
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22.07.2022 08:04
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договорняки по зерну важнее, потерпите
я в шоке ! нас каждый день убивают, а все разговоры про зерно, та я **** его это зерно
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22.07.2022 07:57 Відповісти
Щоб мати лице в політиці такі кроки як експорт зерна потрібно. Це гроші, постачання зброї, рейтинг країни. Ризик є,але кого не думаю,що ООН піде на здачу України для захисту ледарів Африки. Зовсім друге дерьмак. В оп ні совісті ні честі
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22.07.2022 08:04 Відповісти
во первых от нашего зерна нихрена не зависит, мы то ли 14 то ли 16 в списке по обьему поставок
второе, тема зерна, это окно, через которое рашист-путлер вернеться в мировую политику, вот увидите
нам с этого ноль просто
Так еще речь идет о разминировании портов, как то странно звучит , когда война уже в доме по факту !
Ну и третье , ваше оон абсолютно безпонтовая организация, от которой ничего не зависит от слова вообще !
оон ждет судьба лиги наций, если эта контора не пройдет путь реформ и преобразований
Вроде все.
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22.07.2022 08:19 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3176429-ukraina-stala-drugim-u-sviti-eksporterom-zerna.html
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22.07.2022 09:37 Відповісти
оон це гнила контора
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22.07.2022 12:32 Відповісти
частично разминируют!!!! чтобы путин одессу взял? вот это подлянка от "партнерiв" браво
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22.07.2022 12:26 Відповісти
путен сдохни пдрс
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22.07.2022 07:59 Відповісти
приіхали на сафарі постріляти украінців
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22.07.2022 08:06 Відповісти
Таке враження, що всі коментарі написані однією людиною.
Пересічні так не пишуть. У троля не вистачає часу, щоб написати більше, ніж два рядки.
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22.07.2022 08:20 Відповісти
Стислість, сестра таланту,не чули? Може вам цілі оповідання писати?
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22.07.2022 08:31 Відповісти
Почему Украина не бьёт в набат,что возле АЭС идут боевые действия,что запрещено международными законами?!
Почему возня только около зерна???
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22.07.2022 08:27 Відповісти
Тому що зетелепень вже все злив і домовився. А 73% вперед в воєнкомати
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22.07.2022 08:54 Відповісти
чтоб разминирывать подходы и слить одессу ! нет слов просто
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22.07.2022 12:31 Відповісти
Фашисти рашинські в агоніі від того , що їм не вдалося захопити жодноі області за п'ять місяців , а збиралися за три дні , захопити
Київ і всю Украіну ! 😠
Хер вам в зуби , кляті кацапи !
Тут вас всіх і закопаємо 😡

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22.07.2022 09:26 Відповісти
Донбасс сдали, шпионов в порты пустили, власть в стране захватили диктаторы ....

Зато всем два месяца вешают на уши лапшу , что "вот-вот освободим Херсон, сданный за два часа, и "волшебница Ленка" одним своим появлением в сенате порешала все вопросы с оружием и признание геноцида(тремя сенаторами) .

Даа... Янык, конечно , обозвал в невыключенный микрофон избирателей козлами ( что, увы, подтвердилось в 10-м и в 19-м году)

Но такое презрения к народу , как от ЭТИХ - было токо от русни во все века. (Что, увы, подтверждается по сей день)

Как украинцы позволяют над собой издеваться зелёным - это уму непостижимо ! прям , как русня над собой х**лу...

МОжет УКраина уже незаметно стала руснёй?
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22.07.2022 10:05 Відповісти
МОже Ви, для початку, напишете свої "соображенія" українською?
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22.07.2022 14:09 Відповісти
 
 