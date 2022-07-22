Окупанти накрили вогнем три райони Дніпропетровщини: пошкоджено приватні будинки, зруйновано три школи, трансформатор, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Російська армія накрила вогнем Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Масштабна нічна атака на область. Російська армія накрила вогнем три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.
Двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджено 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія. Коли можна буде поновити рух, поки не зрозуміло.
У Покровській громаді ворог ударив по складах. Розбило трансформатор - кілька сіл без світла.
По Зеленодольській громаді ударили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок. Пожежу там вогнеборці загасили.
У Апостоловому сім "прильотів". Ракети поцілили по трьох школах міста. Вони зруйновані. Пошкоджено житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 людей поранені. Інформація ще уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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я в шоке ! нас каждый день убивают, а все разговоры про зерно, та я **** его это зерно
второе, тема зерна, это окно, через которое рашист-путлер вернеться в мировую политику, вот увидите
нам с этого ноль просто
Так еще речь идет о разминировании портов, как то странно звучит , когда война уже в доме по факту !
Ну и третье , ваше оон абсолютно безпонтовая организация, от которой ничего не зависит от слова вообще !
оон ждет судьба лиги наций, если эта контора не пройдет путь реформ и преобразований
Вроде все.
Пересічні так не пишуть. У троля не вистачає часу, щоб написати більше, ніж два рядки.
Почему возня только около зерна???
Київ і всю Украіну ! 😠
Хер вам в зуби , кляті кацапи !
Тут вас всіх і закопаємо 😡
Зато всем два месяца вешают на уши лапшу , что "вот-вот освободим Херсон, сданный за два часа, и "волшебница Ленка" одним своим появлением в сенате порешала все вопросы с оружием и признание геноцида(тремя сенаторами) .
Даа... Янык, конечно , обозвал в невыключенный микрофон избирателей козлами ( что, увы, подтвердилось в 10-м и в 19-м году)
Но такое презрения к народу , как от ЭТИХ - было токо от русни во все века. (Что, увы, подтверждается по сей день)
Как украинцы позволяют над собой издеваться зелёным - это уму непостижимо ! прям , как русня над собой х**лу...
МОжет УКраина уже незаметно стала руснёй?