Окупанти накрили вогнем три райони Дніпропетровщини: пошкоджено приватні будинки, зруйновано три школи, трансформатор, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російська армія накрила вогнем Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Масштабна нічна атака на область. Російська армія накрила вогнем три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

Двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджено 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія. Коли можна буде поновити рух, поки не зрозуміло.

У Покровській громаді ворог ударив по складах. Розбило трансформатор - кілька сіл без світла.

По Зеленодольській громаді ударили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок. Пожежу там вогнеборці загасили.

У Апостоловому сім "прильотів". Ракети поцілили по трьох школах міста. Вони зруйновані. Пошкоджено житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 людей поранені. Інформація ще уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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