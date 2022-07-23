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Війська РФ ударили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, - Резніченко

дніпропетровщина

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч затяжних тривог і обстрілів...Російські війська ударили по двох районах області - Нікопольському та Криворізькому. Червоногригорівську громаду накрили з "Градів. Випустили до 20 снарядів. На щастя, минулося без жертв та руйнувань", - зауважив він.

За інформацією Резніченка, у селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкодило електромережі та газовід. Люди не постраждали.

У Зеленодольській громаді ворог знов поцілив по Великій Костромці. Кілька вулиць без світла. Людей не зачепило.

"В інших районах області на цю хвилину спокійно", - резюмує очільник міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки масштабної ворожої атаки на Дніпропетровщину: загинула жінка, 9 людей поранені. ФОТОрепортаж

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23.07.2022 07:42 Відповісти
Если бы это было так и от отсутствия украинского зерна реально имелась бы угроза голода, то рэфию не то, что террористом бы признали, а в ядерный пепел бы превратили. К сожалению у истории с украинским зерном совсем другая подоплека
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23.07.2022 07:50 Відповісти
Пока не будет конрнаступления это будет продолжаться до бесконечности.А конрнаступлением пока и не пахнет.Завтра,завтра,через месяц через два..На марафон канале усыпляют бдительность украинцев.А там зима ,холод ,разруха.Так и станут сговорчивее.И ребята станков подведут страну к новым договорничкам.Ермаки ,Арахамии ,Татаровы-вся эта сволочь надолго засела и им на руку,что война косит патриотов.
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23.07.2022 08:01 Відповісти
Поки українці не знищать внутрішнього ворога, над зовнішнім перемоги не буде ніколи.
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23.07.2022 08:06 Відповісти
💯Абсолютно верно И это нужно было делать после ТАЙНОГО ВИЗИТА НА САМОЛЁТЕ МЕДВЕДЧУКА 🤢В Оман , договорняком с ВРАГАМИ, "ВАГНЕРГЕЙТА", прекращения производства собственного вооружения‼️Только СЛЕПОЙ НЕ ВИДЕЛ , банда КЛОУНАРИЯ-КАЛАМОЯ ПОРТНОВА , д'Ерьмака ……ГОТОВЯТ КАПИТУЛЯЦИЮ! Цинично брехали все :Ze,арахам , резников, Буданов, Данилов малярчук ,,что не будет войны "НЕ СМОТРИТЕ В ВЕРХ"
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23.07.2022 09:05 Відповісти
Проверьтесь на ковид, контрнаступление идёт в Херсонской области.
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23.07.2022 10:41 Відповісти
Кацапы - это коллективный маньяк
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23.07.2022 08:06 Відповісти
слабенько наші дають по енергодару
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23.07.2022 09:11 Відповісти
 
 