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Новости Война
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взрыв (6500) Федоров Иван (459)

В оккупированной Кирилловке ночью раздавались взрывы, - мэр Мелитополя Федоров

кирилівка

В оккупированной Кирилловке ночью раздавались взрывы, накануне российские оккупанты начали свозить туда свою технику.

Об этом в Telegram сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью неспокойно в Кирилловке: в 3:00 и в 5:00 слышны взрывы. Побережье Азовского моря, которое в прошлом году гостеприимно принимало более 5 миллионов туристов, в этом году оккупировано рашистами. Более того, после удачных атак ВСУ на военные базы в Мелитополе и Мирном Мелитопольского района, оккупанты начали свозить свою военную технику в том числе в Кирилловку.

Они надеялись, что там их недостанут ни наши HIMARS, ни бойцы ВСУ и движения сопротивления. Но кто-то точно достал. Ждем подтверждения информации", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью вблизи оккупированного Мелитополя раздавались взрывы, возник пожар, - мэр Федоров
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Снаряд Хеймерса вседосяжний і рука захисника тверда і впевнена. Дістануть кругом
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23.07.2022 10:14 Ответить
Теперь козломордым и спрятатся негде 👍
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23.07.2022 10:43 Ответить
Это в Техасе была зажигательная вечеринка
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23.07.2022 10:17 Ответить
Коли вже неспокійно буде у белгороді, курську, воронежі?
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23.07.2022 10:24 Ответить
Буде, але для цього потрібно знищити або відсторонити пропутінське шобло в Європі і Україні , думаю рік два
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23.07.2022 10:33 Ответить
Знов Химка принесла вогню. Тримайте і не кажіть що мало.
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23.07.2022 10:31 Ответить
Туда хаймарсами дострелить далековато будет если только не ракетами ATACMS
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23.07.2022 10:37 Ответить
 
 