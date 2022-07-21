Ночью вблизи оккупированного Мелитополя раздавались взрывы, возник пожар, - мэр Федоров
В районе села Вознесенка возник пожар.
Об этом в Telegram сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"В Мелитополе этой ночью снова неспокойно. Около полуночи были слышны взрывы. После этого возник пожар к востоку от Мелитополя, в районе села Вознесенка. Ждем более подробную информацию", - рассказал глава города.
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но інтенсивність знищеня складів треба збільшити
і перерізати вже сполучення між Херсоном і Кримом
це набагато полегшить звільненя Херсона і всього півдня