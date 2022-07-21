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Новости Война
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Мелитополь (610) Федоров Иван (459)

Ночью вблизи оккупированного Мелитополя раздавались взрывы, возник пожар, - мэр Федоров

федоров,мелітополь

В районе села Вознесенка возник пожар.

Об этом в Telegram сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В Мелитополе этой ночью снова неспокойно. Около полуночи были слышны взрывы. После этого возник пожар к востоку от Мелитополя, в районе села Вознесенка. Ждем более подробную информацию", - рассказал глава города.

Читайте: В Мелитополе российские оккупанты начали активную подготовку к "референдуму": перекрывают микрорайоны и проводят тотальную перепись, - мэр Федоров
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ХІМЕРАМ мабуть знов не спалось...
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21.07.2022 09:10 Ответить
Химка принесла вогню.
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21.07.2022 09:12 Ответить
Благодатний вогонь знізошов.😃
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21.07.2022 09:38 Ответить
опять кто то курил на складах
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21.07.2022 10:47 Ответить
Гуманітарка?
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21.07.2022 09:18 Ответить
Зрозуміло по частоті ударів, що в мелітополі і в Новій Каховці їх опорні бази. Степова зона, все як на долоні. І тому постійно недосипають, бо сняться химери.
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21.07.2022 09:18 Ответить
все це дуже добре
но інтенсивність знищеня складів треба збільшити
і перерізати вже сполучення між Херсоном і Кримом
це набагато полегшить звільненя Херсона і всього півдня
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21.07.2022 09:36 Ответить
. что опять твари с болот мацковии курили на ящике взрывчатки ..УжоСС,какие дикие рюзке твари...
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21.07.2022 10:58 Ответить
 
 