Вночі поблизу окупованого Мелітополя лунали вибухи, виникла пожежа, - мер Федоров

В районі села Вознесенка виникла пожежа.

Про це у Telegram повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Біля Мелітополя цієї ночі знову неспокійно. Близько опівночі було чутно вибухи. Після цього виникла пожежа на сході від Мелітополя, в районі села Вознесенка. Чекаємо на більш детальну інформацію", - розповів очільник міста.

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