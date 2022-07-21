Вночі поблизу окупованого Мелітополя лунали вибухи, виникла пожежа, - мер Федоров
В районі села Вознесенка виникла пожежа.
Про це у Telegram повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Біля Мелітополя цієї ночі знову неспокійно. Близько опівночі було чутно вибухи. Після цього виникла пожежа на сході від Мелітополя, в районі села Вознесенка. Чекаємо на більш детальну інформацію", - розповів очільник міста.
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но інтенсивність знищеня складів треба збільшити
і перерізати вже сполучення між Херсоном і Кримом
це набагато полегшить звільненя Херсона і всього півдня