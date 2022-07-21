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Мелітополь (767) Федоров Іван (640)

Вночі поблизу окупованого Мелітополя лунали вибухи, виникла пожежа, - мер Федоров

федоров,мелітополь

В районі села Вознесенка виникла пожежа.

Про це у Telegram повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Біля Мелітополя цієї ночі знову неспокійно. Близько опівночі було чутно вибухи. Після цього виникла пожежа на сході від Мелітополя, в районі села Вознесенка. Чекаємо на більш детальну інформацію", - розповів очільник міста.

Також читайте: У Мелітополі російські окупанти розпочали активну підготовку до "референдуму": перекривають мікрорайони і проводять тотальний перепис, - мер Федоров

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ХІМЕРАМ мабуть знов не спалось...
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21.07.2022 09:10 Відповісти
Химка принесла вогню.
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21.07.2022 09:12 Відповісти
Благодатний вогонь знізошов.😃
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21.07.2022 09:38 Відповісти
опять кто то курил на складах
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21.07.2022 10:47 Відповісти
Гуманітарка?
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21.07.2022 09:18 Відповісти
Зрозуміло по частоті ударів, що в мелітополі і в Новій Каховці їх опорні бази. Степова зона, все як на долоні. І тому постійно недосипають, бо сняться химери.
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21.07.2022 09:18 Відповісти
все це дуже добре
но інтенсивність знищеня складів треба збільшити
і перерізати вже сполучення між Херсоном і Кримом
це набагато полегшить звільненя Херсона і всього півдня
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21.07.2022 09:36 Відповісти
. что опять твари с болот мацковии курили на ящике взрывчатки ..УжоСС,какие дикие рюзке твари...
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21.07.2022 10:58 Відповісти
 
 