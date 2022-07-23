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Новини Війна
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вибух (4364) Федоров Іван (640)

В окупованій Кирилівці вночі лунали вибухи, - мер Мелітополя Федоров

кирилівка

В окупованій Кирилівці вночі лунали вибухи, напередодні російські окупанти почали звозити туди свою техніку.

Про це у Telegram повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі неспокійно в Кирилівці: о 3:00 і о 5:00 чутно вибухи. Узбережжя Азовського моря, яке минулого року гостинно приймало понад 5 мільйонів туристів, в цьому році окуповане рашистами. Більше того, після вдалих атак ЗСУ на військові бази в Мелітополі і Мирному Мелітопольського району, окупанти почали звозити свою військову техніку в тому числі до Кирилівки.

Вони сподівались, що там їх не дістануть ні наші HIMARS, ні бійці ЗСУ та руху спротиву. Але хтось точно дістав. Чекаємо на підтвердження інформації", - розповів він.

Читайте: У Запоріжжі чули вибухи. У міськраді кажуть, що "прильотів" в обласному центрі немає, а звуки долинали із Запорізького району

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Снаряд Хеймерса вседосяжний і рука захисника тверда і впевнена. Дістануть кругом
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23.07.2022 10:14 Відповісти
Теперь козломордым и спрятатся негде 👍
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23.07.2022 10:43 Відповісти
Это в Техасе была зажигательная вечеринка
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23.07.2022 10:17 Відповісти
Коли вже неспокійно буде у белгороді, курську, воронежі?
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23.07.2022 10:24 Відповісти
Буде, але для цього потрібно знищити або відсторонити пропутінське шобло в Європі і Україні , думаю рік два
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23.07.2022 10:33 Відповісти
Знов Химка принесла вогню. Тримайте і не кажіть що мало.
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23.07.2022 10:31 Відповісти
Туда хаймарсами дострелить далековато будет если только не ракетами ATACMS
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23.07.2022 10:37 Відповісти
 
 