В Лисичанске уничтожили 50 российских оккупантов, - Гайдай
Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области был уничтожен штаб российского полка и ликвидированы 50 солдат РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сергей Гайдай.
"Хлопок" в оккупированном Лисичанске – массовый "инфаркт" в полсотни орков", - пишет Гайдай.
В ОВА отмечают, что речь идет о "штабе 6-го полка, втором армейском корпусе". Там ликвидировано 50 рашистов.
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