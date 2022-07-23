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В Лисичанске уничтожили 50 российских оккупантов, - Гайдай

лисичанськ

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области был уничтожен штаб российского полка и ликвидированы 50 солдат РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сергей Гайдай.

"Хлопок" в оккупированном Лисичанске – массовый "инфаркт" в полсотни орков", - пишет Гайдай.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Защитники Украины отразили два штурма оккупантов со стороны Лисичанска. Уничтожен вражеский склад с боеприпасами вблизи оккупированного Славяносербска, - Гайдай. ФОТО

В ОВА отмечают, что речь идет о "штабе 6-го полка, втором армейском корпусе". Там ликвидировано 50 рашистов.
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Топ комментарии
+26
Новый вид ковида специально для орков HIMARS называется.
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23.07.2022 14:00
+18
Мор кацапських свиней в Україні триває...
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23.07.2022 14:01
+18
этот Лисичанск орки кровью отрыгивать будут......
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23.07.2022 14:10
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Новый вид ковида специально для орков HIMARS называется.
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23.07.2022 14:00 Ответить
Мор кацапських свиней в Україні триває...
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23.07.2022 14:01 Ответить
Хочу акцентувати що, це мор кацапських звірей з луганди. Тому мабуть ціна їх знищенyb[ дешевша вартості потраченого **********.
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23.07.2022 14:28 Ответить
переработать усих на тушонку
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23.07.2022 14:02 Ответить
чи шашлики. нанизать їх на шампура
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23.07.2022 14:50 Ответить
ну хоть тут всё в порядке
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23.07.2022 14:05 Ответить
Как говорили во времена моей советской юности "Димка Верку вери гуд")
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23.07.2022 14:06 Ответить
яка "сумна" новина)
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23.07.2022 14:07 Ответить
Вспышка... хлопок .... у орков в портках подливы поток....
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23.07.2022 14:10 Ответить
этот Лисичанск орки кровью отрыгивать будут......
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23.07.2022 14:10 Ответить
Sehr gut!
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23.07.2022 14:13 Ответить
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23.07.2022 14:18 Ответить
Мабуть, там своїх Безуглих, також вистачає....
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23.07.2022 14:23 Ответить
Дохнуть кацапи і будуть дохнути , поки не залишать нас в спокої
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23.07.2022 15:01 Ответить
От цікаво комндир 6 полка Платова Полуполтинник попав в ті 50? Бо Він всі вісімть років сухий з води виходив...
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23.07.2022 15:10 Ответить
В Лисичанске наши нехило попали по зданию суда, местные подтверждают
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23.07.2022 15:28 Ответить
хотіли лисичанськ, ото орки насолоджуйтесь
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23.07.2022 17:00 Ответить
 
 