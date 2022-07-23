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У Лисичанську знищили 50 російських окупантів, - Гайдай

лисичанськ

У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області було знищено штаб російського полку і ліквідовано 50 вояк РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сергій Гайдай.

"Хлопок" в окупованому Лисичанську - масовий "інфаркт" у півсотні орків", - пише Гайдай.

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У ОВА зазначають, що мова йде про "штаб 6-го полка, второго армейского корпуса". Саме там ліквідовано 50 рашистів.
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Топ коментарі
+26
Новый вид ковида специально для орков HIMARS называется.
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23.07.2022 14:00
+18
Мор кацапських свиней в Україні триває...
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23.07.2022 14:01
+18
этот Лисичанск орки кровью отрыгивать будут......
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23.07.2022 14:10
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Новый вид ковида специально для орков HIMARS называется.
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23.07.2022 14:00 Відповісти
Мор кацапських свиней в Україні триває...
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23.07.2022 14:01 Відповісти
Хочу акцентувати що, це мор кацапських звірей з луганди. Тому мабуть ціна їх знищенyb[ дешевша вартості потраченого **********.
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23.07.2022 14:28 Відповісти
переработать усих на тушонку
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23.07.2022 14:02 Відповісти
чи шашлики. нанизать їх на шампура
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23.07.2022 14:50 Відповісти
ну хоть тут всё в порядке
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23.07.2022 14:05 Відповісти
Как говорили во времена моей советской юности "Димка Верку вери гуд")
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23.07.2022 14:06 Відповісти
яка "сумна" новина)
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23.07.2022 14:07 Відповісти
Вспышка... хлопок .... у орков в портках подливы поток....
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23.07.2022 14:10 Відповісти
этот Лисичанск орки кровью отрыгивать будут......
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23.07.2022 14:10 Відповісти
Sehr gut!
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23.07.2022 14:13 Відповісти
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23.07.2022 14:18 Відповісти
Мабуть, там своїх Безуглих, також вистачає....
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23.07.2022 14:23 Відповісти
Дохнуть кацапи і будуть дохнути , поки не залишать нас в спокої
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23.07.2022 15:01 Відповісти
От цікаво комндир 6 полка Платова Полуполтинник попав в ті 50? Бо Він всі вісімть років сухий з води виходив...
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23.07.2022 15:10 Відповісти
В Лисичанске наши нехило попали по зданию суда, местные подтверждают
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23.07.2022 15:28 Відповісти
хотіли лисичанськ, ото орки насолоджуйтесь
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23.07.2022 17:00 Відповісти
 
 