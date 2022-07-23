У Лисичанську знищили 50 російських окупантів, - Гайдай

У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області було знищено штаб російського полку і ліквідовано 50 вояк РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сергій Гайдай.

"Хлопок" в окупованому Лисичанську - масовий "інфаркт" у півсотні орків", - пише Гайдай.

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У ОВА зазначають, що мова йде про "штаб 6-го полка, второго армейского корпуса". Саме там ліквідовано 50 рашистів.