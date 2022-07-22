Російський пропагандист Романов: Уся молодь в Лисичанську - за Україну. Місцеві ненавидять, матюкають окупантів, показують їм непристойні жести та допомагають українським ДРГ

Захоплений російськими військами напівзруйнований Лисичанськ на Луганщині ненавидить окупантів.

Про це йдеться на телеграм-каналі російського пропагандиста "Романов Лайт", інформує Цензор.НЕТ.

За словами військового кореспондента-пропагандиста Романова, уся молодь в Лисичанську - за Україну. Багато молодих людей були у теробороні та допомагали ЗСУ, а після захоплення міста поїхали з Лисичанська. Місто спорожніло. Жителі, що залишилися, ненавидять окупантів, "кричать їм вслід матюки та показують непристойні жести".

Також пропагандист констатує, що у Лисичанську діють партизанські загони, які "ночами мінусують пости" загарбників.

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