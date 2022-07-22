Російський пропагандист Романов: Уся молодь в Лисичанську - за Україну. Місцеві ненавидять, матюкають окупантів, показують їм непристойні жести та допомагають українським ДРГ
Захоплений російськими військами напівзруйнований Лисичанськ на Луганщині ненавидить окупантів.
Про це йдеться на телеграм-каналі російського пропагандиста "Романов Лайт", інформує Цензор.НЕТ.
За словами військового кореспондента-пропагандиста Романова, уся молодь в Лисичанську - за Україну. Багато молодих людей були у теробороні та допомагали ЗСУ, а після захоплення міста поїхали з Лисичанська. Місто спорожніло. Жителі, що залишилися, ненавидять окупантів, "кричать їм вслід матюки та показують непристойні жести".
Також пропагандист констатує, що у Лисичанську діють партизанські загони, які "ночами мінусують пости" загарбників.
Топ коментарі
+54 Тульман Шупельпельц
показати весь коментар22.07.2022 12:17
+53 Ksenia VB
показати весь коментар22.07.2022 11:52
+47 Людмила терещенко #501456
показати весь коментар22.07.2022 12:03
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Бывал часто в Лисичанске и там много знакомых. Любителей русского мира там очень немало.
Но после 24 февраля россияне зачем-то стали упорно и настойчиво отучать население этих регионов от пылкой любви к себе.
Разрушение всего и вся и массовые убийства мирных любителей России и их детей мало способствуют сохранению сентиментальных чувств к России-матушке и её обитателям.
Вчити рідну мову ніколи не пізно! Звісно, якщо ви її такою вважаєте.
А щодо "порятунку російськомовних" - ви справді в це вірите? росія напала б на нас навіть тоді, якби тут не було жодної людини, яка б спілкувалась російською... просто тому, що вони - бісова орда, яка не здатна до самостійного існування інакше ніж через пограбоване під час нападів на сусідів. 21 сторіччя, а живуть з мізками 11 ...
**ще цікаве спостереження - українці (навіть найменш освічена категорія) спілкується російською набагато краще, ніж переважна більшість самих росіян (я вже мовчу про правопис і граматику)
Три ознаки кацапізму:
1) кацапи завжди і всім брешуть;
2) кацапи всіх міряють по собі;
3) кацапи ніколи й нічому не вчаться.
Ваші 99%, думаю, це емоційна оцінка, за антиукраїські сили, за януковичів, на Донбасі було до 70% населення, а решта була або аполітичними, або проукраїнськими
Погоджусь, що з 30%, тих що були проукраїнськими нараховувалося менше ніж "болота", яке не голосувало.
Але річ не про це, до речі, з тих що вважали, що політика їх не стосується, більшість, мабуть нині прозріла. Неправильно зараз проштовхувати думку, що всі там зрадники, навпаки, тих що родом звідти, треба всіляко заохочувати тих, які нині за Україну, були такими, чи вже прозріли, як таких, хто поділяє наш опір вторгненню, хоч і не забувати у що Московщина перетворила цей регіон після багатьох десятиліть зомбування, і що серед "біженців-переселенців" вистачає московської агентури.
а цей каже какая же прічіна ненависті?
яке воно кончене