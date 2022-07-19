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Лисичанськ (313) окупація (6532) Сєверодонецьк (508) втрати (4282)

При штурмі Сєверодонецька та Лисичанська окупанти втратили близько 11 тис. солдатів, - Резніков

сєверодонецьк

Українські військові знищили близько 11 тисяч окупантів під час битв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в ході дискусії, що була організована  Аtlantic Council.

"За неофіційними оцінками росіян, в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинуло близько 10-11 тисяч окупантів", - розповів міністр.

За словами Рєзнікова, українськими військовими було знищено близько 2 тисяч солдатів так званої "ЛНР" і близько 8-9 тисяч військовослужбовців ЗС РФ.

При цьому він додав, що понад 20 тисяч ворожих солдатів отримали поранення. З них близько 6,5 тисяч - важкі травми з подальшою ампутацією кінцівок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми намагалися втримати Сєвердонецьк та Лисичанськ абсолютно недостатніми силами та засобами, - Бутусов

Автор: 
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Топ коментарі
+29
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19.07.2022 20:57
+18
Резников постоянно использует цифры с потолка, зная что никто с него не спросит.
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19.07.2022 20:59
+13
Тобто ЗСУ закривають іпотеку кацапам? Непоганий бізнес-план.
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19.07.2022 21:05
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19.07.2022 20:57 Відповісти
І навіть не поспориш...
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19.07.2022 21:05 Відповісти
Тобто ЗСУ закривають іпотеку кацапам? Непоганий бізнес-план.
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19.07.2022 21:05 Відповісти
Та свиноматки кацапсячі робили б помьйоти кожен день. Але матінка природа відвела на процес ааааж 9 місяців.
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19.07.2022 21:10 Відповісти
та я вже допетрав що там дна немає
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19.07.2022 22:16 Відповісти
Резников постоянно использует цифры с потолка, зная что никто с него не спросит.
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19.07.2022 20:59 Відповісти
Так, зі стелі. Він тепер думає, що великий архітектор.
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19.07.2022 21:01 Відповісти
Гарна новина.
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19.07.2022 21:00 Відповісти
Там навіть таку техніку били... що казати за мясо?
https://www.youtube.com/watch?v=PgssTBgeHLQ https://www.youtube.com/watch?v=PgssTBgeHLQ

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19.07.2022 21:02 Відповісти
Слава ЗСУ 💪😎🖕
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19.07.2022 21:02 Відповісти
Мало.
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19.07.2022 21:04 Відповісти
Що за звіздєж? Чому ж статистика від ГШ у дні після здачі Сіверодонецька з Лисичанськом особливо не змінилась?
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19.07.2022 21:06 Відповісти
Може тому що вона оновлювалася постійно і до "здачі"? Зведення Генштабу публікують кожен день
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20.07.2022 00:48 Відповісти
є західні оцінки втрат ЗСУ.
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19.07.2022 21:08 Відповісти
Якось мало довіри до резнікова.
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19.07.2022 21:15 Відповісти
Ага. Мульйон.
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19.07.2022 21:16 Відповісти
3-4 тысячи поверю. А это трындеж
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19.07.2022 21:22 Відповісти
Вам на передовій явно видніше втрати противника
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20.07.2022 00:51 Відповісти
утилизация руцкой биомассы продолжается ...
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19.07.2022 21:25 Відповісти
Верящим- не верящим,******** на передовую,там вам правду и расскажут и покажут.
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19.07.2022 21:25 Відповісти
Нє.Не дезінформуйте людей.
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19.07.2022 23:07 Відповісти
Стерли з лиця землі два раніше нормальних міста які жили своїм життям ,створили гуманітарну катастрофу ,втратили багато свого "гарматного мяса" і для чого ? ось вся суть "русского мира" і рашиських варварів.
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19.07.2022 21:32 Відповісти
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19.07.2022 21:32 Відповісти
Земля железобетоном !
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19.07.2022 21:33 Відповісти
Досить тих бравурних заяв. Займіться економікою, котра б укріплювала оборонну спроможність держави. Мобілізувати всіх напівпридатних та роздати автомати й гранатомети.то сокова методика. Бетонуйте та копайте другу, третю, четверту лінії оборони, щоб ті з автоматами та гранатомета и мали б як боронитися.
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19.07.2022 21:40 Відповісти
1000% 1 місяць навч.центру, і комісовано-неслуживий перетворюється на супер-рембо!)))) совок *****,нєістрєбім!
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19.07.2022 22:28 Відповісти
Либо Резников, либо генштаб врет. А значит кто то должен уйти из за вранья.
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19.07.2022 21:41 Відповісти
А може підете ви
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19.07.2022 21:52 Відповісти
А сколько потеояли ВСУ? - он сказал ? И зачем в этом ьупиковом с т.з. стоатегии углу было своих терять?! Закдание в жертву Азова в Марике...Бесплнтовые жертвы этой тупой обороны (без всякой надежды ужержать)... В солдатики играетесь , пан - не просто ... а верховный главнокоманжующий?!
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19.07.2022 22:04 Відповісти
Для того щоб вимотати війська противника, перебуваючи в обороні, контратакувати не має чим. Все роблять правильно.Не маючи достатньо важкого озброєння, спалюють свій людський ресурс.Будь який розпил грошей, такий як велике крадівництво, потім вилазить боком.
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19.07.2022 23:12 Відповісти
Скільки щасливих свиноматок, кредити, машини і так на пропой.
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20.07.2022 06:42 Відповісти
Вот поэтому Россия и не может захватить Харьков а тем более всю Украину. А сколько тогда поляжет русских миллион два и готова к такому Россия? Россия никогда к такому не была готова они стремились к быстрой и яркой победе с минимальными потерями. Если сейчас проводят в России мобилизацию то значит погибших на Донбассе огромное количество которое даже может превышать 11 тысяч.
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20.07.2022 08:46 Відповісти
 
 