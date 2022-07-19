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При штурмі Сєверодонецька та Лисичанська окупанти втратили близько 11 тис. солдатів, - Резніков
Українські військові знищили близько 11 тисяч окупантів під час битв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в ході дискусії, що була організована Аtlantic Council.
"За неофіційними оцінками росіян, в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинуло близько 10-11 тисяч окупантів", - розповів міністр.
За словами Рєзнікова, українськими військовими було знищено близько 2 тисяч солдатів так званої "ЛНР" і близько 8-9 тисяч військовослужбовців ЗС РФ.
При цьому він додав, що понад 20 тисяч ворожих солдатів отримали поранення. З них близько 6,5 тисяч - важкі травми з подальшою ампутацією кінцівок.
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