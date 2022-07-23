Украине нужны более современные комплексы ПВО, - Воздушные силы
С существующим вооружением украинская противовоздушная оборона успешно ликвидирует 50% крылатых ракет, для более эффективного их уничтожения требуется современное вооружение.
Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вопрос в том, что невозможно сбить 100% ракет, это должна быть большая удача. Поэтому если нам будут предоставлены партнерами те средства, которые нам обещают, NASAMS и IRIS и, возможно, другие, вероятно, мы сможем более эффективно реагировать на угрозы крылатых ракет", - сказал Игнат.
По его словам, на южном направлении украинская ПВО работает достаточно эффективно - до 50% выпущенных ракет, в частности "Калибр", уничтожается.
Игнат объяснил, что на вооружении украинской армии находятся противовоздушные комплексы, которые разрабатывались в 60-х, 70-х, 80-х годах ХХ века.
Он отметил, что современные западные комплексы противовоздушной обороны обладают более мощным маневром и позволят существенно усилить существующие системы противовоздушной обороны.
"Обнаружение целей, их уничтожение напрямую зависит от современного оборудования", - сказал Игнат.
Он добавил, что ракеты, которые утром 23 июля были выпущены по Одессе, предположительно летели из Севастопольской бухты. Эти ракеты имеют дальность полета до 2,5 тыс. километров.
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найкраща ППО - ядерний фугас (за пазухою)
та ракети зараз хитрі. той же Іскандер чи Вільха підіймаються на висоту 30 і більше км, де їх просто не достає ППО, навіть Patriot, а на підльоті до цілі під кутом 80 градусів пікують у низ на швидкості декілька махів так, шо майже нема часу на реацію для перехоплення.
p.s. лазерна зброя потрібна, може ППО на такій основі зможе вирішити проблему
бо свій у нас тільки асфальт і ми його фізично до тих ракет не докидуємо...
" Втрачений захист України: ракети Х-22"
https://www.youtube.com/watch?v=V4uPpMsnjzQ
строів із України нєвінную дєвочку, завлікав маньяка....
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то хай дасть хоч захист від ракет
Бо саме у ньому знаходяться і "Нептуни", і "Громи", і "Вільхи" зі "Стугнами" і багато чого ще.
А "Захід" нам аж НІЧОГО не винен. Допомагають - дякуйте.
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чтобы получить более современные комплексы вооружения, необходимо ликвидировать фсбшных єрмаков, деркачей и прочих арахамий, захвативших органы власти, правопорядка и безопасности