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Новости Война
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ПВО (2488) Воздушные силы (2000) Игнат (577)

Украине нужны более современные комплексы ПВО, - Воздушные силы

ппо

С существующим вооружением украинская противовоздушная оборона успешно ликвидирует 50% крылатых ракет, для более эффективного их уничтожения требуется современное вооружение.

Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос в том, что невозможно сбить 100% ракет, это должна быть большая удача. Поэтому если нам будут предоставлены партнерами те средства, которые нам обещают, NASAMS и IRIS и, возможно, другие, вероятно, мы сможем более эффективно реагировать на угрозы крылатых ракет", - сказал Игнат.

По его словам, на южном направлении украинская ПВО работает достаточно эффективно - до 50% выпущенных ракет, в частности "Калибр", уничтожается.

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Игнат объяснил, что на вооружении украинской армии находятся противовоздушные комплексы, которые разрабатывались в 60-х, 70-х, 80-х годах ХХ века.

Он отметил, что современные западные комплексы противовоздушной обороны обладают более мощным маневром и позволят существенно усилить существующие системы противовоздушной обороны.

"Обнаружение целей, их уничтожение напрямую зависит от современного оборудования", - сказал Игнат.

Он добавил, что ракеты, которые утром 23 июля были выпущены по Одессе, предположительно летели из Севастопольской бухты. Эти ракеты имеют дальность полета до 2,5 тыс. километров.
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Топ комментарии
+14
То це західні лідери знищили ракетну програму?
" Втрачений захист України: ракети Х-22"
https://www.youtube.com/watch?v=V4uPpMsnjzQ
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23.07.2022 17:17
+9
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23.07.2022 17:03
+6
обращайтесь к зеленскому , он все может
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23.07.2022 16:53
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Правила форума Совет форумчан
обращайтесь к зеленскому , он все может
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23.07.2022 16:53 Ответить
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23.07.2022 17:03 Ответить
Він чемпіон по, по побігу від повісток,по боротьбі з кроновірусом, ну майже повсьому,а особливо по пізьдежу!
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23.07.2022 17:20 Ответить
краща риба - ковбаса

найкраща ППО - ядерний фугас (за пазухою)
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23.07.2022 18:11 Ответить
ясєн пєнь буде лутше NASAMS та IRIS-T SLM
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23.07.2022 16:54 Ответить
хоча і та і інша середньої дальності на 40 км по відстані і до 16 по висоті.
та ракети зараз хитрі. той же Іскандер чи Вільха підіймаються на висоту 30 і більше км, де їх просто не достає ППО, навіть Patriot, а на підльоті до цілі під кутом 80 градусів пікують у низ на швидкості декілька махів так, шо майже нема часу на реацію для перехоплення.
 p.s. лазерна зброя потрібна, може ППО на такій основі зможе вирішити проблему
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23.07.2022 18:11 Ответить
"якщо нам будуть надані партнерами ті засоби, які нам обіцяють ... можливо, ми зможемо більш ефективно реагувати на загрози щодо крилатих ракет",
бо свій у нас тільки асфальт і ми його фізично до тих ракет не докидуємо...
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23.07.2022 16:59 Ответить
Этот Севастополь давно надо было бы сравнять с землёй на века!! И забыть про это логова рашитов-нацистов!!
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23.07.2022 16:59 Ответить
а також потрібні ракети ATACAMS для алаверди в севастопольську бухту
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23.07.2022 17:00 Ответить
ППО это хорошо но для Украины их надо ставить очень большое количество . Так что надеяться на то что скоро будет ППО не стоит. ППО конечно Украине дадут но оно не покроет всю Украину.
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23.07.2022 17:05 Ответить
Треба щось більш ******* проти Іскандерів та інших балістичних. Оскільки вони можуть вертикально падати на ціль з висоти 100 км, а наше ППО їх може бачити тільки на висотах до 27 км. Враховуючи швидкість ракети у 4000 км , шансів збити її відверто мало...
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23.07.2022 17:18 Ответить
єлдакам та арахмудіям ******* озброєння ніхто ніколи не дасть і не мрійте. Що дають, те й дають. Вирішать дати більше, дадуть, не вирішать - не дадуть. На скільки нас вистачить, на стільки і вистачить. Для заходу ми як подразник для московії, а з московієй вони хочут й далі торгувати.
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23.07.2022 17:33 Ответить
Хоча б Вікіпедію почитай. Чи "чукча - писатель"?
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23.07.2022 20:21 Ответить
Захід якби захотів, міг би завершити цю війну за два тижні. Але ж при владі там явні імбіцили, які вважають себе геніальними геополітиками. При цьому їхні хитормудрі схеми завжди вистрілюють проти них самих. Ось і зараз вони демонструють свої невігластво та нікчемність.
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23.07.2022 17:08 Ответить
То це західні лідери знищили ракетну програму?
" Втрачений захист України: ракети Х-22"
https://www.youtube.com/watch?v=V4uPpMsnjzQ
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23.07.2022 17:17 Ответить
А зе презедент якби хотів то Україна недопустила би російського вторгнення,та гідно зустріла ворога.
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23.07.2022 17:11 Ответить
А у 14-му році було не "російське вторгнення"?
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23.07.2022 17:21 Ответить
Скільки БОЄЗДАТНИХ військових частин і яке озброєння отримав у спадщину від папєрєднікав ПАП у 14-му і скільки ZVO у 19-му?
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23.07.2022 17:34 Ответить
Якщо вже й вирішили коментувати, не відповідайте запитанням на запитання. Яке озброєння отримав у спадщину Зе я не знаю. Але у мене до вас теж питання, якщо Зе отримав боєготовну армію 20 травня 2019 року, то чому боєготовна армія України від ПАП не звільнила, наприклад, територію лугандону від кацапських собак 1 травня 2019 року?
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23.07.2022 17:54 Ответить
ЗЕленський своєю поведінкою як проститутка перед сексуальним маньяком спровокував буйла на війну -
строів із України нєвінную дєвочку, завлікав маньяка....

.
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23.07.2022 18:17 Ответить
Якщо вирішили коментувати і "не в темі", то краше посидьте мовчки. Не буде видно що ви ************** троль. Бо боєспроможна для захисту і боєспроможна для наступу - це дві абсолютно різні категорії.
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23.07.2022 18:19 Ответить
якщо захід не дає зброї дальньої дії,

то хай дасть хоч захист від ракет
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23.07.2022 17:53 Ответить
Асфальтом захищайтесь. Асфальтом!
Бо саме у ньому знаходяться і "Нептуни", і "Громи", і "Вільхи" зі "Стугнами" і багато чого ще.
А "Захід" нам аж НІЧОГО не винен. Допомагають - дякуйте.
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23.07.2022 18:23 Ответить
зеля все войска закатал в асфальт
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23.07.2022 18:00 Ответить
Військо - ні. Зброю - так.
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23.07.2022 18:20 Ответить
"нельзя ставить телегу впереди лошади"
---
чтобы получить более современные комплексы вооружения, необходимо ликвидировать фсбшных єрмаков, деркачей и прочих арахамий, захвативших органы власти, правопорядка и безопасности
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23.07.2022 18:25 Ответить
Всі знають, що для того, щоб збивати російські крилаті ракети потрібно мати ******* ППО, а щоб відігнати ворога подалі від міст, щоб не оббстрілювали РЗСО і гарматами потрібно мати ******* РЗСО і САУ. Президент, якого нарід прозвав "баригою" зміг за 5 років створити ******* армію, озброїти її модернізованою радянською зброєю, новітньою зброєю, яку вже почали випускати в Україні, відвоювати половину захоплених територій, створити міжнародну коаліцію, відновити економіку, створити і випробувати ракетні комплекси "Нептун", "Сапсан", "Грім 2", "Вільха м", РСЗО "Верба" і САУ "Богдана", почали створенні нової системи ППО, яка по якості краща за радянські аналоги, але перепоною всьому стали вибори, де Беня, пуйло і Зеля застосували най*******шу зброю - телевізор, вишенкою на якому був фільм про Голобородьку і фейк про "свинарчуків" і вумний-превумний нарід вибрав собі Антимайдан, який перебрався в офіс президента під годовуванням портнова і виконавцем єрмаком і миттєво поховали всі ці програми, а гроші, які "бариги" залишили на ці проекти зщакатали в асфальт, щоб нарід не одумався і не почав робити ракети для захисту від кацапів. До речі, при Президенті Зеленському не розроблено жодного ракетного комплексу, чи системи ППО, ними встановлений асфальт реактивної дії, який предназначений для вивозу за допомогою його українського зерна. Все було розраховано давно і правильно!
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23.07.2022 18:49 Ответить
Таке враження що західні виробники зброї позбуваються конкурентів в Україні
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23.07.2022 22:56 Ответить
 
 