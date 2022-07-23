Україні потрібні сучасніші комплекси ППО, - Повітряні сили
Із наявним озброєнням українська протиповітряна оборона успішно ліквідовує 50% крилатих ракет, для більш ефективного їх знищення потрібне сучасне озброєння.
Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Питання в тому, що неможливо збити 100% ракет, це має бути велика удача. Тому якщо нам будуть надані партнерами ті засоби, які нам обіцяють, NASAMS і IRIS і, можливо, інші, можливо, ми зможемо більш ефективно реагувати на загрози щодо крилатих ракет", - сказав Ігнат.
Наразі, за його словами, на південному напрямку українське ППО працює доволі ефективно — до 50% випущених ракет, зокрема "Калібр", знищується.
Ігнат пояснив, що наразі на озброєнні української армії перебувають протиповітряні комплекси, які розроблялися в 60-х, 70-х, 80 роках ХХ сторіччя.
Він наголосив, що сучасні західні комплекси протиповітряної оборони мають потужніший маневр і дозволять суттєво посилити наявні системи протиповітряної оборони.
"Виявлення цілей, їх знищення напряму залежить від сучасного обладнання", - сказав Ігнат.
Він додав, що ракети, які вранці 23 липня було випущено по Одесі, ймовірно, летіли з Севастопольської бухти. Ці ракети мають дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів.
Будь ласка, зачекайте...
найкраща ППО - ядерний фугас (за пазухою)
та ракети зараз хитрі. той же Іскандер чи Вільха підіймаються на висоту 30 і більше км, де їх просто не достає ППО, навіть Patriot, а на підльоті до цілі під кутом 80 градусів пікують у низ на швидкості декілька махів так, шо майже нема часу на реацію для перехоплення.
p.s. лазерна зброя потрібна, може ППО на такій основі зможе вирішити проблему
бо свій у нас тільки асфальт і ми його фізично до тих ракет не докидуємо...
" Втрачений захист України: ракети Х-22"
https://www.youtube.com/watch?v=V4uPpMsnjzQ
строів із України нєвінную дєвочку, завлікав маньяка....
.
то хай дасть хоч захист від ракет
Бо саме у ньому знаходяться і "Нептуни", і "Громи", і "Вільхи" зі "Стугнами" і багато чого ще.
А "Захід" нам аж НІЧОГО не винен. Допомагають - дякуйте.
---
чтобы получить более современные комплексы вооружения, необходимо ликвидировать фсбшных єрмаков, деркачей и прочих арахамий, захвативших органы власти, правопорядка и безопасности