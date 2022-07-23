Україні потрібні сучасніші комплекси ППО, - Повітряні сили

Із наявним озброєнням українська протиповітряна оборона успішно ліквідовує 50% крилатих ракет, для більш ефективного їх знищення потрібне сучасне озброєння.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Питання в тому, що неможливо збити 100% ракет, це має бути велика удача. Тому якщо нам будуть надані партнерами ті засоби, які нам обіцяють, NASAMS і IRIS і, можливо, інші, можливо, ми зможемо більш ефективно реагувати на загрози щодо крилатих ракет", - сказав Ігнат.

Наразі, за його словами, на південному напрямку українське ППО працює доволі ефективно — до 50% випущених ракет, зокрема "Калібр", знищується.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вдарили саме туди, де було зерно, - Повітряні Сили ЗСУ про обстріл порту Одеси

Ігнат пояснив, що наразі на озброєнні української армії перебувають протиповітряні комплекси, які розроблялися в 60-х, 70-х, 80 роках ХХ сторіччя.

Він наголосив, що сучасні західні комплекси протиповітряної оборони мають потужніший маневр і дозволять суттєво посилити наявні системи протиповітряної оборони.

"Виявлення цілей, їх знищення напряму залежить від сучасного обладнання", - сказав Ігнат.

Він додав, що ракети, які вранці 23 липня було випущено по Одесі, ймовірно, летіли з Севастопольської бухти. Ці ракети мають дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів.