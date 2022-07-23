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ППО (2922) Повітряні сили (2340) Ігнат (771)

Україні потрібні сучасніші комплекси ППО, - Повітряні сили

ппо

Із наявним озброєнням українська протиповітряна оборона успішно ліквідовує 50% крилатих ракет, для більш ефективного їх знищення потрібне сучасне озброєння.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Питання в тому, що неможливо збити 100% ракет, це має бути велика удача. Тому якщо нам будуть надані партнерами ті засоби, які нам обіцяють, NASAMS і IRIS і, можливо, інші, можливо, ми зможемо більш ефективно реагувати на загрози щодо крилатих ракет", - сказав Ігнат.

Наразі, за його словами, на південному напрямку українське ППО працює доволі ефективно — до 50% випущених ракет, зокрема "Калібр", знищується.

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Ігнат пояснив, що наразі на озброєнні української армії перебувають протиповітряні комплекси, які розроблялися в 60-х, 70-х, 80 роках ХХ сторіччя.

Він наголосив, що сучасні західні комплекси протиповітряної оборони мають потужніший маневр і дозволять суттєво посилити наявні системи протиповітряної оборони.

"Виявлення цілей, їх знищення напряму залежить від сучасного обладнання", - сказав Ігнат.

Він додав, що ракети, які вранці 23 липня було випущено по Одесі, ймовірно, летіли з Севастопольської бухти. Ці ракети мають дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів.

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Топ коментарі
+14
То це західні лідери знищили ракетну програму?
" Втрачений захист України: ракети Х-22"
https://www.youtube.com/watch?v=V4uPpMsnjzQ
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23.07.2022 17:17
+9
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23.07.2022 17:03
+6
обращайтесь к зеленскому , он все может
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23.07.2022 16:53
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обращайтесь к зеленскому , он все может
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23.07.2022 16:53 Відповісти
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23.07.2022 17:03 Відповісти
Він чемпіон по, по побігу від повісток,по боротьбі з кроновірусом, ну майже повсьому,а особливо по пізьдежу!
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23.07.2022 17:20 Відповісти
краща риба - ковбаса

найкраща ППО - ядерний фугас (за пазухою)
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23.07.2022 18:11 Відповісти
ясєн пєнь буде лутше NASAMS та IRIS-T SLM
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23.07.2022 16:54 Відповісти
хоча і та і інша середньої дальності на 40 км по відстані і до 16 по висоті.
та ракети зараз хитрі. той же Іскандер чи Вільха підіймаються на висоту 30 і більше км, де їх просто не достає ППО, навіть Patriot, а на підльоті до цілі під кутом 80 градусів пікують у низ на швидкості декілька махів так, шо майже нема часу на реацію для перехоплення.
 p.s. лазерна зброя потрібна, може ППО на такій основі зможе вирішити проблему
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23.07.2022 18:11 Відповісти
"якщо нам будуть надані партнерами ті засоби, які нам обіцяють ... можливо, ми зможемо більш ефективно реагувати на загрози щодо крилатих ракет",
бо свій у нас тільки асфальт і ми його фізично до тих ракет не докидуємо...
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23.07.2022 16:59 Відповісти
Этот Севастополь давно надо было бы сравнять с землёй на века!! И забыть про это логова рашитов-нацистов!!
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23.07.2022 16:59 Відповісти
а також потрібні ракети ATACAMS для алаверди в севастопольську бухту
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23.07.2022 17:00 Відповісти
ППО это хорошо но для Украины их надо ставить очень большое количество . Так что надеяться на то что скоро будет ППО не стоит. ППО конечно Украине дадут но оно не покроет всю Украину.
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23.07.2022 17:05 Відповісти
Треба щось більш ******* проти Іскандерів та інших балістичних. Оскільки вони можуть вертикально падати на ціль з висоти 100 км, а наше ППО їх може бачити тільки на висотах до 27 км. Враховуючи швидкість ракети у 4000 км , шансів збити її відверто мало...
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23.07.2022 17:18 Відповісти
єлдакам та арахмудіям ******* озброєння ніхто ніколи не дасть і не мрійте. Що дають, те й дають. Вирішать дати більше, дадуть, не вирішать - не дадуть. На скільки нас вистачить, на стільки і вистачить. Для заходу ми як подразник для московії, а з московієй вони хочут й далі торгувати.
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23.07.2022 17:33 Відповісти
Хоча б Вікіпедію почитай. Чи "чукча - писатель"?
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23.07.2022 20:21 Відповісти
Захід якби захотів, міг би завершити цю війну за два тижні. Але ж при владі там явні імбіцили, які вважають себе геніальними геополітиками. При цьому їхні хитормудрі схеми завжди вистрілюють проти них самих. Ось і зараз вони демонструють свої невігластво та нікчемність.
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23.07.2022 17:08 Відповісти
То це західні лідери знищили ракетну програму?
" Втрачений захист України: ракети Х-22"
https://www.youtube.com/watch?v=V4uPpMsnjzQ
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23.07.2022 17:17 Відповісти
А зе презедент якби хотів то Україна недопустила би російського вторгнення,та гідно зустріла ворога.
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23.07.2022 17:11 Відповісти
А у 14-му році було не "російське вторгнення"?
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23.07.2022 17:21 Відповісти
Скільки БОЄЗДАТНИХ військових частин і яке озброєння отримав у спадщину від папєрєднікав ПАП у 14-му і скільки ZVO у 19-му?
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23.07.2022 17:34 Відповісти
Якщо вже й вирішили коментувати, не відповідайте запитанням на запитання. Яке озброєння отримав у спадщину Зе я не знаю. Але у мене до вас теж питання, якщо Зе отримав боєготовну армію 20 травня 2019 року, то чому боєготовна армія України від ПАП не звільнила, наприклад, територію лугандону від кацапських собак 1 травня 2019 року?
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23.07.2022 17:54 Відповісти
ЗЕленський своєю поведінкою як проститутка перед сексуальним маньяком спровокував буйла на війну -
строів із України нєвінную дєвочку, завлікав маньяка....

.
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23.07.2022 18:17 Відповісти
Якщо вирішили коментувати і "не в темі", то краше посидьте мовчки. Не буде видно що ви ************** троль. Бо боєспроможна для захисту і боєспроможна для наступу - це дві абсолютно різні категорії.
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23.07.2022 18:19 Відповісти
якщо захід не дає зброї дальньої дії,

то хай дасть хоч захист від ракет
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23.07.2022 17:53 Відповісти
Асфальтом захищайтесь. Асфальтом!
Бо саме у ньому знаходяться і "Нептуни", і "Громи", і "Вільхи" зі "Стугнами" і багато чого ще.
А "Захід" нам аж НІЧОГО не винен. Допомагають - дякуйте.
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23.07.2022 18:23 Відповісти
зеля все войска закатал в асфальт
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23.07.2022 18:00 Відповісти
Військо - ні. Зброю - так.
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23.07.2022 18:20 Відповісти
"нельзя ставить телегу впереди лошади"
---
чтобы получить более современные комплексы вооружения, необходимо ликвидировать фсбшных єрмаков, деркачей и прочих арахамий, захвативших органы власти, правопорядка и безопасности
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23.07.2022 18:25 Відповісти
Всі знають, що для того, щоб збивати російські крилаті ракети потрібно мати ******* ППО, а щоб відігнати ворога подалі від міст, щоб не оббстрілювали РЗСО і гарматами потрібно мати ******* РЗСО і САУ. Президент, якого нарід прозвав "баригою" зміг за 5 років створити ******* армію, озброїти її модернізованою радянською зброєю, новітньою зброєю, яку вже почали випускати в Україні, відвоювати половину захоплених територій, створити міжнародну коаліцію, відновити економіку, створити і випробувати ракетні комплекси "Нептун", "Сапсан", "Грім 2", "Вільха м", РСЗО "Верба" і САУ "Богдана", почали створенні нової системи ППО, яка по якості краща за радянські аналоги, але перепоною всьому стали вибори, де Беня, пуйло і Зеля застосували най*******шу зброю - телевізор, вишенкою на якому був фільм про Голобородьку і фейк про "свинарчуків" і вумний-превумний нарід вибрав собі Антимайдан, який перебрався в офіс президента під годовуванням портнова і виконавцем єрмаком і миттєво поховали всі ці програми, а гроші, які "бариги" залишили на ці проекти зщакатали в асфальт, щоб нарід не одумався і не почав робити ракети для захисту від кацапів. До речі, при Президенті Зеленському не розроблено жодного ракетного комплексу, чи системи ППО, ними встановлений асфальт реактивної дії, який предназначений для вивозу за допомогою його українського зерна. Все було розраховано давно і правильно!
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23.07.2022 18:49 Відповісти
Таке враження що західні виробники зброї позбуваються конкурентів в Україні
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23.07.2022 22:56 Відповісти
 
 