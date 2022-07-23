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обстріл (27076) Одеса (5321) порт (2015) Ігнат (771)

Російські окупанти вдарили саме туди, де було зерно, - Повітряні Сили ЗСУ про обстріл порту Одеси

одеса,братчук

Російські окупанти свідомо вдарили по порту Одеси, де зберігалося зерно.

Про це заявив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Фактично дві (ракети. - Ред.) збито, дві - влучили в інфраструктуру портову. Зрозуміло, для чого це все робиться", - зазначив він.

"В контексті того, що відбувається сьогодні з українським зерном, було завдано удару саме туди, де зерно. Бачимо, чого вартують ці домовленості з країною-терористом", - додав Ігнат.

Раніше повідомлялось, що в Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.

В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр".

Також читайте: Посол США Брінк про обстріл порту Одеси: "Кремль продовжує використовувати їжу як зброю"

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Топ коментарі
+59
Найбільш цікавим буде почути коментарі Ердогана та Генсека ООН...
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23.07.2022 13:54
+55
Вот когда вернут , тогда и будем обсуждать. А сейчас обсуждаем то что есть на сегодня.
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23.07.2022 13:59
+45
засуньте в дупу цей договір один екземпляр Ердогану , другий Гутерешу щоб штанці не спадали !
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23.07.2022 13:57
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Ну що тепер ФСБешника дерьмака в Одесу і ткнути його бидлячою харею в те спалене зерно!!!
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23.07.2022 14:12 Відповісти
ну вот и результат подписания договора, а в договоре не написано? "если будет атака, то ВСУ обязаны давать ответ"
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23.07.2022 14:13 Відповісти
там, походу, написано - а тепер подякуйте
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23.07.2022 14:18 Відповісти
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23.07.2022 14:19 Відповісти
шкода що той хлопець помер , зараз він би мав право першим плюнути в пику нелоха . Вічна пам'ять Герою !
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23.07.2022 14:30 Відповісти
треба бути повним дебілом про щось домовлятись з ***********..де ті гаранти безпеки???

Едроган і Гуттіеріш гарантували?? Нехай підіймають свої срані дупи і разом, зі всіма представниками країн членів ООН прямують до України.

І разом з нашими розумними підписантами хрєновими, ставлять свої дупи на кожен об'єкт, що відносяться до відвантаження зерна. Елеватори, склади морські, зерносховища, порти та т.і. І по дві такі розумні дупи на кожен зерновоз. І екіпажі змінити на міжнародні - країн розумників.

Бо расєське козломорде шобло буде топити, захоплювати ті зерновози, вбивати, брати в полон екіпажі суден.

На юха нам це потрібно?? Африці потрібно, ООН? Нехай підгребають..відсипемо...
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23.07.2022 14:16 Відповісти
👍
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23.07.2022 14:18 Відповісти
Это не плевок в лицо ООН и Турции, а откровенный х...й на рыло от раzzки 😡
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23.07.2022 14:29 Відповісти
Дети в Африке один хрен не увидели это зерно Бунге переработали в муку и съели бы круасаны где-то по всей Европе, за деньги ООН. А зерно написали бы в отчётах разбомбили или украли пираты.
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23.07.2022 14:36 Відповісти
"Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак." (с)
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23.07.2022 14:25 Відповісти
Не стріляти по росії- це повільне самознищення.І провина в цьому-цілком на українській владі.
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23.07.2022 14:26 Відповісти
Я там конял задача нашей власти и ООН с Ердоганом, было снять с Рашки санкции и уничтожить наше зерно?
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23.07.2022 14:26 Відповісти
ні..ще на офшори бабла закинути
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23.07.2022 14:31 Відповісти
Дивишся на це все і дивуєшся, як країнам подобається коли кремлівський фюрер крутить їх усіх на "одному органi". Ось що означає тваринний страх.
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23.07.2022 14:29 Відповісти
Зелю з Єрмаком треба гнати ссаними ганчірками.
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23.07.2022 14:29 Відповісти
краще вішати на каштані ...
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23.07.2022 14:32 Відповісти
Чому саме на каштані? Вішали б вже де прийдеться.
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23.07.2022 14:51 Відповісти
бо це так зворушливо ! каштани ,каштани ...
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23.07.2022 15:00 Відповісти
на це дійство Зіброва запросимо? Свято ж буде..як не крути))
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23.07.2022 15:06 Відповісти
А може сміттєвими баками та зєльонкою обійдемося, у нас це добре виходить, тільки ні до чого не призводить
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23.07.2022 15:46 Відповісти
Вішати їх треба.
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23.07.2022 14:49 Відповісти
Апять ПРО*БАЛИ? Ну что ты будешь делать. Ну любим мы это дело по граблях прыгать, Мазохисты мы.
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23.07.2022 14:30 Відповісти
Осталось только разминировать порты и про*бать Одессу и коридор на приднестровье. Чтобы потом развести руками и сказать что нужно дагавариваться
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23.07.2022 14:32 Відповісти
Ще не вечiр...
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23.07.2022 14:34 Відповісти
Все буде Зеленський забезпечить
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23.07.2022 14:52 Відповісти
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23.07.2022 14:34 Відповісти
Кто бы сомневался . Договор с лаптеногами не стоит и бумаги ,на которой он написан.
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23.07.2022 14:37 Відповісти
Еслі нєт зерна хай їдять овьос як мерін лаврушко або сосуть йух як каратіст вовочка. На войнє как на войнє. А мацква заждалась, ой заждалась помощі негуманітарной. Истосковалася. Люди, так дайте їй те про що вона так благає.
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23.07.2022 14:48 Відповісти
Дякуємо Презе...у Зелєнському зп забезпечення знищення українського зерна!!! Операція проходить успішно
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23.07.2022 14:51 Відповісти
☄️Джон Сміт

Замість опублікувати "зерновий договір" повністю, зелені викидають в ЗМІ якісь "деталі". Це пряма ознака, що єрмачок з клоуном повісили Україні чергове ярмо.

1. Право на свій експорт ми маємо на основі міжнародного морського права. Ні з ким нічого узгоджувати ми не мали і не маємо.

Тепер це право ми узгоджуємо з Туреччиною і Москвою.

2. Ми маємо повне право на експорт/імпорт зброї. Жодного міжнародного ембарго на нас не накладено. Ніякі кораблі, які йдуть в наші порти, перевіряти нікому на наявність зброї ми дозволяти не мали і не маємо теж.

Тепер завдяки зеленим маємо.

3. Шойга має висіти на мотузці, яку ми йому подаруємо.

Зелені допомогли Шойзі більше не бути невиїздним злочинцем, а стати шанованою стороною-підписантом якихось договорів.

4. "Договір також відкриє шлях для Росії експортувати як харчові продукти, зерно, так і добрива, які потрібні світові. Хоча ці продукти не входять до санкційного списку, існують санкції для суден, які перевозитимуть ці продукти. Це питання логістики, не всюди доступне обслуговування, страховка важлива.", - Чавушоглу.

За 7 днів до цього, коли стало відомо, що зелені погодились на підписання цього, США зняли санкції з російського зерна.

Без зняття санкцій з свого зерна путін не погоджувався на підписання договору.

Зелені допомогли Путіну вийти з-під санкцій.

5. В умовах коли наші ВМС втопили флагман флоту РФ і вигнали її з Зміїного, а її флот змусили шхеритися під берегами Криму і боятись Нептунів і Гарпунів, Рашка і так не мала змоги продовжувати блокаду наших портів. Фактично вона мала змогу лише обстрілювати цивільні судна. Але це тероризм і піратство по типу іранських нападів в Перській затоці. Йти на це рашка і так боялася, бо можна нарватися на міжнародну відповідь, коли прийде один Дефендер і розвалить весь її флот нафіг.

Блокаду, яку рашка не могла підтримувати військовими засобами, зелені допомогли їй встановити за допомогою дипломатії. І її агентури, звісно.

6. Дозвіл на експорт з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" є, а згоди не обстрілювати їх Калібрами рашка не давала.

Фантік.

7. Судячи зі слів Подоляка, перевірка наших суден буде проводитися орками в "спільних групах". Спочатку зелені зливали в ЗМІ, що перевірятимуть лише турки. І тут збрехали.

8. Перевірки будуть в турецьких водах "в разі необхідності". Тобто єрмачок дав Рашці законний механізм будь-коли штучно затримувати нам час доставки.

9. Немає повідомлень про строк дії договору. Отже це навіть не на період бойових дій. Нова ситуація фіксується назавжди.

Ось таке "зробимо їх разом". Спершу нові ліца зупиняють програму ПКР Нептун, щоб Україні нічим було оборонятись з моря, потім зливають наші торгові комунікації ворогу, коли ПКР з'являється, а у ворога можливості зникають, дають йому відпетляти дипломатичними засобами.

Ось таке - "не підпишемо треті Мінські, наші прізвища не Порошенко".

Доповнення і уточнення.

Отже, виклали підписане в Туреччині.

1. В 1-у ж і 2-у пункті спростовується брехня зелених, що "з росією нічого не підписується".

"Сторонами Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна", "Ініціатива є багатосторонньою угодою".

Тобто брехали, щоб приховати факт підписання з Рашкою чергових угод, яких обіцяли не підписувати, бо вони не Порошенко.

2. Орки входять в СКЦ і тепер контролюють наш експорт. Вітаю нас.

3. "Судна здійснюють транзит до портів згідно графіку затвердженого в СКЦ" - тобто не дають орки в СКЦ згоди на графік і ніякі судна більше нікуди не заходять.

4. "після перевірки інспекційними групами", "в які входять представники всіх сторін"... - Тобто підтвреджується, що не турки перевірятимуть наші судна, як брехали зелені 7 днів тому, а орки також.

5. Всупереч сказаному мною в попередньому пості, рашку змусили взяти на себе зобов'язання не обстрілювати портові споруди.

6. Нашим кораблям, літакам, БПЛА заборонено наближатися до нашого ж коридору без дозволу орків в СКЦ (пункт Е)

7. Всупереч сказаному мною в попередньому пості строк Договору - 120 днів з автоматичним продовженням.

Ось таку красу підписали зелені з орками.
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23.07.2022 14:56 Відповісти
любому ясно,что переговоры с быдлонасекомышем болот мацковии, это всего лишь трата времени
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23.07.2022 14:58 Відповісти
Эта многоходовочка с зерном очень мутная и рискованная.

Выйти из договора пока не поздно. Вывозить зерно наземным транспортом в Европу.
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23.07.2022 14:59 Відповісти
зате для когось, не будемо тицяти пальями, навіть дуже прибуткова..
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23.07.2022 15:09 Відповісти
Чесно? На місці нашої влади, я б сама розпиз..ла б те зерно. Частину заникать десь в горах, щоб взимку не гигнуть з голоду, а решту розбити і спалити. Не можуть вплинуть на того недоношеного фашиста, то хай лапу сосуть. Спалити до біса, щоб мародери не розікрали.
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23.07.2022 15:00 Відповісти
я відразу так казала..спалити й все..кому треба - нехай купують і самовивіз..а чим вивозять - то вже їх трабли..
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23.07.2022 15:11 Відповісти
Та краще вже екскаваторами, як у вас на кацапії, малохольні ***....
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23.07.2022 16:44 Відповісти
Как говорили Битлы - ты не можешь быть свободнее птиц, так дайте мне денег, побольше денег, это все чего я хочу. Перефразируя Великих можно сказать так - ты не можешь больше терпеть, так дайте, вдуйте кацапам, ведь они так напрашиваются.
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23.07.2022 15:06 Відповісти
Корєша- диктатори
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23.07.2022 15:15 Відповісти
Это ***** ! У него нет чести , слова , чисто мразь , рожденный деревне *****..
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23.07.2022 15:27 Відповісти
Тому нефіг укладати угоди з орками. Війна повинна тривати до повної поразки хла.
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23.07.2022 15:40 Відповісти
путлєр розуміє лише силу. Припинити агресію путлєра змусить лише його військова поразка на фронті. Для нього не існує ніяких домовленостей, це ще з 2014 року потрібно було усвідомити...
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23.07.2022 15:58 Відповісти
Ой бідняки ви наші, командування недолуге, а ви не знали що так буде? Чи просто не хотіли знати ?
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23.07.2022 16:17 Відповісти
Что скажет наивный Кулеба и немощный Гутерриш ?
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23.07.2022 16:44 Відповісти
Цікаво, а речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат теж такий самий довбодятел як і піськограй, що тільки зараз зрозумів чого вартують "домовленості" с країной терористом. Ну ZE зрадник і колаборант з ним все зрозуміло, а Гнат дурень чи прикидається?
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23.07.2022 16:48 Відповісти
Да что вы всё путин да путин, какие разговоры-договоры с преступником и убийцей?
Виновны те, кто подстроили такие договоры с рашистами, нечего перекладывать даже не вину,
а откровенное циничное предательство, на врага. Предают свои, а враг пользуется их услугами,
и, посмеиваясь, использует. Нужно быть дебилами от рождения, чтобы поверить хоть одному слову путина. Поэтому, это чистой воды предательство и моржа с договоров договаривающимся!
Какое там зерно, что с него достанется стране? "Троянский конь"! Только пустить врага в Одессу !
Где наш там самый главный, самый обласканный властью переговорщик, можно сказать, решатель
за всю Украину, наш дорогой гражданин Ермак, почему молчит, может же сказать, что путин бяка.
Или там ещё Абрамович нарисовался, тоже ответственный, или за очередной справкой пришёл, а Арахамия, что, не принёс, или мало заплатили? Или весь народ спасли и больше некого?
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23.07.2022 18:52 Відповісти
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