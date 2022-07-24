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Зеленский (19056) Херсонщина (4386) ВСУ (6275)

ВСУ шаг за шагом продвигаются вперед, - Зеленский о Херсонщине

зеленський

Вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются на Херсонщине и освобождают территорию от оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Глава государства также отметил, что оккупанты пытались закрепиться в регионе. По его словам, ранее коллаборанты также успели сделать различные громкие заявления, которые на русском языке называются очень метким словом "шапкозакидательство", но это им не помогло.

Смотрите также: Российский удар по Одессе – циничный и просчитанный шаг, – Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+39
Розміновувати Чонгар ******** було і легше, і швидше ніж тепер ЗСУ звільняти Херсонщину.
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24.07.2022 01:38
+32
Головне не заважай їм, не вештайся під ногами, не лізь зі своїми порадами.
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24.07.2022 01:21
+26
Занимается озвучиванием Дерьмаковских текстов.
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24.07.2022 01:39
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Правила форума Совет форумчан
Головне не заважай їм, не вештайся під ногами, не лізь зі своїми порадами.
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24.07.2022 01:21 Ответить
так он и не лезет , занимается в основном внешней политикой
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24.07.2022 01:34 Ответить
Занимается озвучиванием Дерьмаковских текстов.
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24.07.2022 01:39 Ответить
кто такой этот дерьмак, почему он правит миром, я серьезно, озвучьте кто-то уже теорию заговора?
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24.07.2022 02:11 Ответить
Ознакомтесь со списком должностей, которые занимает Дерьмак - от наблюдателя совета УКРОБОРОНПРОМА до сутенера Президента. Ну, а просто - чи пани згидна с дерьмаковцем Татаровим, шо майданивци вбивали сами себе в потилици?
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24.07.2022 02:16 Ответить
не коси под дурочку или дурака
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24.07.2022 04:25 Ответить
Дермак-поднадусе, хто не знав. Так зелені довбні?
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24.07.2022 05:04 Ответить
як це не лізе, а Ставку хто створив? Це ж на майбутнє вписати в історію новітньої України роль "Ставки" і членів "ставки" в перемогу, правда з київського бункера.
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24.07.2022 07:44 Ответить
я вот постоянно провожу аналогию нашу войну с русско японской очень много сходства - что Япония пыталась всеми силами избежать войны , что кацапы тогда кричали что там тех японцев побеждать - "макаки а не люди, иконами закидаем " и много там еще
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24.07.2022 01:31 Ответить
там спор шел в основном за Сахалин в принципе Япония могла забрать весь остров но из за вмешательства США получила только половину
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24.07.2022 01:55 Ответить
русский, кого ты любишь больше - *****, рамзанку дырова или шойгу?
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24.07.2022 02:00 Ответить
А у Японцев был свой Дерьмак?
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24.07.2022 01:40 Ответить
не знаю история об этом умалчивает , да наверно в каждой стране в той или иной мере есть свой дерьмак
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24.07.2022 01:51 Ответить
Засчитано, but no cigar, зеленое беспозвоночное. Ты кого больше любишь - ***** или дерьмака?
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24.07.2022 01:57 Ответить
русский, как зовут фюрера русни?
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24.07.2022 02:18 Ответить
Так как зовут фюрера русни, машка кадыровская?
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24.07.2022 03:28 Ответить
чого ти до людини докопався, абiзяна татаро-москальська?
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24.07.2022 11:51 Ответить
Розміновувати Чонгар ******** було і легше, і швидше ніж тепер ЗСУ звільняти Херсонщину.
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24.07.2022 01:38 Ответить
не "Благодаря" а "вопреки"...

С**ка а вывезет же свой нулевой рейтинг на высоты... а арестовыч затравит идиотов популизмом...
И заудем все о вагнергейте, херсоне, Мариуполе (именно зе не пустил генералов спасать, хотя они уже начали сбор "добровольцев" которые сами себя и свою группу называли "смертники"... 2 тыс соралось - и тут НЕТ.

Вот так Эрмак "воюет" против нации УКРАЇНА!

_______________

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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24.07.2022 01:48 Ответить
Головне не пускати туди (Херсонський напрямок) д'Єрмака, Безуглу й іньших Арахімій !
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24.07.2022 02:00 Ответить
Ще, зе! Після нього суцільні поразки,й загибель людей. А,ще й масовані ракетні обстріли в усіх регіонах.
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24.07.2022 08:12 Ответить
"Мир спасёт не красота, а запрет голосовать идиотам."(с) - кто не платит налоги, тот не голосует. иначе мы еще долго будем в говне в "преzeдентах" и диктаторах ковыряться.
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24.07.2022 02:17 Ответить
Тест ідіота.
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24.07.2022 02:25 Ответить
не позорь фамилию
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24.07.2022 06:06 Ответить
А тот момент что явка на выборах была, если не ошибаюсь, что-то около 47%, вы как прокомментируете?

Демократии у нас никакой не было и нет, такая же херня как в орде, просто страна довольно сильно фрагментирована, поэтому никто не может удержать долго власть чтобы построить ханства или колхоз-гулага типа у наших ******** соседей. Януковощь вон попытался бустануть эту тему, но оказался в Ростове. Каждый новый президент, приходя во власть, думает не о построении демократии, а о том чтобы сначала наворовать, а потом не дать отнять наворованное политическому апоненту, так сказать
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24.07.2022 02:35 Ответить
"22.04.2019 Явка на виборах президента України становила 62.07% - ЦВК"(с) - это представительная выборка. шулерство в другом.
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24.07.2022 02:58 Ответить
бред кацапский - вся проблема не в фрагментации а в зомбоящике и бабло которое вливали в пропагадонские каналы мертветчук и каломойша против реально украинских политиков у которых нет денег что-бы вкладывать в медиа
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24.07.2022 04:32 Ответить
Ага "наваравать" особливо після янукодла у 2014році. Та ні "дорогенька" присісти на пляшку на 10 років за репост "нєт вайнє" на параші і демократична Україна це далеко не "такая же херня как в орде", то ти ще не куштувала расєйськх щей, якщо ставиш = між Україною та дикими болотами.
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24.07.2022 05:20 Ответить
На яких виборах була явка 47%?
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24.07.2022 06:46 Ответить
Ще:- екзамени на вільне володіння мовою,з історії України, й здатність перелічити гетьманів,й її роль
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24.07.2022 08:14 Ответить
Мабуть аристовича наслухався.
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24.07.2022 02:38 Ответить
Судя по картам боевых действий продвижение очень вялое.
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24.07.2022 02:49 Ответить
Дивитимося на ефект. Боюся силувати хлопців. Мо,що буде?
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24.07.2022 08:18 Ответить
West of Kherson, Oleksandrivka has changed hands again, it is now back under 🇷🇺 control.
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24.07.2022 03:30 Ответить
Я розумію, що треба хаяти Зеленського. Але карта фуфло. Олександрівка під кацапами з березня. Ніяких хендс вона не ченжед. Кацапи зараз на півдні не просуваються.
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24.07.2022 06:56 Ответить
Пане президенте може хватить?По перше такі речі потрібга тиша а по друге звільнять хлопці Херсон тоді буде розмова.
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24.07.2022 03:36 Ответить
он не пан - он пестабол и ублюдок лживый
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24.07.2022 04:33 Ответить
Не пан,а лайно собаче
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24.07.2022 08:19 Ответить
Шашликозакідательство, не?
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24.07.2022 05:46 Ответить
Кажуть кацапи в оточенні запросили зелений коридор. Чекаю від ЗЕлупи заяви що "нада перестать стрелять"
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24.07.2022 05:51 Ответить
Хорошо бы ответочку сделать - накрыть тот коридор, да так, чтобы даже в плен никто не просился.
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24.07.2022 06:22 Ответить
Нада, бо далекобійні хімери не дадуть.
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24.07.2022 06:27 Ответить
Президент разговорного жанра.А можно болтать как можно реже?
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24.07.2022 06:54 Ответить
"Президент разговорного жанра" - я такого точного попадания ще не бачив.
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24.07.2022 07:23 Ответить
коментатор фіговий
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24.07.2022 08:36 Ответить
Не Гайдар керую обороною сходу
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24.07.2022 09:11 Ответить
Слава Украіні! Смерть ворогам!
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24.07.2022 10:39 Ответить
Бреше ЗеЛох і не червоніє! Так само брехня і про 2000 зеленокоридорівців! Дуже тривожно від цієї брехні про найстратегічнішу область....
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24.07.2022 23:39 Ответить
 
 