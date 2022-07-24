ЗСУ крок за кроком просуваються вперед, - Зеленський про Херсонщину
Збройні сили України крок за кроком просуваються в Херсонській області і звільняють територію від окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
Глава держави також зазначив, що окупанти намагалися закріпитися в регіоні. За його словами, раніше колаборанти також встигли наробити різних гучних заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом "шапкозакидательство", але це їм не допомогло.
Топ коментарі
+39 Герхард
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+32 Alex Dev d4763325
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+26 Maxim Ak-Murza
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С**ка а вывезет же свой нулевой рейтинг на высоты... а арестовыч затравит идиотов популизмом...
И заудем все о вагнергейте, херсоне, Мариуполе (именно зе не пустил генералов спасать, хотя они уже начали сбор "добровольцев" которые сами себя и свою группу называли "смертники"... 2 тыс соралось - и тут НЕТ.
Вот так Эрмак "воюет" против нации УКРАЇНА!
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ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
в говнев "преzeдентах" и диктаторах ковыряться.
Демократии у нас никакой не было и нет, такая же херня как в орде, просто страна довольно сильно фрагментирована, поэтому никто не может удержать долго власть чтобы построить ханства или колхоз-гулага типа у наших ******** соседей. Януковощь вон попытался бустануть эту тему, но оказался в Ростове. Каждый новый президент, приходя во власть, думает не о построении демократии, а о том чтобы сначала наворовать, а потом не дать отнять наворованное политическому апоненту, так сказать