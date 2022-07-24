ЗСУ крок за кроком просуваються вперед, - Зеленський про Херсонщину

Збройні сили України крок за кроком просуваються в Херсонській області і звільняють територію від окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Глава держави також зазначив, що окупанти намагалися закріпитися в регіоні. За його словами, раніше колаборанти також встигли наробити різних гучних заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом "шапкозакидательство", але це їм не допомогло.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський удар по Одесі - цинічний та прорахований крок, - Зеленський. ВIДЕО