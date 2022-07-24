5 мощных взрывов раздалось в Николаеве, - Сенкевич
В Николаеве раздалось 5 взрывов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграмме мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Более 5 мощных взрывов прогремело в Николаеве после объявления воздушной тревоги".
Мэр просит горожан оставаться в укрытиях и не публиковать в соцсетях фото и видео последствий обстрелов до появления официальной информации.
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Я тоді, у 19-му не міг зрозуміти, як можна було проголосити за це малороське жлобеня і зовсім мені не зрозуміло, як досі можна його цілувати в #уй, після такої страшної ціни його перебування у владі. Добре, якщо би він визнав свої помилки, очистив своє оточення та почав співпрацю з тими, хто пепереджав про небезпеку, але він досі намагається грати в серіал про голобородька, запхавши пройоби під килимок.