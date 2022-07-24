5 мощных взрывов раздалось в Николаеве, - Сенкевич

В Николаеве раздалось 5 взрывов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграмме мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Более 5 мощных взрывов прогремело в Николаеве после объявления воздушной тревоги".

Мэр просит горожан оставаться в укрытиях и не публиковать в соцсетях фото и видео последствий обстрелов до появления официальной информации.

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