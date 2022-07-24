5 потужних вибухів пролунало в Миколаєві, - Сєнкевич

У Миколаєві пролунало 5 вибухів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Більш як 5 потужних вибухів прогриміло в Миколаєві після оголошення повітряної тривоги".

Мер просить містян лишатися в укриттях та не публікувати в соцмережах фото і відео наслідків обстрілів до появи офіційної інформації.

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