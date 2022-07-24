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5 потужних вибухів пролунало в Миколаєві, - Сєнкевич

вибух,обстріл

У Миколаєві пролунало 5 вибухів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Більш як 5 потужних вибухів прогриміло в Миколаєві після оголошення повітряної тривоги".
Мер просить містян лишатися в укриттях та не публікувати в соцмережах фото і відео наслідків обстрілів до появи офіційної інформації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Війська РФ поцілили у склад. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+23
про це потрібно було думати у 2019 році під час виборів, бо тоді реально був вибір українцям і шанс побудувати ракетні комплекси, які діставали ворога до 500 км., ворог знаючи про це міг і не нападати і точно не заводити в Чорне і Азовське море армаду кораблів які б'ють ракетами,але вумний нарід вибрав дороги. Жалко мені цих людей, які залишилися в Миколаєві і кожної ночі не сплять і в холодному поту чекають куди прилетить ракета, а ті що наголосували повтікали за кордон і спостерігають, як ті, що їх просили не робити дурниць знову поставлять все на свої місця. На мою думку ще в місті є багато сволоти, яка координує цілі, без цього орки не можуть так часто вести обстріли і тут робота для військ льойтнанта Баканова, який їх там розплодив, вигнавши нормальних.
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24.07.2022 07:40
+14
С_ки рашистські.
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24.07.2022 06:33
+11
З 73% зебілів в Миколаєві проголосували за блазня 96%! От і мали б просіть блазня закрити нєбо асфальтом, закатаним в дороги. А вони дружно переводять стрілки на мера, бо він, бачите, закликав мешканців покинути місто! А те ,що місто кішіт рускомірскімі падлюками це факт!
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24.07.2022 08:12
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С_ки рашистські.
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24.07.2022 06:33 Відповісти
Ще які,а ось Кім виходить,просто пропіарився закритим містом для тотальної перевірки
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24.07.2022 08:12 Відповісти
Ким не такой пиарщик как ваш Зеля
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24.07.2022 09:57 Відповісти
Може частину ******* і виловили але ж касапам пофіг куди пуляти по місту. Нажаль головним винуватцем цієї біди, крім звісно лаптєстанців, є виборці зє.
Я тоді, у 19-му не міг зрозуміти, як можна було проголосити за це малороське жлобеня і зовсім мені не зрозуміло, як досі можна його цілувати в #уй, після такої страшної ціни його перебування у владі. Добре, якщо би він визнав свої помилки, очистив своє оточення та почав співпрацю з тими, хто пепереджав про небезпеку, але він досі намагається грати в серіал про голобородька, запхавши пройоби під килимок.
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24.07.2022 10:13 Відповісти
Госоди! Так вони зруйнують все місто! Кли вже нарешті ми зможемо дістати до Севастополя!!!?
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24.07.2022 06:42 Відповісти
про це потрібно було думати у 2019 році під час виборів, бо тоді реально був вибір українцям і шанс побудувати ракетні комплекси, які діставали ворога до 500 км., ворог знаючи про це міг і не нападати і точно не заводити в Чорне і Азовське море армаду кораблів які б'ють ракетами,але вумний нарід вибрав дороги. Жалко мені цих людей, які залишилися в Миколаєві і кожної ночі не сплять і в холодному поту чекають куди прилетить ракета, а ті що наголосували повтікали за кордон і спостерігають, як ті, що їх просили не робити дурниць знову поставлять все на свої місця. На мою думку ще в місті є багато сволоти, яка координує цілі, без цього орки не можуть так часто вести обстріли і тут робота для військ льойтнанта Баканова, який їх там розплодив, вигнавши нормальних.
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24.07.2022 07:40 Відповісти
З 73% зебілів в Миколаєві проголосували за блазня 96%! От і мали б просіть блазня закрити нєбо асфальтом, закатаним в дороги. А вони дружно переводять стрілки на мера, бо він, бачите, закликав мешканців покинути місто! А те ,що місто кішіт рускомірскімі падлюками це факт!
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24.07.2022 08:12 Відповісти
ой , як весело було , " прикольный веселый хохотунчик " виніс шоколадного баригу який наживався на війні , і свинарчуки все вкрали ..... тепер у нас МИР , маса нових облич : дєрьмаків , татарових , агрохімій , задристовичів , демченків , симоненок , безмозгіг , верещалок котрі денно і нощно кують наше світле майбутнє ...
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24.07.2022 10:49 Відповісти
З Порохом шансів було теж не багато, а Хло полізло б ще раніше. Наприклад у 2020-му. Що б ви тоді скиглили?
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24.07.2022 13:19 Відповісти
Дальність стрільби зенітних керованих ракет ЗРК С-300 (крім останніх модифікацій), якими рашисти обстрілюють Миколаїв - до 75км. Відстань до Херсона - не більше 70 км. Тому для значного зменшення можливостей ворогу ціляти по місту потрібно як мінімум викинути його з правого берега Дніпра. А для цього треба унеможливити підвіз техніки і *********** шляхом завершення руйнування мостів - Антонівського і залізничного неподалік та на шлюзі Каховської ГЕС - на Дніпрі, а також Дар'ївського та залізничного біля Снігурівки на Інгульці.
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24.07.2022 08:19 Відповісти
А до чого тут зенітні ракети? Зенітними ракетами по наземних цілях не стріляють.
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24.07.2022 08:46 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/news-mykolaiv-obstril-kim/31956334.html https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/news-mykolaiv-obstril-kim/31956334.html

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24.07.2022 09:34 Відповісти
Це через те що не було вибухів у Воронежі та дальше.
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24.07.2022 08:20 Відповісти
Пусть и дальше зерном торгуют выродки зедерьмачные‼️
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24.07.2022 08:26 Відповісти
 
 