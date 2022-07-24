5 потужних вибухів пролунало в Миколаєві, - Сєнкевич
У Миколаєві пролунало 5 вибухів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Більш як 5 потужних вибухів прогриміло в Миколаєві після оголошення повітряної тривоги".
Мер просить містян лишатися в укриттях та не публікувати в соцмережах фото і відео наслідків обстрілів до появи офіційної інформації.
Топ коментарі
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+11 караван2
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Я тоді, у 19-му не міг зрозуміти, як можна було проголосити за це малороське жлобеня і зовсім мені не зрозуміло, як досі можна його цілувати в #уй, після такої страшної ціни його перебування у владі. Добре, якщо би він визнав свої помилки, очистив своє оточення та почав співпрацю з тими, хто пепереджав про небезпеку, але він досі намагається грати в серіал про голобородька, запхавши пройоби під килимок.