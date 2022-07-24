ВСУ уничтожили отряд сахалинского ОМОНа вблизи Лисичанска
ВСУ уничтожили отряд сахалинского ОМОНа возле Лисичанска – по меньшей мере 12 россиян ликвидированы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций.
"Вблизи Лисичанска ВСУ уничтожили отряд сахалинского омона.
Воины ВС Украины отправили подарок отряду сахалинского омона в районе Лисичанска, которые только что заехали на ротацию. 12 сразу официально денацифицировались и демилитаризировались, остальной состав отряда тяжело ранен", - говорится в сообщении.
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Если на Сахалине содержат отряд ОМОНа, то видимо он там необходим для их внутрисахалинских дел.
Если сахалинский ОМОН снимают с насиженного места и полным составом отправляют воевать в Украину, то значит без него вполне можно обойтись.
А зачем он тогда вообще нужен, этот сахалинский ОМОН?
Если на фронт отправляют ОМОН, который вообще воевать не обучен, а специализируется на разгоне мирных граждан, значит дела с личным составом у россиян неважные, мягко говоря.
Василий Ключевский.
(1841- 1911год)
хто прийшов зі зброєю,
скільки ж можна казати нех@й шастать