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ЗСУ знищили загін сахалінського ОМОНу поблизу Лисичанська
ЗСУ знищили загін сахалінського ОМОНу біля Лисичанська – щонайменше 12 росіян ліквідовані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій.
"Поблизу Лисичанська ЗСУ знищили загін сахалінського омону.
Воїни ЗС України відправили подарунок загону сахалінського омону в районі Лисичанська, які тільки-но заїхали на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+59 Garry Grant
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+50 Andrew86
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+49 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар24.07.2022 06:52
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Если на Сахалине содержат отряд ОМОНа, то видимо он там необходим для их внутрисахалинских дел.
Если сахалинский ОМОН снимают с насиженного места и полным составом отправляют воевать в Украину, то значит без него вполне можно обойтись.
А зачем он тогда вообще нужен, этот сахалинский ОМОН?
Если на фронт отправляют ОМОН, который вообще воевать не обучен, а специализируется на разгоне мирных граждан, значит дела с личным составом у россиян неважные, мягко говоря.
Василий Ключевский.
(1841- 1911год)
хто прийшов зі зброєю,
скільки ж можна казати нех@й шастать