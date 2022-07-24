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Лисичанськ (313) ОМОН (66) ЗСУ (7201)

ЗСУ знищили загін сахалінського ОМОНу поблизу Лисичанська

зсу

ЗСУ знищили загін сахалінського ОМОНу біля Лисичанська – щонайменше 12 росіян ліквідовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій.

"Поблизу Лисичанська ЗСУ знищили загін сахалінського омону.

Воїни ЗС України відправили подарунок загону сахалінського омону в районі Лисичанська, які тільки-но заїхали на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські силовики з трьох загонів ОМОНу відмовилися воювати в Україні. АУДIО

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Топ коментарі
+59
Переться за три-девять земель,чтобы сдохнуть. Судьба рюськаго ваньки. А где-то на просторах Сахалина появятся 12 новых "Лада Калина" с айзерами за рулём.
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24.07.2022 06:54
+50
Человечество ничего не потеряло от гибели этих ублюдков. русские - не люди
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24.07.2022 06:53
+49
Ротація кацапських свиней по українськи-виконавцям респект...
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24.07.2022 06:52
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Ротація кацапських свиней по українськи-виконавцям респект...
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24.07.2022 06:52 Відповісти
и оно того стоило ехать пол мира чтобы подохнуть на безымянной высоте даже не осознав что ты перешел в статус БЫЛ????
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24.07.2022 09:06 Відповісти
Человечество ничего не потеряло от гибели этих ублюдков. русские - не люди
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24.07.2022 06:53 Відповісти
Переться за три-девять земель,чтобы сдохнуть. Судьба рюськаго ваньки. А где-то на просторах Сахалина появятся 12 новых "Лада Калина" с айзерами за рулём.
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24.07.2022 06:54 Відповісти
Вопрос из области формальной логики.
Если на Сахалине содержат отряд ОМОНа, то видимо он там необходим для их внутрисахалинских дел.
Если сахалинский ОМОН снимают с насиженного места и полным составом отправляют воевать в Украину, то значит без него вполне можно обойтись.
А зачем он тогда вообще нужен, этот сахалинский ОМОН?
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24.07.2022 07:00 Відповісти
лякати Японію і хоч якось заселити ту територію.
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24.07.2022 07:33 Відповісти
Лякати Японію голою дупою.
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24.07.2022 08:17 Відповісти
Є й інша "версія" - якщо сахалінський ОМОН (людей які навчені розганять демонстрації але не вміють воювать на фронті) кидають у стрілецький бій - значить у Росії не вистачає звичайної піхоти Саме так під Москвою у 1941 році кинули в бій Подольське військово-політичне училище - з гвинтівками проти танків, БТР, автоматів і кулеметів
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24.07.2022 09:52 Відповісти
Великие умы сходятся. Это я шучу, потому что подумала тоже самое.
Если на фронт отправляют ОМОН, который вообще воевать не обучен, а специализируется на разгоне мирных граждан, значит дела с личным составом у россиян неважные, мягко говоря.
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24.07.2022 11:49 Відповісти
Фото, аудіо - то теж можна підробити. Їдь на місце події, подивишся сам.
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24.07.2022 07:06 Відповісти
погугліть - "в ефірі ток шоу війна"
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24.07.2022 07:13 Відповісти
Имеешь право Фома...
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24.07.2022 08:55 Відповісти
Хлопці, наше Вам БАНЗАЙ!
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24.07.2022 07:18 Відповісти
А географія по дерашифікації собі розширюється і розширюється. У Лаврушки від укропу знову гикавка.
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24.07.2022 07:48 Відповісти
чукотка, камчатка участвуют в фестивале?
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24.07.2022 07:56 Відповісти
По-любому..
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24.07.2022 08:44 Відповісти
- ОМОН-ОМОН, пошол вон !!! )
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24.07.2022 08:00 Відповісти
Оце варто було пхатись сюди з Сахаліну щоб тут здохнути?
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24.07.2022 08:16 Відповісти
їм російськє телебачення розповіло як вони зараз прuйдуть та окупують пів-України. Що робити якщо мозку немає та мабуть і інтернету немає і про новини з інших країн вони нічого не чули, тупі зомбі.
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24.07.2022 08:22 Відповісти
Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою.

Василий Ключевский.

(1841- 1911год)
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24.07.2022 09:47 Відповісти
Задача cросійського ОМОНу під час війни - проведення так званих "фільтраційних заходів", на практиці - організація концтаборів та катівень
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24.07.2022 11:30 Відповісти
Какая хорошая новость, когда кацапскую мусорню тут утилизируют. Это вам ублюдки не студентов и пенсионеров на площадях разгонять!
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24.07.2022 09:15 Відповісти
Вот это и есть Скрепы Расии - чтобы никакой территории не было обидно!
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24.07.2022 09:49 Відповісти
правильне вітання москалів,

хто прийшов зі зброєю,
скільки ж можна казати нех@й шастать
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24.07.2022 10:06 Відповісти
Мабуть половина із цих сахалінців з українськими корнями. Це нійбільш прикро. Ми їх мали з'сть і непомітити. А ми самі з собою воюємо. Росію створили, іі і маємо знищити.
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24.07.2022 10:17 Відповісти
Кацапи, сер
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25.07.2022 09:23 Відповісти
 
 