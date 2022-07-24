Коллаборанты намерены запретить Google и YouTube на оккупированных территориях, - ISW

Коллаборанты заявили, что на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей начнут ограничивать использование Google и YouTube, чтобы минимизировать доступ жителей к украинским сайтам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Также сообщается, что в оккупированных районах Херсонской области вводится запрет на использование мессенджера Viber. Ожидается, что российские власти, вероятно, продолжат усиливать контроль над информационным пространством, чтобы сдерживать распространение каких-либо антироссийских сообщений в регионах.

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