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Коллаборанты намерены запретить Google и YouTube на оккупированных территориях, - ISW

youtube,гугл,google,ютуб

Коллаборанты заявили, что на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей начнут ограничивать использование Google и YouTube, чтобы минимизировать доступ жителей к украинским сайтам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Также сообщается, что в оккупированных районах Херсонской области вводится запрет на использование мессенджера Viber. Ожидается, что российские власти, вероятно, продолжат усиливать контроль над информационным пространством, чтобы сдерживать распространение каких-либо антироссийских сообщений в регионах.

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Топ комментарии
+6
Звертаюсь до забороняльщиків з Лубянки, ми заборонили загiн сахалинського омон, тому краще думати, перед тим як мести язиком, а тим паче лізти в Україну. Вас жде заборона на власне життя в Україні.
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24.07.2022 07:40
+5
ЗСУ,українські партизани...обов'язково заборонять самих колаборантів...
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24.07.2022 07:12
+2
Ой і тупі ***.. А як заборона Google та YT мінімізує доступ до українских сайтів?
Дуже скоро ЗСУ мінімізує самих колаборантів
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24.07.2022 07:42
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ЗСУ,українські партизани...обов'язково заборонять самих колаборантів...
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24.07.2022 07:12 Ответить
Звертаюсь до забороняльщиків з Лубянки, ми заборонили загiн сахалинського омон, тому краще думати, перед тим як мести язиком, а тим паче лізти в Україну. Вас жде заборона на власне життя в Україні.
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24.07.2022 07:40 Ответить
Интересно как это у этих лугандонских папуасов получится?
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24.07.2022 07:41 Ответить
Ой і тупі ***.. А як заборона Google та YT мінімізує доступ до українских сайтів?
Дуже скоро ЗСУ мінімізує самих колаборантів
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24.07.2022 07:42 Ответить
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24.07.2022 07:53 Ответить
Теперь станет понятной фраза: тебя что на Гугле забанили?
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24.07.2022 08:09 Ответить
Яндекс їм в поміч.
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24.07.2022 08:11 Ответить
Вони думають що українці такі ж тупі як і росіяни, якщо заборонити Google та YouTube українці зразу ********* російських окупантів ,що робить скрепа з російськім мозком -перетворяє на гівно .
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24.07.2022 08:14 Ответить
Вчіться. Беріть приклад.

Коли прийдеться карати та справедливо денацифіковувати росіян там не повинно бути зв'язку і в ідеалі навіть електрики.
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24.07.2022 08:15 Ответить
Да забороніть на ********* ,там людей не залишилось і вообще чому вони досі не в чебурнеті?
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24.07.2022 08:23 Ответить
Асвабадітєлі!
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24.07.2022 08:35 Ответить
А не пора ли Гуглу и Ютубу уже сваливать из рашки и ее рынка?Уже годами их там щемят и дают подсрачники ,а они все это терпят, мнутся и не уходят.
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24.07.2022 08:43 Ответить
Вони вже два тижні тому це зробили. Більшість людей самостійно вирішують цю проблему. Навіть херсонські бабусі тепер знають, що таке VPN.
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24.07.2022 09:43 Ответить
А ще росія готується заборонити існування людства на земній кулі.
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24.07.2022 12:07 Ответить
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24.07.2022 13:17 Ответить
 
 