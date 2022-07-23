YouTube удалил серию "Масяни" о нападении Китая на Россию. ВИДЕО

Автор Олег Куваев заявил, что видео удалили после жалобы пользователя, утверждавшего, что Исаакиевский собор в серии был изображен из его фотографии.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пожаловался на копирайт, мол, картинка Исаакия изображена с его личной фотографии. Хотя там имеет место просто фронтальный вид Исаакия, любое фотографировавшее его лицо может так пожаловаться", - отметил автор мультфильма.

Он признал, что использовал при создании этой серии фотографии Исаакиевского собора из интернета, заявив, что в этом нет никаких нарушений.

Напомним, ранее авторы культового мультфильма "Масяня" опубликовали серию о нападении Китая на Россию.

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