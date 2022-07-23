РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6921 посетитель онлайн
Новости Видео Война
13 619 37

YouTube удалил серию "Масяни" о нападении Китая на Россию. ВИДЕО

Автор Олег Куваев заявил, что видео удалили после жалобы пользователя, утверждавшего, что Исаакиевский собор в серии был изображен из его фотографии.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пожаловался на копирайт, мол, картинка Исаакия изображена с его личной фотографии. Хотя там имеет место просто фронтальный вид Исаакия, любое фотографировавшее его лицо может так пожаловаться", - отметил автор мультфильма.

Он признал, что использовал при создании этой серии фотографии Исаакиевского собора из интернета, заявив, что в этом нет никаких нарушений.

Напомним, ранее авторы культового мультфильма "Масяня" опубликовали серию о нападении Китая на Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Twitter и YouTube в последнее время игнорируют запросы Украины удалить контент с роспропагандой

YouTube (106) мультфильм (54) россия (95652)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+67
Ютуб уже давно стал вонючей выгребной ямой **********, которую она купила. Когда сикелев и прочее говно орали что украинцев нужно уничтожать, ютуб эти выпуски спокойно пропускал, а каналы тех же Казанского или ом тв, банили
показать весь комментарий
23.07.2022 14:10
+43
Подгорает у бункерного *****. Значит серия попала в самую точку.
показать весь комментарий
23.07.2022 14:11
+32
слов нет.
то, что орки убивают в Украине это норм
а АНТИВОЕННЫЙ РОЛИК надо убрать из ютуба - ибо он оскорбляет чуйство прекрасного убийцы...

мразота
показать весь комментарий
23.07.2022 14:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ютуб уже давно стал вонючей выгребной ямой **********, которую она купила. Когда сикелев и прочее говно орали что украинцев нужно уничтожать, ютуб эти выпуски спокойно пропускал, а каналы тех же Казанского или ом тв, банили
показать весь комментарий
23.07.2022 14:10 Ответить
Та хер клав не тільки Ютьюб на ***** й Московію .

Хіба Ви не розумієте , що тут робота Китаю ?!

Китай останній раз щось окупував це в 1951 році - Тібет .

Китай зовсім тоталітарна держава . Але , блін , вони навіть Тавань не спробують поки
нападати . Хоча самі тайванці себе ж вважають китайцями й ніким іншим .

Дуже прикро , що Куваев , що живе й працює аж з 2006 року в Ізраїлі не здогадався замість існуючьої 1.5 млд. держави назвати нападника щось на кшалт Кюйнай .
Впевнений , що якщо б так відбулося , то ніщо б не змусило б Ютьюб видаляти це відео .

Подивиться 160 серію "Масяні" там Масяня йде у Кремль й приносить ***** меч для сэппуку !
До речі 161 серію теж ніхто не видаляв . А там Масяня ... крайще дивитися !

А серія 160 -- початку березня . Й ********* щось не змогли від Труби за стільки місяців.

Але Китай звинувачувати , навіть гепотетично це некоректно (без жодного пієтету до цих червонодупих) !
показать весь комментарий
23.07.2022 16:18 Ответить
Подгорает у бункерного *****. Значит серия попала в самую точку.
показать весь комментарий
23.07.2022 14:11 Ответить
Кацапські свині насрали й на ютубі...
показать весь комментарий
23.07.2022 14:15 Ответить
кто хотел тот уже скачал) поздно вс..ралися
показать весь комментарий
23.07.2022 14:16 Ответить
Ютуб давно в помойку превратился
показать весь комментарий
23.07.2022 14:21 Ответить
підтверджую,Ютуб-мусорка.
показать весь комментарий
23.07.2022 14:23 Ответить
Прошу запретить Ютуб, его название содрано с Communication Tube из Ассы.
показать весь комментарий
23.07.2022 14:27 Ответить
ЮТУБ мацкальська помийка
показать весь комментарий
23.07.2022 14:27 Ответить
слов нет.
то, что орки убивают в Украине это норм
а АНТИВОЕННЫЙ РОЛИК надо убрать из ютуба - ибо он оскорбляет чуйство прекрасного убийцы...

мразота
показать весь комментарий
23.07.2022 14:30 Ответить
Це антикитайський ролик в першу чергу .
Але Китай з 1951 року нічого й ніде не анексував , хоч й дуже мерзотний там режим .

Але китайці , їх життєва дженда зовсім інша , ніж у московитів .
Чингиз-Хан ніколи нічого не був спроможній захопити , крім Китаю . Бо без Китаю вони були дріні дикуни на дрібних поні . Виключно через захоплення вже тоді 50 млн. країну , захопивши їх технології , їх мистецтво управління . Чингизиди придбали нахабство й хист щось захоплювати .

Останнім чизгизидом у світі був Іван Четвертий -- хан Московитів .
показать весь комментарий
23.07.2022 16:27 Ответить
Для того, чтобы считать его антикитайским - надо не иметь головы.
показать весь комментарий
23.07.2022 16:46 Ответить
А цей малювальник грьобаний часом його не Сі Цзинь-Хрін звали цього відомого художника? бо один вже австрійський митець
показать весь комментарий
23.07.2022 14:31 Ответить
Той "малювальник грьобаний", уміє малювати тільки свою мрію, дупу кішок!
показать весь комментарий
23.07.2022 15:02 Ответить
Сами вы помойки и мусорки.
Ютуб, в частности, заблокировал все пропагандистские каналы типа раша тудей, соловьёв тв и т. д.
А также отменил все выплаты всем блогерам из росии.

По поводу жалобы: на ютубе таких жалоб миллион каждый день, там если не робот, то сидит какой-то индус с гугл-переводчиком, и ему глубоко до фени наши военные и политические проблемы.
показать весь комментарий
23.07.2022 14:34 Ответить
гуглеры никак не могут с московией распрощаться, несмотря на штрафы и блокировки.
показать весь комментарий
23.07.2022 14:45 Ответить
Якщо хтось сфотографує нашу планету, то тепер йому належатиме копірайт?
Дивіться як ФСБ впливає, навіть, на Гугл!
А наші високопоставленні придурки користуються Телеграмом, засновником якого є Дуров, явний же агент ФСБ під прикриттям!
показать весь комментарий
23.07.2022 14:38 Ответить
Алярм, везде фесебе, только почтовые голуби спасут переписку!
показать весь комментарий
23.07.2022 14:50 Ответить
тю. щойно перевірив. все працює
показать весь комментарий
23.07.2022 14:41 Ответить
Ну да, ну да. Потому и удалил. А не потому, что кацапне зеркалочка не понравилась.
показать весь комментарий
23.07.2022 14:51 Ответить
В Пітері та моцкві є багато адекватних людей, але парадокс - центри ідеології рашизму в цих містах і цю ідеологію породила ліберальна російська Ынтелігенція
показать весь комментарий
23.07.2022 14:55 Ответить
працює
показать весь комментарий
23.07.2022 14:55 Ответить
Вернули всё взад уже. Успокойтесь.
показать весь комментарий
23.07.2022 14:56 Ответить
ну что ж невеликий скандальчик лише підігрів інтерес до "Масяні"
показать весь комментарий
23.07.2022 15:06 Ответить
Есть такое дело. Мульт хороший, у коцапов пердаки на фашистскую свастику рвёт
показать весь комментарий
23.07.2022 15:32 Ответить
Подтверждаю. Всё на месте. Своим питерских родственникам егго посылал.
показать весь комментарий
23.07.2022 16:18 Ответить
Впевненний , що Куваєв персонально пійшов в Тель-Авіві до китайського посольства й вибачився .

Й переконав їх , що це ролик не про агресивні плати Китаю , й що від дуже любить китайську філософію й Ден Сяо Піна особисто .

Не розумію, чому у такого митця , з таким гострим оком й вмінням виражати просто складні речі через плакат не вистачило клепок якось назвати країну не Китай , а Кайтяй -- ось це дивно .

Бо я зараз не впевненний , що через добу знов не видалять ...
показать весь комментарий
23.07.2022 16:35 Ответить
Я щойно увімкнула. Всейде
показать весь комментарий
23.07.2022 16:58 Ответить
фуу ютюб,
підстилка параші,

пропаганду не можуть забанити, а мультик аж бігом
показать весь комментарий
23.07.2022 16:59 Ответить
Понятно почему запретили.
Рашисты могут почувствовать то, что почувствовали украинцы 24 февраля.
Суки! А ведь нужно, чтобы прочувствовали на своей жопе тоже самое, что творят.
показать весь комментарий
23.07.2022 17:27 Ответить
162 серию Масяни восстановили для просмотра.
показать весь комментарий
23.07.2022 21:16 Ответить
Які проблеми ? Поміняти ескіз цього собору і наново залити мульт.
Бачив цей мульт - гарна спроба показаьти кацапам що відбулось в Україні в перщі два
місяця війни і що чекає паРашу
показать весь комментарий
23.07.2022 21:19 Ответить
https://multru.com/?fbclid=************************************************************* Добрый день! Вы зашли на масяньский сайт.
Интернет ...
Він і є Інтернет
показать весь комментарий
23.07.2022 22:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gqAlCAAFokA&t=4s Масяня. Эпизод 161. Как объяснить детям

дивитися усім !
показать весь комментарий
23.07.2022 22:30 Ответить
Ютуб это коммерческая фирма цель которой не нести добро и мир в массы а зарабатывать БАБЛО. И если нужно то владелец Ютуда и маму родную продаст-если дадут хорошую цену.
Создатели мультика могут переснять эпизод с исакиевским собором перед этим самостоятельно сделав его фото и юридически закрепить права на это фото-интересно что в этом случае придумает Ютуб чтобы не показывать эту серию мультика?
Деньги не пахнут
показать весь комментарий
24.07.2022 14:48 Ответить
 
 