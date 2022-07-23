YouTube видалив серію "Масяні" про напад Китаю на Росію. ВIДЕО

Автор Олег Куваєв заявив, що відео видалили після скарги користувача, який стверджував, що Ісаакіївський собор у серії був змальований з його фотографії.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Поскаржився на копірайт, мовляв, картинка Ісаакія змальована з його особистої фотографії. Хоча там має місце просто фронтальний вид Ісаакія, будь-яка особа, яка його фотографувала, може так поскаржитися", - зазначив автор мультфільму.

Він визнав, що використав під час створення цієї серії фотографії Ісаакіївського собору з інтернету, заявивши, що в цьому немає жодних порушень.

Нагадаємо, раніше автори культового мультфільму "Масяня" опублікували серію про напад Китаю на Росію.

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