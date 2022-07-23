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YouTube видалив серію "Масяні" про напад Китаю на Росію. ВIДЕО

Автор Олег Куваєв заявив, що відео видалили після скарги користувача, який стверджував, що Ісаакіївський собор у серії був змальований з його фотографії.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Поскаржився на копірайт, мовляв, картинка Ісаакія змальована з його особистої фотографії. Хоча там має місце просто фронтальний вид Ісаакія, будь-яка особа, яка його фотографувала, може так поскаржитися", - зазначив автор мультфільму.

Він визнав, що використав під час створення цієї серії фотографії Ісаакіївського собору з інтернету, заявивши, що в цьому немає жодних порушень.

Нагадаємо, раніше автори культового мультфільму "Масяня" опублікували серію про напад Китаю на Росію.

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Автор: 

YouTube (235) мультфільм (20) росія (65336)


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Топ коментарі
+67
Ютуб уже давно стал вонючей выгребной ямой **********, которую она купила. Когда сикелев и прочее говно орали что украинцев нужно уничтожать, ютуб эти выпуски спокойно пропускал, а каналы тех же Казанского или ом тв, банили
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23.07.2022 14:10
+43
Подгорает у бункерного *****. Значит серия попала в самую точку.
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23.07.2022 14:11
+32
слов нет.
то, что орки убивают в Украине это норм
а АНТИВОЕННЫЙ РОЛИК надо убрать из ютуба - ибо он оскорбляет чуйство прекрасного убийцы...

мразота
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23.07.2022 14:30
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Ютуб уже давно стал вонючей выгребной ямой **********, которую она купила. Когда сикелев и прочее говно орали что украинцев нужно уничтожать, ютуб эти выпуски спокойно пропускал, а каналы тех же Казанского или ом тв, банили
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23.07.2022 14:10 Відповісти
Та хер клав не тільки Ютьюб на ***** й Московію .

Хіба Ви не розумієте , що тут робота Китаю ?!

Китай останній раз щось окупував це в 1951 році - Тібет .

Китай зовсім тоталітарна держава . Але , блін , вони навіть Тавань не спробують поки
нападати . Хоча самі тайванці себе ж вважають китайцями й ніким іншим .

Дуже прикро , що Куваев , що живе й працює аж з 2006 року в Ізраїлі не здогадався замість існуючьої 1.5 млд. держави назвати нападника щось на кшалт Кюйнай .
Впевнений , що якщо б так відбулося , то ніщо б не змусило б Ютьюб видаляти це відео .

Подивиться 160 серію "Масяні" там Масяня йде у Кремль й приносить ***** меч для сэппуку !
До речі 161 серію теж ніхто не видаляв . А там Масяня ... крайще дивитися !

А серія 160 -- початку березня . Й ********* щось не змогли від Труби за стільки місяців.

Але Китай звинувачувати , навіть гепотетично це некоректно (без жодного пієтету до цих червонодупих) !
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23.07.2022 16:18 Відповісти
Подгорает у бункерного *****. Значит серия попала в самую точку.
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23.07.2022 14:11 Відповісти
Кацапські свині насрали й на ютубі...
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23.07.2022 14:15 Відповісти
кто хотел тот уже скачал) поздно вс..ралися
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23.07.2022 14:16 Відповісти
Ютуб давно в помойку превратился
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23.07.2022 14:21 Відповісти
підтверджую,Ютуб-мусорка.
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23.07.2022 14:23 Відповісти
Прошу запретить Ютуб, его название содрано с Communication Tube из Ассы.
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23.07.2022 14:27 Відповісти
ЮТУБ мацкальська помийка
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23.07.2022 14:27 Відповісти
слов нет.
то, что орки убивают в Украине это норм
а АНТИВОЕННЫЙ РОЛИК надо убрать из ютуба - ибо он оскорбляет чуйство прекрасного убийцы...

мразота
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23.07.2022 14:30 Відповісти
Це антикитайський ролик в першу чергу .
Але Китай з 1951 року нічого й ніде не анексував , хоч й дуже мерзотний там режим .

Але китайці , їх життєва дженда зовсім інша , ніж у московитів .
Чингиз-Хан ніколи нічого не був спроможній захопити , крім Китаю . Бо без Китаю вони були дріні дикуни на дрібних поні . Виключно через захоплення вже тоді 50 млн. країну , захопивши їх технології , їх мистецтво управління . Чингизиди придбали нахабство й хист щось захоплювати .

Останнім чизгизидом у світі був Іван Четвертий -- хан Московитів .
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23.07.2022 16:27 Відповісти
Для того, чтобы считать его антикитайским - надо не иметь головы.
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23.07.2022 16:46 Відповісти
А цей малювальник грьобаний часом його не Сі Цзинь-Хрін звали цього відомого художника? бо один вже австрійський митець
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23.07.2022 14:31 Відповісти
Той "малювальник грьобаний", уміє малювати тільки свою мрію, дупу кішок!
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23.07.2022 15:02 Відповісти
Сами вы помойки и мусорки.
Ютуб, в частности, заблокировал все пропагандистские каналы типа раша тудей, соловьёв тв и т. д.
А также отменил все выплаты всем блогерам из росии.

По поводу жалобы: на ютубе таких жалоб миллион каждый день, там если не робот, то сидит какой-то индус с гугл-переводчиком, и ему глубоко до фени наши военные и политические проблемы.
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23.07.2022 14:34 Відповісти
гуглеры никак не могут с московией распрощаться, несмотря на штрафы и блокировки.
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23.07.2022 14:45 Відповісти
Якщо хтось сфотографує нашу планету, то тепер йому належатиме копірайт?
Дивіться як ФСБ впливає, навіть, на Гугл!
А наші високопоставленні придурки користуються Телеграмом, засновником якого є Дуров, явний же агент ФСБ під прикриттям!
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23.07.2022 14:38 Відповісти
Алярм, везде фесебе, только почтовые голуби спасут переписку!
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23.07.2022 14:50 Відповісти
тю. щойно перевірив. все працює
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23.07.2022 14:41 Відповісти
Ну да, ну да. Потому и удалил. А не потому, что кацапне зеркалочка не понравилась.
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23.07.2022 14:51 Відповісти
В Пітері та моцкві є багато адекватних людей, але парадокс - центри ідеології рашизму в цих містах і цю ідеологію породила ліберальна російська Ынтелігенція
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23.07.2022 14:55 Відповісти
працює
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23.07.2022 14:55 Відповісти
Вернули всё взад уже. Успокойтесь.
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23.07.2022 14:56 Відповісти
ну что ж невеликий скандальчик лише підігрів інтерес до "Масяні"
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23.07.2022 15:06 Відповісти
Есть такое дело. Мульт хороший, у коцапов пердаки на фашистскую свастику рвёт
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23.07.2022 15:32 Відповісти
Подтверждаю. Всё на месте. Своим питерских родственникам егго посылал.
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23.07.2022 16:18 Відповісти
Впевненний , що Куваєв персонально пійшов в Тель-Авіві до китайського посольства й вибачився .

Й переконав їх , що це ролик не про агресивні плати Китаю , й що від дуже любить китайську філософію й Ден Сяо Піна особисто .

Не розумію, чому у такого митця , з таким гострим оком й вмінням виражати просто складні речі через плакат не вистачило клепок якось назвати країну не Китай , а Кайтяй -- ось це дивно .

Бо я зараз не впевненний , що через добу знов не видалять ...
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23.07.2022 16:35 Відповісти
Я щойно увімкнула. Всейде
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23.07.2022 16:58 Відповісти
фуу ютюб,
підстилка параші,

пропаганду не можуть забанити, а мультик аж бігом
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23.07.2022 16:59 Відповісти
Понятно почему запретили.
Рашисты могут почувствовать то, что почувствовали украинцы 24 февраля.
Суки! А ведь нужно, чтобы прочувствовали на своей жопе тоже самое, что творят.
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23.07.2022 17:27 Відповісти
162 серию Масяни восстановили для просмотра.
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23.07.2022 21:16 Відповісти
Які проблеми ? Поміняти ескіз цього собору і наново залити мульт.
Бачив цей мульт - гарна спроба показаьти кацапам що відбулось в Україні в перщі два
місяця війни і що чекає паРашу
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23.07.2022 21:19 Відповісти
https://multru.com/?fbclid=************************************************************* Добрый день! Вы зашли на масяньский сайт.
Интернет ...
Він і є Інтернет
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23.07.2022 22:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gqAlCAAFokA&t=4s Масяня. Эпизод 161. Как объяснить детям

дивитися усім !
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23.07.2022 22:30 Відповісти
Ютуб это коммерческая фирма цель которой не нести добро и мир в массы а зарабатывать БАБЛО. И если нужно то владелец Ютуда и маму родную продаст-если дадут хорошую цену.
Создатели мультика могут переснять эпизод с исакиевским собором перед этим самостоятельно сделав его фото и юридически закрепить права на это фото-интересно что в этом случае придумает Ютуб чтобы не показывать эту серию мультика?
Деньги не пахнут
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24.07.2022 14:48 Відповісти
 
 