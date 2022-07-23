YouTube видалив серію "Масяні" про напад Китаю на Росію. ВIДЕО
Автор Олег Куваєв заявив, що відео видалили після скарги користувача, який стверджував, що Ісаакіївський собор у серії був змальований з його фотографії.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Поскаржився на копірайт, мовляв, картинка Ісаакія змальована з його особистої фотографії. Хоча там має місце просто фронтальний вид Ісаакія, будь-яка особа, яка його фотографувала, може так поскаржитися", - зазначив автор мультфільму.
Він визнав, що використав під час створення цієї серії фотографії Ісаакіївського собору з інтернету, заявивши, що в цьому немає жодних порушень.
Нагадаємо, раніше автори культового мультфільму "Масяня" опублікували серію про напад Китаю на Росію.
Топ коментарі
+67 Серьога Харківський
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+43 18c49ed2
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+32 Тетяна Тать
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Хіба Ви не розумієте , що тут робота Китаю ?!
Китай останній раз щось окупував це в 1951 році - Тібет .
Китай зовсім тоталітарна держава . Але , блін , вони навіть Тавань не спробують поки
нападати . Хоча самі тайванці себе ж вважають китайцями й ніким іншим .
Дуже прикро , що Куваев , що живе й працює аж з 2006 року в Ізраїлі не здогадався замість існуючьої 1.5 млд. держави назвати нападника щось на кшалт Кюйнай .
Впевнений , що якщо б так відбулося , то ніщо б не змусило б Ютьюб видаляти це відео .
Подивиться 160 серію "Масяні" там Масяня йде у Кремль й приносить ***** меч для сэппуку !
До речі 161 серію теж ніхто не видаляв . А там Масяня ... крайще дивитися !
А серія 160 -- початку березня . Й ********* щось не змогли від Труби за стільки місяців.
Але Китай звинувачувати , навіть гепотетично це некоректно (без жодного пієтету до цих червонодупих) !
то, что орки убивают в Украине это норм
а АНТИВОЕННЫЙ РОЛИК надо убрать из ютуба - ибо он оскорбляет чуйство прекрасного убийцы...
мразота
Але Китай з 1951 року нічого й ніде не анексував , хоч й дуже мерзотний там режим .
Але китайці , їх життєва дженда зовсім інша , ніж у московитів .
Чингиз-Хан ніколи нічого не був спроможній захопити , крім Китаю . Бо без Китаю вони були дріні дикуни на дрібних поні . Виключно через захоплення вже тоді 50 млн. країну , захопивши їх технології , їх мистецтво управління . Чингизиди придбали нахабство й хист щось захоплювати .
Останнім чизгизидом у світі був Іван Четвертий -- хан Московитів .
Ютуб, в частности, заблокировал все пропагандистские каналы типа раша тудей, соловьёв тв и т. д.
А также отменил все выплаты всем блогерам из росии.
По поводу жалобы: на ютубе таких жалоб миллион каждый день, там если не робот, то сидит какой-то индус с гугл-переводчиком, и ему глубоко до фени наши военные и политические проблемы.
Дивіться як ФСБ впливає, навіть, на Гугл!
А наші високопоставленні придурки користуються Телеграмом, засновником якого є Дуров, явний же агент ФСБ під прикриттям!
Й переконав їх , що це ролик не про агресивні плати Китаю , й що від дуже любить китайську філософію й Ден Сяо Піна особисто .
Не розумію, чому у такого митця , з таким гострим оком й вмінням виражати просто складні речі через плакат не вистачило клепок якось назвати країну не Китай , а Кайтяй -- ось це дивно .
Бо я зараз не впевненний , що через добу знов не видалять ...
підстилка параші,
пропаганду не можуть забанити, а мультик аж бігом
Рашисты могут почувствовать то, что почувствовали украинцы 24 февраля.
Суки! А ведь нужно, чтобы прочувствовали на своей жопе тоже самое, что творят.
Бачив цей мульт - гарна спроба показаьти кацапам що відбулось в Україні в перщі два
місяця війни і що чекає паРашу
Интернет ...
Він і є Інтернет
дивитися усім !
Создатели мультика могут переснять эпизод с исакиевским собором перед этим самостоятельно сделав его фото и юридически закрепить права на это фото-интересно что в этом случае придумает Ютуб чтобы не показывать эту серию мультика?
Деньги не пахнут