За минувшие сутки полиция задокументировала более 40 разрушений вследствие вражеских обстрелов на Харьковщине
За прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреливали Харьков и населенные пункты области, в частности Слатино и Шевеловку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Вследствие обстрелов повреждения получили многоэтажки, учебное учереждение, здания и сельхозтехника фермерского хозяйства, частные дома. Следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты проработали более 40 фактов разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров", - сказано в сообщении.
Кроме того, правоохранители вместе с военными на блокпостах проверили за сутки более 1100 транспортных средств для выявления правонарушений. Благодаря информации от населения в отделы полиции доставлены 10 человек для проверки их на предмет возможного сотрудничества с российскими оккупантами.
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