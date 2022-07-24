За минувшие сутки полиция задокументировала более 40 разрушений вследствие вражеских обстрелов на Харьковщине

За прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреливали Харьков и населенные пункты области, в частности Слатино и Шевеловку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Вследствие обстрелов повреждения получили многоэтажки, учебное учереждение, здания и сельхозтехника фермерского хозяйства, частные дома. Следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты проработали более 40 фактов разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров", - сказано в сообщении.

Кроме того, правоохранители вместе с военными на блокпостах проверили за сутки более 1100 транспортных средств для выявления правонарушений. Благодаря информации от населения в отделы полиции доставлены 10 человек для проверки их на предмет возможного сотрудничества с российскими оккупантами.

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