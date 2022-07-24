В Балаклее из-за вражеских обстрелов горела городская свалка, - Синегубов

Штаб обороны Харькова за минувшую ночь обстрелов со стороны оккупантов по городу не зафиксировал.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по области оккупанты наносили удары по Лозовскому, Харьковскому, Чугуевскому, Изюмскому, Богодуховскому районам. В результате обстрелов возникали пожары хозяйственных сооружений, были попадания по открытым территориям. В г. Балаклея за пределами населенных пунктов из-за обстрелов горела городская свалка.

"По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, пострадавшие гражданские из-за обстрелов в области за сутки не зафиксированы", - информирует Синегубов.

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Глава региона также напоминает, что бои на линиях фронта продолжаются.

"Наши военные по всем направлениям боевых действий в Харьковской области держат позиции, борются за каждый метр земли и нашу независимость! Верим и поддерживаем Вооруженные Силы Украины!" - резюмирует он.