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обстріл (27098) Харків (5429) Харківщина (6053) Синєгубов (853)

У Балаклії через ворожі обстріли горіло міське сміттєзвалище, - Синєгубов

прокуратура,війна,обстріл,харків

Штаб оборони Харкова за минулу ніч обстрілів з боку окупантів по місту не зафіксував.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по області окупанти завдавали ударів по Лозівському, Харківському, Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському районах. Внаслідок обстрілів виникали пожежі господарчих споруд, були влучання по відкритих територіях. У м. Балаклія за межами населених пунктів через обстріли горіло міське сміттєзвалище.

"За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, постраждалих цивільних через обстріли в області за добу не зафіксовано", - інформує Синєгубов.

Очільник регіону також нагадує, що бої на лініях фронту тривають.

"Наші військові по всіх напрямках бойових дій на Харківщині тримають позиції, борються за кожний метр землі і нашу незалежність! Віримо і підтримуємо Збройні Сили України!", - резюмує він.

Також читайте: За минулу добу поліція задокументувала понад 40 руйнувань унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині

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раша зажралась до того, что снаряды в мусорку выбрасывают

хемарсов на них не хватает просто никаких
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24.07.2022 09:46 Відповісти
https://deepstatemap.live/#11/49.4694/36.8255 Здесь Балаклея под оккупантами, просто не понятно что на самом деле.
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24.07.2022 10:38 Відповісти
Балаклею пора освобождать!!!!
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24.07.2022 10:41 Відповісти
 
 