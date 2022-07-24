На Хмельнитчине слышны звуки взрывов. Сработали системы ПВО, - ОВА
Сегодня с утра во время объявленной воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.
"На территории области слышны звуки взрывов. Сработали системы ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Детали впоследствии", - отметил он.
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