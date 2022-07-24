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На Хмельнитчине слышны звуки взрывов. Сработали системы ПВО, - ОВА

ппо

Сегодня с утра во время объявленной воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

"На территории области слышны звуки взрывов. Сработали системы ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Детали впоследствии", - отметил он.

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Виродки
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24.07.2022 09:34 Ответить
Покидьки кацапофашисти ....
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24.07.2022 09:46 Ответить
В р-ні Камянець-Подільська три ракети збили..
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24.07.2022 10:12 Ответить
Близько 9:00, 24 липня, російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря.

Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід''.
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24.07.2022 10:22 Ответить
 
 