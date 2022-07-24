На Хмельниччині чути звуки вибухів. Спрацювали системи ППО, - ОВА
Сьогодні зранку під час оголошеної повітряної тривоги і Хмельницькій області лунали звуки вибухів.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
"На території області чути звуки вибухів. Спрацювали системи ППО. Залишайтеся в укриттях. Деталі згодом", - зазначив він.
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