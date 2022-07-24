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вибух (4367) обстріл (27098) ППО (2928) ракети (3928) Хмельниччина (914)

На Хмельниччині чути звуки вибухів. Спрацювали системи ППО, - ОВА

ппо

Сьогодні зранку під час оголошеної повітряної тривоги і Хмельницькій області лунали звуки вибухів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"На території області чути звуки вибухів. Спрацювали системи ППО. Залишайтеся в укриттях. Деталі згодом", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти випустили 4 ракети по території Хмельницької області, одну збила ППО, - ОВА

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24.07.2022 09:34 Відповісти
Покидьки кацапофашисти ....
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24.07.2022 09:46 Відповісти
В р-ні Камянець-Подільська три ракети збили..
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24.07.2022 10:12 Відповісти
Близько 9:00, 24 липня, російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря.

Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід''.
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24.07.2022 10:22 Відповісти
 
 