США не будут указывать Украине, что именно считать победой, - посол Бринк
Соединенные Штаты Америки не будут заставлять Украину уступать территории.
Об этом заявила посол США Бриджит Бринк в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Мы всегда говорили, и это говорил президент, что мы не собираемся говорить Украине, что именно считать победой, или заставлять Украину уступать территорию или что-то вроде этого. Этого делать мы не собираемся", - подчеркнула дипломат.
По словам Бринк, США хотят видеть, что поддерживают суверенную, независимую, демократическую и преуспевающую Украину.
"Поэтому вся эта поддержка призвана помочь украинским властям достичь этой цели", - добавила посол.
Топ комментарии
+10 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий24.07.2022 12:38
+9 Mykola Trofimenko 138bf09c
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+9 Микола Мазуренко
показать весь комментарий24.07.2022 12:21
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Пожалуйста, подождите...
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Але у української влади зовсім інша мета "какая разніца, хуже не буде" - так, 73% зебілів?
Адже патріотичного лідера олигархам зовсім не потрібно...
Хто тобі сказав, що кожну заможну людину можна вписувати до олігархів?
Хіба Порох володіє стратегічними підприємствами України ?
Хіба наживається на газі ?
Ні. Він займається шоколадом.
Олігархи це люди які мають Обленерго, газопостачання, нафтові компанії присоски до державних, вугільні, металургійні, тощо.
Просто подумайте головою.
До того ж зараз він увійшов у десятку найбільших поставщиків зброї для ЗСУ, перегнав у цьому плані Болгарію.
"На шоколаді він би зміг настільки збільшити свої статки за час війни ?"
Вбогий трольок-брехунець, як завжди у подібних з клікухою замість ім'я,
не треба трансювати зебільні передвиборні чи расєйськи фейки.
За данними FORBS, саме Штатівського (не українського),
у Порошенко
на кінець 2013 - 1,6 млрд $, а на кінець 2018 - 542 млн $.
У тебе, як на паРаші - у Порох "отрицательно" збільшив свої статки майже в 3 рази.
При знанні мови та бажанні знайти, кожний сам може перевірити.
Біжи, тупа істота, за расєйським кораблем та не відсвічуй тут.
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ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
Сполучені Штати Америки не змушуватимуть Україну поступатись територіями.
Переводя с дипломатического, Штаты полностью поддерживают стремление Украины освободить все свои территории. А это невозможно без нанесения ударов западным оружием по территории свинарника, что Америка прекрасно понимает. Фактически, такое заявление посла это шажок к тому, что запрет на применение американского оружия по свинарнику будет снят.
Невозможно в приемлемый срок. Небольшое уточнение по своему комменту.
От в чому конфлікт інтересів.
У них в голові ще достатньо не просвітліло.
А то чё то наша влада так и норовит при первом удобном случае шо нибудь да слить ************* под благовидным предлогом.