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США (24852) Бринк (174)

США не будут указывать Украине, что именно считать победой, - посол Бринк

байден

Соединенные Штаты Америки не будут заставлять Украину уступать территории.

Об этом заявила посол США Бриджит Бринк в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы всегда говорили, и это говорил президент, что мы не собираемся говорить Украине, что именно считать победой, или заставлять Украину уступать территорию или что-то вроде этого. Этого делать мы не собираемся", - подчеркнула дипломат.

По словам Бринк, США хотят видеть, что поддерживают суверенную, независимую, демократическую и преуспевающую Украину.

"Поэтому вся эта поддержка призвана помочь украинским властям достичь этой цели", - добавила посол.

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Топ комментарии
+10
ой...не лякайте...якщо боневтіка не ляскати по потилиці то воно за перемогу може сприйняти будь що... навіть капітуляцію...
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24.07.2022 12:38
+9
"Тож вся ця підтримка покликана допомогти українській владі досягти цієї мети"
-------
Але у української влади зовсім інша мета "какая разніца, хуже не буде" - так, 73% зебілів?
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24.07.2022 12:19
+9
Що там з питаннями до дєрьмака ? Бо самі на справимось. Це просто піз...ець перемозі України.
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24.07.2022 12:21
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"Тож вся ця підтримка покликана допомогти українській владі досягти цієї мети"
-------
Але у української влади зовсім інша мета "какая разніца, хуже не буде" - так, 73% зебілів?
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24.07.2022 12:19 Ответить
а в голові немає гадки що адмінресурс виграв?
Адже патріотичного лідера олигархам зовсім не потрібно...
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24.07.2022 12:24 Ответить
Адмінресурс перед виборами 2019 був у діючого президента. І 1,4 ярда баксів статків-це олігарх чи ні ?
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24.07.2022 12:33 Ответить
Аваков-МВС, за кого топив?
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24.07.2022 12:42 Ответить
а ти чужі гроші не рахуй.
Хто тобі сказав, що кожну заможну людину можна вписувати до олігархів?
Хіба Порох володіє стратегічними підприємствами України ?
Хіба наживається на газі ?
Ні. Він займається шоколадом.
Олігархи це люди які мають Обленерго, газопостачання, нафтові компанії присоски до державних, вугільні, металургійні, тощо.
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24.07.2022 12:43 Ответить
На шоколаді він би зміг настільки збільшити свої статки за час війни ?
Просто подумайте головою.
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24.07.2022 12:52 Ответить
На скільки я знаю за час президенства він втратив частину свого свого статку. Форбс говорить що лишилось 900 млн чи того менше.
До того ж зараз він увійшов у десятку найбільших поставщиків зброї для ЗСУ, перегнав у цьому плані Болгарію.
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24.07.2022 13:03 Ответить


"На шоколаді він би зміг настільки збільшити свої статки за час війни ?"

Вбогий трольок-брехунець, як завжди у подібних з клікухою замість ім'я,
не треба трансювати зебільні передвиборні чи расєйськи фейки.

За данними FORBS, саме Штатівського (не українського),
у Порошенко
на кінець 2013 - 1,6 млрд $, а на кінець 2018 - 542 млн $.

У тебе, як на паРаші - у Порох "отрицательно" збільшив свої статки майже в 3 рази.

При знанні мови та бажанні знайти, кожний сам може перевірити.

Біжи, тупа істота, за расєйським кораблем та не відсвічуй тут.
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24.07.2022 15:47 Ответить
А офшори ви закрити для пацюків не хочете?

_____________-

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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24.07.2022 12:20 Ответить
Що там з питаннями до дєрьмака ? Бо самі на справимось. Це просто піз...ець перемозі України.
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24.07.2022 12:21 Ответить
Вам говорили в 2019,слухали бігусів і 95квартальщиків,а тепер про допомогу. Дивно
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24.07.2022 12:25 Ответить
Ох, щось не віриться...
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24.07.2022 12:35 Ответить
По правде сказать, когда я прочитал заглавие, то слегка насторожился, но после этой фразы все опасения улетучились.
Сполучені Штати Америки не змушуватимуть Україну поступатись територіями.
Переводя с дипломатического, Штаты полностью поддерживают стремление Украины освободить все свои территории. А это невозможно без нанесения ударов западным оружием по территории свинарника, что Америка прекрасно понимает. Фактически, такое заявление посла это шажок к тому, что запрет на применение американского оружия по свинарнику будет снят.
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24.07.2022 12:36 Ответить
...кто про что, а вшивый за баню...
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24.07.2022 12:51 Ответить
"А это невозможно без нанесения ударов западным оружием по территории свинарника"
Невозможно в приемлемый срок. Небольшое уточнение по своему комменту.
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25.07.2022 13:04 Ответить
ой...не лякайте...якщо боневтіка не ляскати по потилиці то воно за перемогу може сприйняти будь що... навіть капітуляцію...
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24.07.2022 12:38 Ответить
А Єрмак хоче !
От в чому конфлікт інтересів.
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24.07.2022 12:40 Ответить
Нажаль.
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24.07.2022 12:42 Ответить
Так але спершу дерьмака у тюрм
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24.07.2022 12:43 Ответить
За словами Брінк, США хочуть бачити, що підтримують суверенну, незалежну, демократичну і процвітаючу Україну. чого не хочуть прорашистські агенти з "зеленої " влади, котрих "зе" не може усунути через те, що і він такий самий , а не український .
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24.07.2022 12:46 Ответить
Насправді це херові заяви. Таким чином дають зрозуміти цапам що якщо вони зуміють дотиснути Україну на поступки територій то США з цим погодяться...
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24.07.2022 12:47 Ответить
Цапи ще не вивчили мову Держдепу.
У них в голові ще достатньо не просвітліло.
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24.07.2022 12:54 Ответить
Так і є. На жаль. Силою ми звільнити всю Україну не зможемо. Буде підписано не мир, а припинення вогню. Санкції залишаться. І будем чекати на розпад північної орди. Це може статись і через 5 років і через 25... Але такі реалії
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24.07.2022 12:55 Ответить
...уже прозрели многие не только при в власти в ЕС, но и при власти в США...чекаемо !!!
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24.07.2022 12:56 Ответить
Краще б вказували.
А то чё то наша влада так и норовит при первом удобном случае шо нибудь да слить ************* под благовидным предлогом.
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24.07.2022 12:51 Ответить
Влада приходит и уходит. А Украина и Америка остаются.
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24.07.2022 12:56 Ответить
і це,плять,погано
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24.07.2022 12:53 Ответить
Бо після особистого прохання зняти частину санкцій з Кацапії, наші партнери вже не знають, який буде наступний крок менеджера презедента.
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24.07.2022 13:14 Ответить
У зеленых перемога это сдача луг и дон обл, юга и корридор в Крым заодно вода, наибольшая АЭС в Европе. Снятие санкций с зерна и удобрений. Все сделали о чём просили партнёры.
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24.07.2022 13:20 Ответить
Перемога - це Перемога, а не те, що "можна цим вважати". Я, наприклад, вважаю себе імператором Галактики.
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24.07.2022 13:40 Ответить
Ти переміг!
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24.07.2022 13:53 Ответить
 
 