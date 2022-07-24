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США (21036) Брінк (222)

США не вказуватимуть Україні, що саме вважати за перемогу, - посол Брінк

байден

Сполучені Штати Америки не змушуватимуть Україну поступатись територіями.

Про це заявила посол США Бріджит Брінк в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми завжди казали, і це казав президент, що ми не збираємося казати Україні, що саме вважати за перемогу, або ж змушувати Україну поступатися територією чи щось на кшталт цього. Цього робити ми не збираємось", - наголосила дипломат.

За словами Брінк, США хочуть бачити, що підтримують суверенну, незалежну, демократичну і процвітаючу Україну.

"Тож вся ця підтримка покликана допомогти українській владі досягти цієї мети", - додала посол.

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Автор: 
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Топ коментарі
+10
ой...не лякайте...якщо боневтіка не ляскати по потилиці то воно за перемогу може сприйняти будь що... навіть капітуляцію...
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24.07.2022 12:38
+9
"Тож вся ця підтримка покликана допомогти українській владі досягти цієї мети"
-------
Але у української влади зовсім інша мета "какая разніца, хуже не буде" - так, 73% зебілів?
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24.07.2022 12:19
+9
Що там з питаннями до дєрьмака ? Бо самі на справимось. Це просто піз...ець перемозі України.
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24.07.2022 12:21
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"Тож вся ця підтримка покликана допомогти українській владі досягти цієї мети"
-------
Але у української влади зовсім інша мета "какая разніца, хуже не буде" - так, 73% зебілів?
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24.07.2022 12:19 Відповісти
а в голові немає гадки що адмінресурс виграв?
Адже патріотичного лідера олигархам зовсім не потрібно...
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24.07.2022 12:24 Відповісти
Адмінресурс перед виборами 2019 був у діючого президента. І 1,4 ярда баксів статків-це олігарх чи ні ?
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24.07.2022 12:33 Відповісти
Аваков-МВС, за кого топив?
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24.07.2022 12:42 Відповісти
а ти чужі гроші не рахуй.
Хто тобі сказав, що кожну заможну людину можна вписувати до олігархів?
Хіба Порох володіє стратегічними підприємствами України ?
Хіба наживається на газі ?
Ні. Він займається шоколадом.
Олігархи це люди які мають Обленерго, газопостачання, нафтові компанії присоски до державних, вугільні, металургійні, тощо.
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24.07.2022 12:43 Відповісти
На шоколаді він би зміг настільки збільшити свої статки за час війни ?
Просто подумайте головою.
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24.07.2022 12:52 Відповісти
На скільки я знаю за час президенства він втратив частину свого свого статку. Форбс говорить що лишилось 900 млн чи того менше.
До того ж зараз він увійшов у десятку найбільших поставщиків зброї для ЗСУ, перегнав у цьому плані Болгарію.
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24.07.2022 13:03 Відповісти


"На шоколаді він би зміг настільки збільшити свої статки за час війни ?"

Вбогий трольок-брехунець, як завжди у подібних з клікухою замість ім'я,
не треба трансювати зебільні передвиборні чи расєйськи фейки.

За данними FORBS, саме Штатівського (не українського),
у Порошенко
на кінець 2013 - 1,6 млрд $, а на кінець 2018 - 542 млн $.

У тебе, як на паРаші - у Порох "отрицательно" збільшив свої статки майже в 3 рази.

При знанні мови та бажанні знайти, кожний сам може перевірити.

Біжи, тупа істота, за расєйським кораблем та не відсвічуй тут.
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24.07.2022 15:47 Відповісти
А офшори ви закрити для пацюків не хочете?

_____________-

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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24.07.2022 12:20 Відповісти
Що там з питаннями до дєрьмака ? Бо самі на справимось. Це просто піз...ець перемозі України.
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24.07.2022 12:21 Відповісти
Вам говорили в 2019,слухали бігусів і 95квартальщиків,а тепер про допомогу. Дивно
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24.07.2022 12:25 Відповісти
Ох, щось не віриться...
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24.07.2022 12:35 Відповісти
По правде сказать, когда я прочитал заглавие, то слегка насторожился, но после этой фразы все опасения улетучились.
Сполучені Штати Америки не змушуватимуть Україну поступатись територіями.
Переводя с дипломатического, Штаты полностью поддерживают стремление Украины освободить все свои территории. А это невозможно без нанесения ударов западным оружием по территории свинарника, что Америка прекрасно понимает. Фактически, такое заявление посла это шажок к тому, что запрет на применение американского оружия по свинарнику будет снят.
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24.07.2022 12:36 Відповісти
...кто про что, а вшивый за баню...
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24.07.2022 12:51 Відповісти
"А это невозможно без нанесения ударов западным оружием по территории свинарника"
Невозможно в приемлемый срок. Небольшое уточнение по своему комменту.
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25.07.2022 13:04 Відповісти
ой...не лякайте...якщо боневтіка не ляскати по потилиці то воно за перемогу може сприйняти будь що... навіть капітуляцію...
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24.07.2022 12:38 Відповісти
А Єрмак хоче !
От в чому конфлікт інтересів.
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24.07.2022 12:40 Відповісти
Нажаль.
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24.07.2022 12:42 Відповісти
Так але спершу дерьмака у тюрм
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24.07.2022 12:43 Відповісти
За словами Брінк, США хочуть бачити, що підтримують суверенну, незалежну, демократичну і процвітаючу Україну. чого не хочуть прорашистські агенти з "зеленої " влади, котрих "зе" не може усунути через те, що і він такий самий , а не український .
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24.07.2022 12:46 Відповісти
Насправді це херові заяви. Таким чином дають зрозуміти цапам що якщо вони зуміють дотиснути Україну на поступки територій то США з цим погодяться...
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24.07.2022 12:47 Відповісти
Цапи ще не вивчили мову Держдепу.
У них в голові ще достатньо не просвітліло.
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24.07.2022 12:54 Відповісти
Так і є. На жаль. Силою ми звільнити всю Україну не зможемо. Буде підписано не мир, а припинення вогню. Санкції залишаться. І будем чекати на розпад північної орди. Це може статись і через 5 років і через 25... Але такі реалії
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24.07.2022 12:55 Відповісти
...уже прозрели многие не только при в власти в ЕС, но и при власти в США...чекаемо !!!
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24.07.2022 12:56 Відповісти
Краще б вказували.
А то чё то наша влада так и норовит при первом удобном случае шо нибудь да слить ************* под благовидным предлогом.
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24.07.2022 12:51 Відповісти
Влада приходит и уходит. А Украина и Америка остаются.
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24.07.2022 12:56 Відповісти
і це,плять,погано
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24.07.2022 12:53 Відповісти
Бо після особистого прохання зняти частину санкцій з Кацапії, наші партнери вже не знають, який буде наступний крок менеджера презедента.
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24.07.2022 13:14 Відповісти
У зеленых перемога это сдача луг и дон обл, юга и корридор в Крым заодно вода, наибольшая АЭС в Европе. Снятие санкций с зерна и удобрений. Все сделали о чём просили партнёры.
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24.07.2022 13:20 Відповісти
Перемога - це Перемога, а не те, що "можна цим вважати". Я, наприклад, вважаю себе імператором Галактики.
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24.07.2022 13:40 Відповісти
Ти переміг!
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24.07.2022 13:53 Відповісти
 
 