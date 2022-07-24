Функционал "Дії" усовершенствуют для переселенцев, - Минреинтеграции

Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации совместно усовершенствуют функционал приложения "Дія" для внутренне перемещенных лиц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает в фейсбуке.

Вопрос поддержки ВПЛ обсудили участники межведомственного совещания, которое состоялось под председательством вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтерграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

На совещании обсуждали, как можно наладить своевременную выплату пособия на жительство ВПЛ и упростить подачу заявлений через "Дію".

Участники совещания решили, что Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации совместно усовершенствуют функционал "Дії", а именно - чтобы ВПЛ могли через это приложение сняться с учета и изменить адрес фактического места жительства при повторном перемещении.

Кроме того, ВПЛ, которые подавали заявления через "Дію" до 30 апреля и не получили справку и помощь, в случае повторной подачи документов в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг смогут получить и то, и другое – с даты подачи заявления в "Дії".

"Задержка выплат ВПЛ недопустима. Люди, которые находятся в затруднительном положении, остались без домов и поддержки близких, не должны ждать месяцами", - подчеркнула Верещук.

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