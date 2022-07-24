Функціонал "Дії" вдосконалять для переселенців, - Мінреінтеграції

Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно удосконалять функціонал застосунку "Дія" для внутрішньо переміщених осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє у Фейсбуці.

Питання підтримки ВПО обговорили учасники міжвідомчої наради, яка відбулася під головуванням віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтерграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

На нараді обговорювали, як можна налагодити вчасну виплату допомоги на проживання ВПО і спростити подання заяв через "Дію".

Учасники наради вирішили, що Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно вдосконалять функціонал "Дії", а саме - щоб ВПО могли через цей застосунок знятися з обліку та змінити адресу фактичного місця проживання при повторному переміщенні.

Крім того, ВПО, які подавали заяви через "Дію" до 30 квітня та не отримали довідку і допомогу, в разі повторного подання документів до органу соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг зможуть отримати і те, й інше – з дати подачі заяви в "Дії".

"Затримка виплат ВПО неприпустима. Люди, які перебувають у скрутному становищі, залишились без домівок та підтримки близьких, не повинні чекати місяцями", – наголосила Верещук.

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