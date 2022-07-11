У "Дії" впродовж місяця з'явиться до 10 нових послуг і документів
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У застосунку "Дія" готові до запуску близько 10 нових послуг та документів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Зустрілися з командою на щотижневій зустрічі по Дії. Зараз у нас готові до запуску близько 10 нових послуг та документів у Дії. Протягом місяця вони зʼявляться у вашому застосунку", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання вже з'явилися цього тижня у бета-тесті. На черзі тестування військових облігацій та перших послуг єНотаріату.
"Невдовзі відновлюємо в застосунку "шеринг техпаспорта". Ви знову зможете в декілька кліків пошерити документ із близькою людиною, яка користується вашим авто. Нагадаю, що запустили цю послугу на Diia Summit у лютому, але через війну були вимушені тимчасово зупинити її роботу", - сказано в повідомленні.
Як черговий крок до міжнародної інтеграції Дії цифрові документи в застосунку незабаром матимуть переклад англійською.
Паралельно триває робота над топпроєктами, які потребують великої кількості інтеграцій та ресурсів команди. "Але саме вони є революційними. Розповідатиму про них згодом", - зауважив Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
Не вийде накліпати не те що мільйон, тисячу чи навіть десяток не існуючих людей. При цифровій системі такі аномалії будуть просто неймовірно помітні. І навіть самий елементарний алгоритм вже не кажучи за ші, що буде аналізувати для оптимізації відкриті дані буде бачити аномалію.
Ну не вийде обманути якомусь меру, депутати чи ще комусь сказавши що у нього є район де живе тисяча людей. Тому що цю тисячу можна буде в ту саму секунду просити вийти в онлайн та посвітити фейсом доказавши що вони реальні.
Вже не кажучи за те що дані швидше за все, як тепер люди зрозуміли що це правильно, будуть у відкритому доступі і їх зможе аналізувати будь-хто.
Також дивіться будь-яка влада-держава це банда-мафія:
- застосування насильства в процесі захисту зон впливу одна з рис, загальних для держави і банди; Тобто обидві структури захищають свої території і інтереси від конкурентів.
- щоб домогтися порядку, держава створює закони і збирає податки з громадян; І знову насильство в зонах впливу-основа становлення системи законності та оподаткування; Тобто обидві структури беруть податки за захист-кришу тих хто знаходиться на їх території, а в разі якщо хтось не захоче платити змушують їх силою-законами.
До чого це я? Держава по природі своїй не терпить конкурентів які хочуть стригти її баранів поза її бюджет-общак.
Тому не переживайте. Цифровізація точно призведе до того що створювати мертві душі стане невигідно бо за них прийдеться платити податки.
"ботів чув" - не тільки чув, а ще й прикладався до боротьби із ними. Тільки ось на мій погляд з ботами жоден із великих сайтів не бореться і боротись не планує, бо йому вони вигідні і за них їм ще й заносять. Знаю лиш невеличкі сайти нашого сегменту інтернету де реально проти ботів адміни і як наслідок легко їх вичищали.
Трохи із досвіду - на ютубі бота визначити не важко. Бот пише цілодобово, кожну хвилину, і все під різними відео довжина яких на порядок більше чим час до появи нового коментаря. Але на ютубі не має базової можливості перегляду всіх коментарів, перегляду списку айпі з якого заходив та інше. Но все це можна зробити за допомогою сторонніх засобів та аналізу, і інших таких страшних слів як бігдата і т.п.. Як наслідок отримати інструмент який покаже весь список "нікнейма" коментарів із прямими посиланнями на ці коментарі під тисячами відео які за останню добу залишив бот що видав себе за людину...
Звичайно можна як в фб робити ботів-особистостей. Це тих в яких є безліч фото реальної людини, імітація друзів та взаємодія з ними, взаємні лайки та коментарі під фото і постами, пости та інше. Але це все на порядок дорожче і ресурсно затратно. І це що головне не премінимо до цифрового демографічного реєстру. Знову ж таки дивіться вище абзац ↑ про платити податки. За них прийдеться платити податки тим хто їх ввів в систему. Це зараз можна сказати що в тебе є в живих тисяча пенсіонерів, а при цифровому реєстрі так не вийде, там єдина база даних із зв'язками, їм спочатку прийдеться народитись та заплатити податки. Якщо на місце пенсіонерів запропонуєте віртуальних дітей, то у них повинні бути батьки які платять податки, і ці діти виростуть та теж будуть зобов'язані платити податки. Тобто кінці у воду з віртуальними душами зробити не вийде ніяк.
Якщо б з повістками навели порядок. Ввели коефіцієнт. Ввели чітку шкалу щоб кожен розумів чого призивають саме його, або який шанс що в найближчий час підійде його черга та чому - то проблеми би не було.
Тоді зразу і в законах виправили б всю ту дич...
і якщо не знаєш, то знай,
паспорт зараз треба мати з собою....
і настане ..здець волевиявленню
але дорога на ростов відома...
а отримувати "дозволи" без погляду в очко чиновникам, слабо зробити????
Так в чому проблеми?
І завжди можна зробити майдан.
А якщо ще й відмінять таємницю голосування то вибори в Дії стануть благом та дозволять на практиці реалізувати відповідальність кожного за свій вибір як наслідок українці практично зразу ще й в популізм перестануть вірити. Це ж супер я вважаю.
Там в росії сказати адресу маєтка судді це кримінальна стаття. У нас же навпаки кожен повинен подавати декларацію щоб доказати що він нічого не вкрав та не отримував інших доходів крім офіційних.
В росії можна за бюджетні кошти купити відомче житло, обставити його золотом, і потім передати собі у власність. І ніхто не має права подивитись скільки було затрачено в такий спосіб грошей та інші деталі, а якщо попробує то це тюрма.
Мінцифри випадково розшифровується не як цифрові міна?
Таке щастя хай краще собі заберуть.
Ви що за те щоб не знати хто це такий купив землю та почав будівництво? Чи не знати за те чия машина чуть не зробила дтп? Чи ви може проти того щоб знати що хтось порушув закон і проти нього є судова справа?