У "Дії" впродовж місяця з'явиться до 10 нових послуг і документів

У застосунку "Дія" готові до запуску близько 10 нових послуг та документів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зустрілися з командою на щотижневій зустрічі по Дії. Зараз у нас готові до запуску близько 10 нових послуг та документів у Дії. Протягом місяця вони зʼявляться у вашому застосунку", - сказано в повідомленні.



Зазначається, що електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання вже з'явилися цього тижня у бета-тесті. На черзі тестування військових облігацій та перших послуг єНотаріату.



"Невдовзі відновлюємо в застосунку "шеринг техпаспорта". Ви знову зможете в декілька кліків пошерити документ із близькою людиною, яка користується вашим авто. Нагадаю, що запустили цю послугу на Diia Summit у лютому, але через війну були вимушені тимчасово зупинити її роботу", - сказано в повідомленні.

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Як черговий крок до міжнародної інтеграції Дії цифрові документи в застосунку незабаром матимуть переклад англійською.



Паралельно триває робота над топпроєктами, які потребують великої кількості інтеграцій та ресурсів команди. "Але саме вони є революційними. Розповідатиму про них згодом", - зауважив Федоров.

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