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електронні документи (107) Федоров Михайло (546) електронні послуги (57) Дія (451)

У "Дії" впродовж місяця з'явиться до 10 нових послуг і документів

Новини Цензор.НЕТ Технології

дія,послуги

У застосунку "Дія" готові до запуску близько 10 нових послуг та документів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зустрілися з командою на щотижневій зустрічі по Дії. Зараз у нас готові до запуску близько 10 нових послуг та документів у Дії. Протягом місяця вони зʼявляться у вашому застосунку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання вже з'явилися цього тижня у бета-тесті. На черзі тестування військових облігацій та перших послуг єНотаріату.

"Невдовзі відновлюємо в застосунку "шеринг техпаспорта". Ви знову зможете в декілька кліків пошерити документ із близькою людиною, яка користується вашим авто. Нагадаю, що запустили цю послугу на Diia Summit у лютому, але через війну були вимушені тимчасово зупинити її роботу", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Повісток через Дію не буде, - Федоров. ВIДЕО

Як черговий крок до міжнародної інтеграції Дії цифрові документи в застосунку незабаром матимуть переклад англійською.

Паралельно триває робота над топпроєктами, які потребують великої кількості інтеграцій та ресурсів команди. "Але саме вони є революційними. Розповідатиму про них згодом", - зауважив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Дії" скоро будуть доступні нотаріальні послуги
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Топ коментарі
+7
Все данные прямиком в кабинет ФСБ,там,где папа ермака трудился.Хорошо придумано-полностью все данные в одном месте
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11.07.2022 21:49
+7
Ви дістали своєю Дією мільйони пенсіонерів за комунал не можуть заплатити і на елементарні ліки накопичити, а ******* в цифру грають
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11.07.2022 22:04
+7
Я так зрозумів, що тепер багато чого можна буде зробити через "Дію", яка у тебе в смартфоні в кишені...і тепер будь-який злочинець може спіймати тебе в будь-якому місці і ти за 10 хвилин надасиш йому доступ до всіх своїх даних і переписать хату на його кота
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11.07.2022 22:11
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Все данные прямиком в кабинет ФСБ,там,где папа ермака трудился.Хорошо придумано-полностью все данные в одном месте
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11.07.2022 21:49 Відповісти
Зараз на головній сторінці у дії, впихнули піар Zeдовпойопа. Ця потвора думає тільки про рейтинги, на країну йому плювати
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11.07.2022 22:02 Відповісти
Ви дістали своєю Дією мільйони пенсіонерів за комунал не можуть заплатити і на елементарні ліки накопичити, а ******* в цифру грають
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11.07.2022 22:04 Відповісти
Щоб вони могли заплатити треба щоб нарешті наповнився демографічний реєстр та зникли всі мертві душі якими зараз розкрадають гроші пенсіонерів. Цифровізація єдиний шлях.
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11.07.2022 22:28 Відповісти
Цифровізація це єдиний шлях наклепати ще більше мертвих душ, так як за останні років 50 населення дуже сильно зменшилося, а нам парять про якісь мільярди гомосапіенс....
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11.07.2022 23:21 Відповісти
Як ви собі це уявляєте? Ви дуже далекі від цифрових технологій.

Не вийде накліпати не те що мільйон, тисячу чи навіть десяток не існуючих людей. При цифровій системі такі аномалії будуть просто неймовірно помітні. І навіть самий елементарний алгоритм вже не кажучи за ші, що буде аналізувати для оптимізації відкриті дані буде бачити аномалію.

Ну не вийде обманути якомусь меру, депутати чи ще комусь сказавши що у нього є район де живе тисяча людей. Тому що цю тисячу можна буде в ту саму секунду просити вийти в онлайн та посвітити фейсом доказавши що вони реальні.
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12.07.2022 01:31 Відповісти
а це вже залежить від того, хто цей елементарний алгоритм напише і як. Якщо з урухуванням інтересів то...можна хоч вкакатися нікому нічого не доведете. Алгоритм порахував, ось бачите, ми йдемо в ногу з прогресом (робимо вас прогресивними високотехнологічними методами) Пан про фабрики ботів чув? а лайків? і це все реальні аккаунти, а людей немає. Це цифрова технологія. Це не значить що вона погана, це значить що поганці використовують її для своєї вигоди і скоюють злочини.
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12.07.2022 01:54 Відповісти
Все набагато складніше чим ви думаєте. Державі не природньо красти самій в себе, краде в себе не держава, а той хто на державі паразитує. Зміна влади це гарантія того що чужа закладка буде муляти око новій. Пару перетрясань і механізм стане настільки елементарним що чужих інтересів там не залишиться і кожна опозиція буде стежити щоб їх конкурент не отримав переваги.
Вже не кажучи за те що дані швидше за все, як тепер люди зрозуміли що це правильно, будуть у відкритому доступі і їх зможе аналізувати будь-хто.
Також дивіться будь-яка влада-держава це банда-мафія:

- застосування насильства в процесі захисту зон впливу одна з рис, загальних для держави і банди; Тобто обидві структури захищають свої території і інтереси від конкурентів.
- щоб домогтися порядку, держава створює закони і збирає податки з громадян; І знову насильство в зонах впливу-основа становлення системи законності та оподаткування; Тобто обидві структури беруть податки за захист-кришу тих хто знаходиться на їх території, а в разі якщо хтось не захоче платити змушують їх силою-законами.

До чого це я? Держава по природі своїй не терпить конкурентів які хочуть стригти її баранів поза її бюджет-общак.
Тому не переживайте. Цифровізація точно призведе до того що створювати мертві душі стане невигідно бо за них прийдеться платити податки.

"ботів чув" - не тільки чув, а ще й прикладався до боротьби із ними. Тільки ось на мій погляд з ботами жоден із великих сайтів не бореться і боротись не планує, бо йому вони вигідні і за них їм ще й заносять. Знаю лиш невеличкі сайти нашого сегменту інтернету де реально проти ботів адміни і як наслідок легко їх вичищали.

Трохи із досвіду - на ютубі бота визначити не важко. Бот пише цілодобово, кожну хвилину, і все під різними відео довжина яких на порядок більше чим час до появи нового коментаря. Але на ютубі не має базової можливості перегляду всіх коментарів, перегляду списку айпі з якого заходив та інше. Но все це можна зробити за допомогою сторонніх засобів та аналізу, і інших таких страшних слів як бігдата і т.п.. Як наслідок отримати інструмент який покаже весь список "нікнейма" коментарів із прямими посиланнями на ці коментарі під тисячами відео які за останню добу залишив бот що видав себе за людину...
Звичайно можна як в фб робити ботів-особистостей. Це тих в яких є безліч фото реальної людини, імітація друзів та взаємодія з ними, взаємні лайки та коментарі під фото і постами, пости та інше. Але це все на порядок дорожче і ресурсно затратно. І це що головне не премінимо до цифрового демографічного реєстру. Знову ж таки дивіться вище абзац ↑ про платити податки. За них прийдеться платити податки тим хто їх ввів в систему. Це зараз можна сказати що в тебе є в живих тисяча пенсіонерів, а при цифровому реєстрі так не вийде, там єдина база даних із зв'язками, їм спочатку прийдеться народитись та заплатити податки. Якщо на місце пенсіонерів запропонуєте віртуальних дітей, то у них повинні бути батьки які платять податки, і ці діти виростуть та теж будуть зобов'язані платити податки. Тобто кінці у воду з віртуальними душами зробити не вийде ніяк.
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12.07.2022 03:09 Відповісти
Я так зрозумів, що тепер багато чого можна буде зробити через "Дію", яка у тебе в смартфоні в кишені...і тепер будь-який злочинець може спіймати тебе в будь-якому місці і ти за 10 хвилин надасиш йому доступ до всіх своїх даних і переписать хату на його кота
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11.07.2022 22:11 Відповісти
А потім заявиш що це було під примусом і злочинець сяде. Цифровізація робить все безпечніше.
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11.07.2022 22:25 Відповісти
а дідька, це ще треба довести, а до того ще треба дожити, ніби пан не знає, як працює нереформована суддівська система.
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12.07.2022 01:55 Відповісти
Какой Вы наивный
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12.07.2022 07:00 Відповісти
Повістка входить в пакет оновлення ?
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11.07.2022 22:15 Відповісти
Це найперше буде. Ще і придумають, що якщо ти по цифровій повітці не з`явишся, будуть наслідки. Вже ,так як зараз, сховатись не вийде.
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11.07.2022 22:54 Відповісти
А це погано? Цифровий військовий комісар взятки не бере, і призиває не по бажанню лівої п'ятки, поганому настрою, з бодуна чи інше, а по чіткому алгоритму.

Якщо б з повістками навели порядок. Ввели коефіцієнт. Ввели чітку шкалу щоб кожен розумів чого призивають саме його, або який шанс що в найближчий час підійде його черга та чому - то проблеми би не було.

Тоді зразу і в законах виправили б всю ту дич...
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12.07.2022 01:41 Відповісти
Дия - это реальное полезное и нужное достижение украинской власти....
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11.07.2022 22:16 Відповісти
дія є, а з,язку нема.
і якщо не знаєш, то знай,
паспорт зараз треба мати з собою....
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11.07.2022 22:23 Відповісти
такими темпами скоро вибори засунуть в дію.
і настане ..здець волевиявленню
але дорога на ростов відома...
а отримувати "дозволи" без погляду в очко чиновникам, слабо зробити????
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11.07.2022 22:21 Відповісти
Як показала практика населення проголосує і без Дії так як скаже телевізор.
Так в чому проблеми?

І завжди можна зробити майдан.
А якщо ще й відмінять таємницю голосування то вибори в Дії стануть благом та дозволять на практиці реалізувати відповідальність кожного за свій вибір як наслідок українці практично зразу ще й в популізм перестануть вірити. Це ж супер я вважаю.
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11.07.2022 22:26 Відповісти
проблема в тому, що так є надія, а так вже і її не буде. А таємниць вже точно не буде ніяких, все буде під колпаком, як в рашці, і пану то супер?
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12.07.2022 01:58 Відповісти
В рашці? Ви здається реальністю помились. Там все навпаки. Там все "государственная тайна". Тому що коли є таємниця то легко красти.

Там в росії сказати адресу маєтка судді це кримінальна стаття. У нас же навпаки кожен повинен подавати декларацію щоб доказати що він нічого не вкрав та не отримував інших доходів крім офіційних.

В росії можна за бюджетні кошти купити відомче житло, обставити його золотом, і потім передати собі у власність. І ніхто не має права подивитись скільки було затрачено в такий спосіб грошей та інші деталі, а якщо попробує то це тюрма.
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12.07.2022 20:14 Відповісти
Вічний революціонер~аматор знайшовся. А ти здатен забезпечити безпеку цих документів?
Мінцифри випадково розшифровується не як цифрові міна?
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11.07.2022 22:26 Відповісти
Що це таке - посвідка на проживання та військові облігації??? Нахіба вони мені в Дії???
Таке щастя хай краще собі заберуть.
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11.07.2022 22:49 Відповісти
Почитал кометратии, понял, что Дия - великое зло и только тянет страну в прошлое! Необходимо сжечь в праведном огне и создателей и все смартфоны!
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11.07.2022 22:53 Відповісти
Смартфони не треба спалювати.
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11.07.2022 23:10 Відповісти
так дія це зло, хоча би тільки тому, що запхав нам її Зеленський, який ну жодним чином не зв"язаний ні з коломойським (той просто його піарив на повну катушку чисто з милосердя свого), ні з гадами типу єрмака демченка, гетьманцева.
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12.07.2022 02:00 Відповісти
Тепер можна буде нарешті вільно спіймати будь-кого, дати підсрачника і примусити зайти в свою дію і показати всі документи, судові позови, володіння різним майном....причому все буде на 100% достовірно! От вам і чіпізація худоби, Оруел би оцінив
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11.07.2022 23:17 Відповісти
Мда. Навіщо когось ловити та давати йому підсрачник щоб подивитись дані які і так повинні бути у відкритому доступі???

Ви що за те щоб не знати хто це такий купив землю та почав будівництво? Чи не знати за те чия машина чуть не зробила дтп? Чи ви може проти того щоб знати що хтось порушув закон і проти нього є судова справа?
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12.07.2022 01:47 Відповісти
а пан і правда думає що дію так піарили, щоб ви могли знати хто землю купив і розпочав незаконне будівництво? програмка видасть ту інформацію, яку в неї впишуть. Впишуть інформацію не правдиву, неправдиву і видасть, буде використовувати для розрахунків ліві данні, отримаєте лівий результат. Все буде адмін вирішувати, і що ви побачите а що ні в першу чергу.
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12.07.2022 02:03 Відповісти
по Оурелу і робили, не тільки ж ми Оурела читали. Вони теж.
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12.07.2022 02:01 Відповісти
Я эту срану ,,Дию" в жизни не поставлю и только потому, что её разрабатывали и рекламировали ,,Слуги урода". Я выражаю полное и беззоговорочное недоверие к власти зеленского и его посипак и требую немедленной отставки как зеленского, так и всей его кодлы. Вместе с Ермаком, Татаровым, Демченко и всеми ,,Слугами урода" во главе с их хазяином - Коломойшей!!!
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12.07.2022 07:09 Відповісти
 
 