Рашисты готовят фейковое "расследование" о событиях в Мариупольском драмтеатре, чтобы снять с себя ответственность за преступление, - ГУР
Оккупанты готовят к обнародованию собственное псевдорасследование об обстоятельствах бомбового удара по драмтеатру Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.
Цель расследования – попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара прятались в помещении театра. Большинство из них – женщины и дети.
"Сейчас оккупанты, с помощью нескольких съемочных групп российских телеканалов, готовят постановочные видео, которые якобы "должны доказать", что взрыв в Мариупольском драмтеатре произошел внутри помещения. Все разрушения произошли, якобы "в результате детонации большого количества взрывчатки", а количество жертв составляло не более 14 человек. Российские пропагандисты даже нашли так называемых "свидетелей", видевших, как накануне "люди в военной форме заносили ящики" внутрь здания", - говорится в сообщении.
Украинские разведчики напоминают, что бомбовый удар по драмтеатру Мариуполя был и остается одним из самых страшных военных преступлений российских оккупантов во время развязанной ими войны.
"Русскими самолетами по помещению театра были прицельно сброшены две 500-килограммовые авиационные бомбы. На момент нанесения удара в нем находились до 1000 гражданских. Подавляющее большинство из которых - женщины и дети, которые прятались от российских обстрелов. По разным оценкам во время удара там погибло" от 300 до 700 человек. Точную оценку пока дать невозможно, поскольку оккупанты не позволяли спасателям подойти к руинам", - добавляют в ГУР МО.
Пожалуйста, подождите...
Серьезной погоды они конечно не делают, но антиукраинский информационный шум неплохо подпитывают. А рашке большего и не нужно, ее цель запутать, заставить сомневаться и разувериться западного обывателя, короче "не все так однозначно".
Отдельный вопрос где наши журналисты и почему власть опять тупит? Могли бы взять интервью у людей прятавшихся в драмтеатре, свидетелей, снять документальный сюжет-расследование и тд. Похоже опять *лом щелкают, пока русня очередное лживое эффектное кинцо не снимет, а потом наши оф лица будут с горящей жопой бегать, пытаясь доказывать "не все так однозначным", что Украина не верблюд и убеждать, что 2+2=4.
А Ви знаєте...?
Знаєте, хто вбив автора всесвітньо відомого "Щедрика" Миколу Леонтовича?
Знаєте, хто на допитах відірвав Максиму Рильському вуса зі шматом шкіри і м'яса?
Знаєте, хто розстріляв автора відомого твору "Камінна душа", бандуриста Гната Хоткевича?
Знаєте, хто довів до самогубства Миколу Хвильового чи Миколу Скрипника?
Знаєте, хто вбив Леся Курбаса та Миколу Куліша однією кулею, аби...зекономити?
Знаєте, хто і чому розстріляв Миколу Зерова? А Валер'яна Підмогильного, Мирослава Ірчана, Марка Вороного, Євгена Плужника, Григорія Косинку, Майка Йогансона...?
Знаєте, хто і по яких саме статтях ув'язнили Сергія Параджанова після гучної прем'єри "Тіні забутих предків"?
Знаєте, хто спалив всі ноти Василя Барвінського на подвір'ї львівської консерваторії, а потім "дарував" 10 років концтаборів разом з його дружиною, - донькою відомого науковця Івана Пулюя?!
Знаєте, хто розрубав голову сокирою Аллі Горській та скинув її у погріб?
Знаєте, чому виїхали за кордон Анна Стен, Сергій Лифар Михайло Ломацький? А сини відомого гуцульського письменника Петра - Шекерика Доникового, який сам пропав безвісти?!
Знаєте, хто забороняв творити Василю Верховинцю? А хто на залізничній станції відбив нирки Василю Симоненку?
Знаєте, чому відбувала каторгу Людмила Старицька - Черняхівська? А Параска Плитка - Горицвіт? Ольга Нестеренко?
Знаєте, хто і чому назавжди заборонив Олександру Довженку повертатися додому, в Україну?
Знаєте, хто повісив автора відомої "Червоної рути" та інших українських шлягерів "Володимира Івасюка?
Знаєте, хто звів з життя в тюремній камері Василя Стуса?
А чи може знаєте...?
Відповідь на всі "знаєте" відома і одна: радянська влада, тоталітарна система, моz#!Kалі, російське бидло, яке вже кілька століть нищить наш цвіт, наших митців, нашу мову, наші традиції, нашу культуру.
І цих "а знаєте, хто і чому..." - хмара, бо росія не може змиритись, що Україна та її народ - вільний, мудрий, нескорений і надзвичайно сміливий. Бо навіть під дулом ворожого російського автомата наші українці жартують і співають пісні.
Будь ласка, знайте. А найголовніше, пам'ятайте і розповідайте иншим: хто, чому, навіщо, за що і як. Незнання нас, інколи, губить. А непокаране зло, на жаль, завжди повертається... Як і тепер.
P.S. Впевнена, Ви можете продовжити цей список. Але дозвольте нагадати про ці "а знаєте" і якою саме ціною...
© Авторка https://www.facebook.com/profile.php?id=100010784040514&__cft__[0]=AZXA8tBHotbyNjlsM4pj8t2mOrENPQf_6MjWtf1b95_1uqwvwwigs-OgjMuy7sjSg2mKtNuElfaRPMwWDkEpw9cNwUt3s5M6KmlBtIt7ulZEllPbezb2F5_m7CVnJnt2Ym4&__tn__=-]K-R Ulyana Malyar
Це все одно, що нацисти б розслідували, що сталося в концтаборах на захоплених територіях.
Краще б виявляли ворожих агентів у найвищих державних структурах!