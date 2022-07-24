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армия РФ (18059) Мариуполь (5695) разведка (4120) фейк (669)

Рашисты готовят фейковое "расследование" о событиях в Мариупольском драмтеатре, чтобы снять с себя ответственность за преступление, - ГУР

драмтеатр

Оккупанты готовят к обнародованию собственное псевдорасследование об обстоятельствах бомбового удара по драмтеатру Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

Цель расследования – попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара прятались в помещении театра. Большинство из них – женщины и дети.

"Сейчас оккупанты, с помощью нескольких съемочных групп российских телеканалов, готовят постановочные видео, которые якобы "должны доказать", что взрыв в Мариупольском драмтеатре произошел внутри помещения. Все разрушения произошли, якобы "в результате детонации большого количества взрывчатки", а количество жертв составляло не более 14 человек. Российские пропагандисты даже нашли так называемых "свидетелей", видевших, как накануне "люди в военной форме заносили ящики" внутрь здания", - говорится в сообщении.

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Украинские разведчики напоминают, что бомбовый удар по драмтеатру Мариуполя был и остается одним из самых страшных военных преступлений российских оккупантов во время развязанной ими войны.

"Русскими самолетами по помещению театра были прицельно сброшены две 500-килограммовые авиационные бомбы. На момент нанесения удара в нем находились до 1000 гражданских. Подавляющее большинство из которых - женщины и дети, которые прятались от российских обстрелов. По разным оценкам во время удара там погибло" от 300 до 700 человек. Точную оценку пока дать невозможно, поскольку оккупанты не позволяли спасателям подойти к руинам", - добавляют в ГУР МО.
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Топ комментарии
+5
УДИВИЛИ *****... ОНИ ПОД СМОЛЕНСКОМ ДВА РАЗА ТАКОЙ ЦИРК ДЕЛАЛИ СНАЧАЛА РАССТРЕЛЯЛИ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ ВОЙСКА ПОЛЬСКОГО ПЛЕННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ К СЛОВУ СКАЗАТЬ ПОТОМ ПОПЫТАЛИСЬ ПЕРЕВЕСТИ НА НЕМЦЕВ ---НО НЕМЦЫ СДЕЛАЛИ СВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ С УЧАСТИЕМ ШВЕЙЦАРИИ-РКАСНЫЙ КРЕСТ.. АРГЕНТИНЫ ШВЕЦИИ БРАЗИЛИИ ПОРТУГАЛИИ И ДОКАЗАЛИ-- ЧТО ПАТРОНЫ СОВЕТСКИЕ И РАССТРЕЛЯЛИ поляков СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ.. после войны вторая попытка перевернуть с ног на голову В 2010 году Путин убивает все Правительство и власть Польши подрывая самолет с делегацией под Смоленском... так что даже Кальтербрунер и Гимлер с Мюллером курят в сторонке и ******** от ********** *********...
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24.07.2022 13:40
+5
А Ви знаєте, хто...? https://www.youtube.com/watch?v=bYxj_mLV-Yg


А Ви знаєте...?

Знаєте, хто вбив автора всесвітньо відомого "Щедрика" Миколу Леонтовича?

Знаєте, хто на допитах відірвав Максиму Рильському вуса зі шматом шкіри і м'яса?

Знаєте, хто розстріляв автора відомого твору "Камінна душа", бандуриста Гната Хоткевича?

Знаєте, хто довів до самогубства Миколу Хвильового чи Миколу Скрипника?

Знаєте, хто вбив Леся Курбаса та Миколу Куліша однією кулею, аби...зекономити?

Знаєте, хто і чому розстріляв Миколу Зерова? А Валер'яна Підмогильного, Мирослава Ірчана, Марка Вороного, Євгена Плужника, Григорія Косинку, Майка Йогансона...?

Знаєте, хто і по яких саме статтях ув'язнили Сергія Параджанова після гучної прем'єри "Тіні забутих предків"?

Знаєте, хто спалив всі ноти Василя Барвінського на подвір'ї львівської консерваторії, а потім "дарував" 10 років концтаборів разом з його дружиною, - донькою відомого науковця Івана Пулюя?!

Знаєте, хто розрубав голову сокирою Аллі Горській та скинув її у погріб?

Знаєте, чому виїхали за кордон Анна Стен, Сергій Лифар Михайло Ломацький? А сини відомого гуцульського письменника Петра - Шекерика Доникового, який сам пропав безвісти?!

Знаєте, хто забороняв творити Василю Верховинцю? А хто на залізничній станції відбив нирки Василю Симоненку?

Знаєте, чому відбувала каторгу Людмила Старицька - Черняхівська? А Параска Плитка - Горицвіт? Ольга Нестеренко?

Знаєте, хто і чому назавжди заборонив Олександру Довженку повертатися додому, в Україну?

Знаєте, хто повісив автора відомої "Червоної рути" та інших українських шлягерів "Володимира Івасюка?

Знаєте, хто звів з життя в тюремній камері Василя Стуса?

А чи може знаєте...?

Відповідь на всі "знаєте" відома і одна: радянська влада, тоталітарна система, моz#!Kалі, російське бидло, яке вже кілька століть нищить наш цвіт, наших митців, нашу мову, наші традиції, нашу культуру.

І цих "а знаєте, хто і чому..." - хмара, бо росія не може змиритись, що Україна та її народ - вільний, мудрий, нескорений і надзвичайно сміливий. Бо навіть під дулом ворожого російського автомата наші українці жартують і співають пісні.

Будь ласка, знайте. А найголовніше, пам'ятайте і розповідайте иншим: хто, чому, навіщо, за що і як. Незнання нас, інколи, губить. А непокаране зло, на жаль, завжди повертається... Як і тепер.

P.S. Впевнена, Ви можете продовжити цей список. Але дозвольте нагадати про ці "а знаєте" і якою саме ціною...

© Авторка https://www.facebook.com/profile.php?id=100010784040514&__cft__[0]=AZXA8tBHotbyNjlsM4pj8t2mOrENPQf_6MjWtf1b95_1uqwvwwigs-OgjMuy7sjSg2mKtNuElfaRPMwWDkEpw9cNwUt3s5M6KmlBtIt7ulZEllPbezb2F5_m7CVnJnt2Ym4&__tn__=-]K-R Ulyana Malyar
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24.07.2022 13:51
+3
Та кому потрібні їх розслідування?
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24.07.2022 13:42
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Правила форума Совет форумчан
УДИВИЛИ *****... ОНИ ПОД СМОЛЕНСКОМ ДВА РАЗА ТАКОЙ ЦИРК ДЕЛАЛИ СНАЧАЛА РАССТРЕЛЯЛИ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ ВОЙСКА ПОЛЬСКОГО ПЛЕННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ К СЛОВУ СКАЗАТЬ ПОТОМ ПОПЫТАЛИСЬ ПЕРЕВЕСТИ НА НЕМЦЕВ ---НО НЕМЦЫ СДЕЛАЛИ СВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ С УЧАСТИЕМ ШВЕЙЦАРИИ-РКАСНЫЙ КРЕСТ.. АРГЕНТИНЫ ШВЕЦИИ БРАЗИЛИИ ПОРТУГАЛИИ И ДОКАЗАЛИ-- ЧТО ПАТРОНЫ СОВЕТСКИЕ И РАССТРЕЛЯЛИ поляков СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ.. после войны вторая попытка перевернуть с ног на голову В 2010 году Путин убивает все Правительство и власть Польши подрывая самолет с делегацией под Смоленском... так что даже Кальтербрунер и Гимлер с Мюллером курят в сторонке и ******** от ********** *********...
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24.07.2022 13:40 Ответить
Та кому потрібні їх розслідування?
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24.07.2022 13:42 Ответить
Не нужно недооценивать количество имбецилов на Западе. Там хватает всяких сторонников теорий заговоров, коммуняк, антизападников и прочих фриков, судя по тому же твиттеру, большинство из них откровенно топит за паРашу.
Серьезной погоды они конечно не делают, но антиукраинский информационный шум неплохо подпитывают. А рашке большего и не нужно, ее цель запутать, заставить сомневаться и разувериться западного обывателя, короче "не все так однозначно".

Отдельный вопрос где наши журналисты и почему власть опять тупит? Могли бы взять интервью у людей прятавшихся в драмтеатре, свидетелей, снять документальный сюжет-расследование и тд. Похоже опять *лом щелкают, пока русня очередное лживое эффектное кинцо не снимет, а потом наши оф лица будут с горящей жопой бегать, пытаясь доказывать "не все так однозначным", что Украина не верблюд и убеждать, что 2+2=4.
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24.07.2022 15:07 Ответить
а летчик Волошин и диспетчер Карлос будут?
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24.07.2022 13:48 Ответить
так само фейково "розслідували" Катинь. Зачепились, бабуїни. за кулі. мовляв німецькі значить убивали німці. Хоча саме німці знайшли поховання в квітні 1943 року. і то випадково. НКВДисти при розстрілах слугувались німецькою зброєю через її надійність бо ТТ витримував 20 30 пострілів і починав "плюватись". а ці андрофаги теж викотять якусь ахінею. За ними не заржавіє.
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24.07.2022 13:51 Ответить
А Ви знаєте, хто...? https://www.youtube.com/watch?v=bYxj_mLV-Yg


А Ви знаєте...?

Знаєте, хто вбив автора всесвітньо відомого "Щедрика" Миколу Леонтовича?

Знаєте, хто на допитах відірвав Максиму Рильському вуса зі шматом шкіри і м'яса?

Знаєте, хто розстріляв автора відомого твору "Камінна душа", бандуриста Гната Хоткевича?

Знаєте, хто довів до самогубства Миколу Хвильового чи Миколу Скрипника?

Знаєте, хто вбив Леся Курбаса та Миколу Куліша однією кулею, аби...зекономити?

Знаєте, хто і чому розстріляв Миколу Зерова? А Валер'яна Підмогильного, Мирослава Ірчана, Марка Вороного, Євгена Плужника, Григорія Косинку, Майка Йогансона...?

Знаєте, хто і по яких саме статтях ув'язнили Сергія Параджанова після гучної прем'єри "Тіні забутих предків"?

Знаєте, хто спалив всі ноти Василя Барвінського на подвір'ї львівської консерваторії, а потім "дарував" 10 років концтаборів разом з його дружиною, - донькою відомого науковця Івана Пулюя?!

Знаєте, хто розрубав голову сокирою Аллі Горській та скинув її у погріб?

Знаєте, чому виїхали за кордон Анна Стен, Сергій Лифар Михайло Ломацький? А сини відомого гуцульського письменника Петра - Шекерика Доникового, який сам пропав безвісти?!

Знаєте, хто забороняв творити Василю Верховинцю? А хто на залізничній станції відбив нирки Василю Симоненку?

Знаєте, чому відбувала каторгу Людмила Старицька - Черняхівська? А Параска Плитка - Горицвіт? Ольга Нестеренко?

Знаєте, хто і чому назавжди заборонив Олександру Довженку повертатися додому, в Україну?

Знаєте, хто повісив автора відомої "Червоної рути" та інших українських шлягерів "Володимира Івасюка?

Знаєте, хто звів з життя в тюремній камері Василя Стуса?

А чи може знаєте...?

Відповідь на всі "знаєте" відома і одна: радянська влада, тоталітарна система, моz#!Kалі, російське бидло, яке вже кілька століть нищить наш цвіт, наших митців, нашу мову, наші традиції, нашу культуру.

І цих "а знаєте, хто і чому..." - хмара, бо росія не може змиритись, що Україна та її народ - вільний, мудрий, нескорений і надзвичайно сміливий. Бо навіть під дулом ворожого російського автомата наші українці жартують і співають пісні.

Будь ласка, знайте. А найголовніше, пам'ятайте і розповідайте иншим: хто, чому, навіщо, за що і як. Незнання нас, інколи, губить. А непокаране зло, на жаль, завжди повертається... Як і тепер.

P.S. Впевнена, Ви можете продовжити цей список. Але дозвольте нагадати про ці "а знаєте" і якою саме ціною...

© Авторка https://www.facebook.com/profile.php?id=100010784040514&__cft__[0]=AZXA8tBHotbyNjlsM4pj8t2mOrENPQf_6MjWtf1b95_1uqwvwwigs-OgjMuy7sjSg2mKtNuElfaRPMwWDkEpw9cNwUt3s5M6KmlBtIt7ulZEllPbezb2F5_m7CVnJnt2Ym4&__tn__=-]K-R Ulyana Malyar
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24.07.2022 13:51 Ответить
І кого, крім кацапських дегенератів цікавлять результати цього "розслідування"?

Це все одно, що нацисти б розслідували, що сталося в концтаборах на захоплених територіях.
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24.07.2022 14:09 Ответить
Ось такими повідомленнями ГУР намагається показати свою ефективність?
Краще б виявляли ворожих агентів у найвищих державних структурах!
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24.07.2022 16:06 Ответить
Тю, они ж рассказывали, шо ударили по штабу "нациков"? Вже забули?
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24.07.2022 16:07 Ответить
21 століття фото відео плюс свідки .Вони на стількі кончені думають що все це намажеться.Це фігня тільки для орків с рашки.Весь світ знає що як і коли.Мавпи дикуни с рашки
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24.07.2022 17:49 Ответить
Це не рашисти будуть "розслідувати", а розслідувати будуть специ з Гааги. А може і вже розслідують.
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29.07.2022 10:35 Ответить
 
 