Санкции уже оказывают влияние на РФ, - посол США в Украине Бринк

Санкции против России, которые ввели США и ряд стран в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину, уже имеют мощный эффект. Это заметно и по ВВП, инфляции и другим показателям в экономике страны-агрессора.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, они (санкции. - Ред.) уже имеют эффект. И санкции работают таким образом, что эффект от них часто требует времени. Сейчас очевидно, исходя из уровня ВВП, инфляции и других индикаторов, что санкции уже оказывают влияние", – считает Бринк.

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