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Санкции уже оказывают влияние на РФ, - посол США в Украине Бринк
Санкции против России, которые ввели США и ряд стран в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину, уже имеют мощный эффект. Это заметно и по ВВП, инфляции и другим показателям в экономике страны-агрессора.
Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, они (санкции. - Ред.) уже имеют эффект. И санкции работают таким образом, что эффект от них часто требует времени. Сейчас очевидно, исходя из уровня ВВП, инфляции и других индикаторов, что санкции уже оказывают влияние", – считает Бринк.
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+12 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий24.07.2022 13:49
+11 Dmitri 18251fb2
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+8 Виктор Гончарук
показать весь комментарий24.07.2022 13:49
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Пожалуйста, подождите...
и обьяснили Нариду-что допомога иноземцев это допомога ИМ! Правда мы еще не знаем мнения самих иноземцив..
кінчатимуть разом
раніше уряд Канади вивів з-під санкцій затриману турбіну для газопроводу «Північний потік».
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?