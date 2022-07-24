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Новини Санкції проти Росії
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Санкції вже мають вплив на РФ, - посол США в Україні Брінк

рф,санкції

Санкції проти Росії, які ввели США та низка країн у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну вже мають потужний ефект. Це помітно і з ВВП, інфляції та інших показників в економіці країни-агресора.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, вони (санкції. - Ред.) вже мають ефект. І санкції працюють таким чином, що ефект від них часто вимагає часу. Зараз очевидно, виходячи з рівня ВВП, інфляції та інших індикаторів, що санкції вже мають вплив", - вважає Брінк.

Також читайте: Орбан заявив про безперспективність санкцій проти РФ. У МЗС відповіли, що якби це було так, то Кремль не задіював би шалені ресурси задля їх дискредитації

Автор: 
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Топ коментарі
+12
звичайно мають вплив санкції як там Калінінград як там танкері с добривом завернули чи ні?
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24.07.2022 13:49
+11
Ага. Турки развозят аленей по всему миру, как ни в чем не бывало. Китайцы снабжают барахлом, Европа исправно платит за нефть и газ. Зерном торгуют, удобрениями тоже.
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24.07.2022 13:58
+8
Звісна річ,мають.Турбіну до Північного потіка Канада вже надала їм.Ще Північний 2 відкрити і зовсім погано цапам буде...
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24.07.2022 13:49
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звичайно мають вплив санкції як там Калінінград як там танкері с добривом завернули чи ні?
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24.07.2022 13:49 Відповісти
А хто і коли тобі обіцяв танкери з добривами під час продовольчої кризи завертати?
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24.07.2022 13:59 Відповісти
Звісна річ,мають.Турбіну до Північного потіка Канада вже надала їм.Ще Північний 2 відкрити і зовсім погано цапам буде...
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24.07.2022 13:49 Відповісти
Україна протягом восьми років продовжувала купляти у Росатома ТВЕЛи для своїх АЕС, які виробляють 60% нашої електроенергії, але поступово й неуклінно зменшуючи ці закупівлі на користь Вестінгаузу. А ще змушені були купляти антрацит з окупованих територій, бо наші енергоблоки на ТЕС саме на нього були розраховані. Якби одразу, у 2014 році перестали купляти, то ти б не клаву мучив "умнічаючи" на форумах, а тягав би воду відрами на енний поверх своєї багатоповерхівки, якщо її знайшов би, та чергову яму під сральник копав у дворі. А, швидше за все, давно здох би від дизентерії або холери. Строки поступової відмови ЄС від кацапських нафти й газу вже визначені й затверджені на найвищому рівні. Наберися терпіння й чекай, а ще краще - займися якоюсь корисною (хоча б для себе) справою.
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24.07.2022 15:11 Відповісти
Фпесду такі санкції. Поки товстий схудне,худий помре.
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24.07.2022 13:50 Відповісти
капаской писте скоро будет очень плохо от американских бутылок
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24.07.2022 16:42 Відповісти
А шо ви резину тянете, скільки можно соплі жувати, чі ви з кацапами про щось домовились
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24.07.2022 13:55 Відповісти
с тобой падло кацапське будут договаривать только о размерах твоего гроба
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24.07.2022 16:43 Відповісти
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24.07.2022 13:57 Відповісти
Не переживай Блінк. На іранські БПЛА бабла у кацапів хватило.
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24.07.2022 13:57 Відповісти
Израиль их уже херакнул.
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24.07.2022 15:09 Відповісти
ты спалился кацап
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24.07.2022 16:44 Відповісти
Ага. Турки развозят аленей по всему миру, как ни в чем не бывало. Китайцы снабжают барахлом, Европа исправно платит за нефть и газ. Зерном торгуют, удобрениями тоже.
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24.07.2022 13:58 Відповісти
Ну вообще-то ты коротко перечислил недобитки их экономики в трех коротких предложениях. Кстати, за нефть и газ пошли последние 5 месяцев оплаты.
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24.07.2022 14:01 Відповісти
в проекті постанови №7561 про внесення змін до постанови Верховної Ради "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України" йдеться про збільшення зарплати за рахунок коштів, які Україна отримує від іноземних партнерів.

и обьяснили Нариду-что допомога иноземцев это допомога ИМ! Правда мы еще не знаем мнения самих иноземцив..
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24.07.2022 14:01 Відповісти
Але ж у тексті постанови на скріншоті написано зовсім інше)
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24.07.2022 14:04 Відповісти
Пока ви будете обписиваться от каждого заявления Путина ви вместе сним будете убивать украинцев
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24.07.2022 14:07 Відповісти
такие мрази как ты и убивают украинцев - ботяра ботоксная
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24.07.2022 16:46 Відповісти
Обама: Санкции разорвали экономику в клочья! (Нет, Барак соврамши).
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24.07.2022 14:19 Відповісти
ввели-вивели, ввели-вивели, ввели-вивели...

кінчатимуть разом
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24.07.2022 14:22 Відповісти
действуют почти так же как и на Иран 40 лет. Только без нефтяного и газового эмбарго
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24.07.2022 14:23 Відповісти
Шкода, що час впливу санкцій не швидко пливе.
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24.07.2022 14:26 Відповісти
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24.07.2022 14:30 Відповісти
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24.07.2022 15:11 Відповісти
Падлюки видят бойню в самом центре Европы,при чем в одни ворота и ничего не делают,нате вам три пушки и 4 Хаймарса а нужно мощное ПВО и ПРО,самолеты и ракеты а самое главное полное эмбарго на нефтегаз!Без этого война будет еще года три не меньше.А может оно так и задумано?????????
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24.07.2022 14:32 Відповісти
Украина не выдержит три года враг собирает живую силу и готовит наступление
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24.07.2022 15:06 Відповісти
Через три года рашка вряд ли будет еще существовать.
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24.07.2022 15:30 Відповісти
не писти кацап твоей ********* уже в конце осени настанет писдец
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24.07.2022 16:47 Відповісти
Ти маєш нафту й газ, щоб замінити кацапські? То продавай їх у Європу! Чого ти скиглиш?
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24.07.2022 15:22 Відповісти
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24.07.2022 14:33 Відповісти
На Шеченка вообще не похож , это какой то Робинзон
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24.07.2022 14:44 Відповісти
Угу, мають. У них пів країни живе в дерев'яних норах з туалетом не дворі. До дупи ті санкції, давайте більше зброї
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24.07.2022 14:33 Відповісти
з таким урядом і президентом ми в сраці будем раніше чим рашка.
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24.07.2022 14:40 Відповісти
рашка вже в сраці
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24.07.2022 15:24 Відповісти
Міністерство фінансів США опублікувало генеральні ліцензії, згідно з якими дозволена торгівля з Росією окремими категоріями товарів.
раніше уряд Канади вивів з-під санкцій затриману турбіну для газопроводу «Північний потік».
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24.07.2022 14:48 Відповісти
Нет не фантастические, «а из ада», слова Президента США.
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24.07.2022 15:02 Відповісти
Ну взагалі-то в них економіка майже зупинилась, а через 5 місяців, коли ЄС припинить купувати нафтогаз, вона взагалі в стадію агонії перейде.
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24.07.2022 15:29 Відповісти
Только кроме посла США эффект от санкций никто не видит
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24.07.2022 15:00 Відповісти
Тобі - до окуліста.
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24.07.2022 15:16 Відповісти
кацап попробуй купить доллары у себя в обменнике по 60 или даже по 70 рублей
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24.07.2022 16:49 Відповісти
То він так думає. От коли кацапські олігархи збанкротяться - тоді буде видно, що санкції працюють.
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24.07.2022 15:39 Відповісти
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни рук падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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24.07.2022 15:40 Відповісти
 
 