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Санкції вже мають вплив на РФ, - посол США в Україні Брінк
Санкції проти Росії, які ввели США та низка країн у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну вже мають потужний ефект. Це помітно і з ВВП, інфляції та інших показників в економіці країни-агресора.
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, вони (санкції. - Ред.) вже мають ефект. І санкції працюють таким чином, що ефект від них часто вимагає часу. Зараз очевидно, виходячи з рівня ВВП, інфляції та інших індикаторів, що санкції вже мають вплив", - вважає Брінк.
Топ коментарі
+12 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар24.07.2022 13:49
+11 Dmitri 18251fb2
показати весь коментар24.07.2022 13:58
+8 Виктор Гончарук
показати весь коментар24.07.2022 13:49
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Будь ласка, зачекайте...
и обьяснили Нариду-что допомога иноземцев это допомога ИМ! Правда мы еще не знаем мнения самих иноземцив..
кінчатимуть разом
раніше уряд Канади вивів з-під санкцій затриману турбіну для газопроводу «Північний потік».
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?