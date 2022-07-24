Санкції вже мають вплив на РФ, - посол США в Україні Брінк

Санкції проти Росії, які ввели США та низка країн у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну вже мають потужний ефект. Це помітно і з ВВП, інфляції та інших показників в економіці країни-агресора.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, вони (санкції. - Ред.) вже мають ефект. І санкції працюють таким чином, що ефект від них часто вимагає часу. Зараз очевидно, виходячи з рівня ВВП, інфляції та інших індикаторів, що санкції вже мають вплив", - вважає Брінк.

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