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Новости Война
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Польша (8154) Донбасс (26950) потери (4274) добровольцы (1128)

Польский доброволец Томаш Валентек погиб на Донбассе

томаш,валєнтек

Военнослужащий Интернационального легиона Томаш Валентек был спортсменом смешанных боевых искусств (MMA).

Именно на странице организации смешанных боевых искусств MMA Polska и сообщили о его гибели, информирует Цензор.НЕТ.

"С большой грустью мы восприняли информацию о гибели Томека, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб. Томек принял участие и выиграл Второй чемпионат ММА, организованный в городе Гливице. Почивай с миром", - говорится в сообщении.

Гражданин Польши Томаш Валентек, воевавший в Интернациональном легионе обороны Украины, погиб несколько дней назад на Донбассе.

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О гибели польского добровольца на войне в Украине СМИ сообщили несколько дней назад, однако в правительстве Польши эта информация пока не подтверждена, передает Польское радио.

По информации журналистов, поляк погиб на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов в начале недели. По всей видимости, его тело в Польшу еще не привезли.
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Топ комментарии
+70
Слава Герою! він віддав своє життя за вільну Україну і за міцну дружбу України й Польші. Вічна пам,ять!
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24.07.2022 14:21
+51
реально Співчуваемо- і Дякуемо Воїну та Сину Польші.....
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24.07.2022 14:23
+44
вічна шана
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24.07.2022 14:22
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24.07.2022 14:19 Ответить
Слава Герою! він віддав своє життя за вільну Україну і за міцну дружбу України й Польші. Вічна пам,ять!
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24.07.2022 14:21 Ответить
вічна шана
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24.07.2022 14:22 Ответить
реально Співчуваемо- і Дякуемо Воїну та Сину Польші.....
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24.07.2022 14:23 Ответить
..сум, туга і.. сором і за себе і за "інших"..((((
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24.07.2022 14:28 Ответить
Вечная Память.
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24.07.2022 14:29 Ответить
Герої не вмирають!
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24.07.2022 14:31 Ответить
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24.07.2022 14:35 Ответить
Бред это ваш особый стиль?
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24.07.2022 15:29 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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24.07.2022 14:44 Ответить
Слава Герою! Земля пухом.
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24.07.2022 14:44 Ответить
Низький уклін Герою, іноземна людина загинула за Україну , він хотів допомогти та допоміг ціною свого життя. Спочивай з миром друже,світла пам`ять тобі назавжди .
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24.07.2022 15:03 Ответить
Земля тебе пухом, вечная память!
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24.07.2022 15:09 Ответить
Спасибо, брат. Мы не забудем тебя.
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24.07.2022 15:13 Ответить
Героям Слава!
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24.07.2022 15:30 Ответить
Любой друже!
Ти будеш у Царстві Божому. Там де Ангелами, стають ті, для яких ворота раю відкриті. А ти саме той, який заслужив раю, бо життя і душу поклав за нас.
"Ніхто не має більшої любові Божої, як той хто віддав (життя)душу за друзів своїх) "Іоанна 15 : 13
Дякуємо тобі!!! Низький уклін.
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24.07.2022 15:44 Ответить
Любий друже
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24.07.2022 15:54 Ответить
Вечная память герою, защитнику, брату.
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24.07.2022 16:19 Ответить
Вечная Слава и Память Герою!
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24.07.2022 16:19 Ответить
Герой! Як доказ того які насправді близькі поляки і українці... Іменем таких людей потрібно називати вклиці в Україні
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24.07.2022 16:33 Ответить
Будемо пам'ятати кожного Героя і будемо мстити!
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24.07.2022 16:42 Ответить
З моральної точки зору - це не правильно, але смерть громадян західної Європи повинна спонукати західних європейців до більшої підтримки України. Бо Україна, це той Гондор, що відокремлює Середземья від орків Мордору. Усі народи повинні об'єднатися для захисту від навали зі Сходу.
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24.07.2022 16:49 Ответить
СЛАВА ГЕРОЮ !!!
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24.07.2022 19:43 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Єще Польска не згінела!!!
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24.07.2022 21:21 Ответить
Ziemia jest w tobie, bracie!Spij spokojnie, odpoczywaj...
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24.07.2022 21:29 Ответить
 
 