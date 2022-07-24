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Польський доброволець Томаш Валєнтек загинув на Донбасі

томаш,валєнтек

Військовий Інтернаціонального легіону Томаш Валєнтек був спортсменом змішаних бойових мистецтв (MMA).

Саме на сторінці організації змішаних бойових мистецтв MMA Polska і повідомили про його загибель, інформує Цензор.НЕТ.

"З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Інтернаціональному легіоні оборони України і там загинув. Томек взяв участь і виграв Другий чемпіонат ММА, організований у місті Ґлівіце. Спочивай з миром", - йдеться у повідомленні.

Громадянин Польщі Томаш Валєнтек, який воював в Інтернаціональному легіоні оборони України, загинув кілька днів тому на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо іноземних військових загинули 18 липня внаслідок танкової атаки росіян на Донеччині, - Politico

Про загибель польського добровольця на війні в Україні ЗМІ повідомили кілька днів тому, проте в уряді Польщі цю інформацію поки не підтвердили, передає Польське радіо.

За інформацією журналістів, поляк загинув на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу на початку тижня. Ймовірно, його тіло до Польщі ще не привезли.

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Топ коментарі
+70
Слава Герою! він віддав своє життя за вільну Україну і за міцну дружбу України й Польші. Вічна пам,ять!
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24.07.2022 14:21
+51
реально Співчуваемо- і Дякуемо Воїну та Сину Польші.....
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24.07.2022 14:23
+44
вічна шана
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24.07.2022 14:22
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24.07.2022 14:19 Відповісти
Слава Герою! він віддав своє життя за вільну Україну і за міцну дружбу України й Польші. Вічна пам,ять!
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24.07.2022 14:21 Відповісти
вічна шана
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24.07.2022 14:22 Відповісти
реально Співчуваемо- і Дякуемо Воїну та Сину Польші.....
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24.07.2022 14:23 Відповісти
..сум, туга і.. сором і за себе і за "інших"..((((
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24.07.2022 14:28 Відповісти
Вечная Память.
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24.07.2022 14:29 Відповісти
Герої не вмирають!
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24.07.2022 14:31 Відповісти
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24.07.2022 14:35 Відповісти
Бред это ваш особый стиль?
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24.07.2022 15:29 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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24.07.2022 14:44 Відповісти
Слава Герою! Земля пухом.
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24.07.2022 14:44 Відповісти
Низький уклін Герою, іноземна людина загинула за Україну , він хотів допомогти та допоміг ціною свого життя. Спочивай з миром друже,світла пам`ять тобі назавжди .
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24.07.2022 15:03 Відповісти
Земля тебе пухом, вечная память!
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24.07.2022 15:09 Відповісти
Спасибо, брат. Мы не забудем тебя.
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24.07.2022 15:13 Відповісти
Героям Слава!
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24.07.2022 15:30 Відповісти
Любой друже!
Ти будеш у Царстві Божому. Там де Ангелами, стають ті, для яких ворота раю відкриті. А ти саме той, який заслужив раю, бо життя і душу поклав за нас.
"Ніхто не має більшої любові Божої, як той хто віддав (життя)душу за друзів своїх) "Іоанна 15 : 13
Дякуємо тобі!!! Низький уклін.
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24.07.2022 15:44 Відповісти
Любий друже
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24.07.2022 15:54 Відповісти
Вечная память герою, защитнику, брату.
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24.07.2022 16:19 Відповісти
Вечная Слава и Память Герою!
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24.07.2022 16:19 Відповісти
Герой! Як доказ того які насправді близькі поляки і українці... Іменем таких людей потрібно називати вклиці в Україні
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24.07.2022 16:33 Відповісти
Будемо пам'ятати кожного Героя і будемо мстити!
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24.07.2022 16:42 Відповісти
З моральної точки зору - це не правильно, але смерть громадян західної Європи повинна спонукати західних європейців до більшої підтримки України. Бо Україна, це той Гондор, що відокремлює Середземья від орків Мордору. Усі народи повинні об'єднатися для захисту від навали зі Сходу.
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24.07.2022 16:49 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЮ !!!
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24.07.2022 19:43 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Єще Польска не згінела!!!
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24.07.2022 21:21 Відповісти
Ziemia jest w tobie, bracie!Spij spokojnie, odpoczywaj...
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24.07.2022 21:29 Відповісти
 
 