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Новости Война
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армия РФ (18059) боеприпасы (2284) корабль (2015) Николаевская область (2062) Херсонщина (4387)

Уничтожена вражеская батарея ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского. Под огневой контроль взяты несколько объектов транспортной инфраструктуры на оккупированной территории, - ОК "Південь"

херсонщина,херсонська

Обстановка в зоне ответственности сил обороны юга сложная, динамичная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий преимущественно в тактике контрбатарейного противостояния, держась за рубежом обороны. Признаков создания ударных группировок не выявлено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Как отмечается, ночью в который раз атакован Николаев. Ракетный удар 7 модифицированными ракетами из зенитно-ракетной системы С-300. Поражены объекты промышленной и портовой инфраструктуры. Предварительно потерь нет. Остальная информация уточняется.

"В ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач уничтожена батарея ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского. Также под огневой контроль взяты несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории, что существенно ограничивает маневренность и логистику вражеских войск", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что при этом оккупационные войска продолжают коварную практику тотальной лжи, доставляя боеприпасы на территорию Украины под видом гражданских грузов. Пока известно, что в Херсонскую область въехали более 20 так называемых "гуманитарных" КамАЗов окрашенных в белый цвет. Реальный доставленный груз – боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО. Новые склады боеприпасов обустраиваются в гражданских постройках, в учреждениях культуры и образования.

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"В Черном море более 10 единиц корабельно-катерного состава вражеского флота маневрируют вдоль побережья Крыма от г. Тарханкут до Анапы. 2 надводных и 1 подводный носитель ракетного вооружения держат наготове 20 ракет типа "Калибр". Так что вероятность нанесения ракетных ударов остается высокой.

Умеренный шторм на море, способствующий дрейфу мин и переориентация ракетных атак врага, в частности, на побережье – дополнительные факторы, напоминающие о необходимости соблюдения мер безопасности, воздержания от посещения пляжных зон, правильно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Сохраняйте уравновешенность и спокойствие, доверяйте только достоверным источникам информации и силам обороны. Будьте внимательны и сознательны", - отмечают в ОК "Південь".
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Топ комментарии
+19
Героям слава !!!
Котики наші, бережи вас Господь
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24.07.2022 14:37
+19
Відео знищення С-300
https://twitter.com/Userchuk/status/1551016883121422336
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24.07.2022 14:47
+15
слава ЗСУ! Нептун у поміч!
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24.07.2022 14:35
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слава ЗСУ! Нептун у поміч!
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24.07.2022 14:35 Ответить
Героям слава !!!
Котики наші, бережи вас Господь
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24.07.2022 14:37 Ответить
Радість і сум одночасно. Радість зрозуміло, а сум - чим вони тепер будуть свої літаки збивати?
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24.07.2022 14:38 Ответить
так їм і треба
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24.07.2022 14:38 Ответить
Це вам рашисти за Миколаїв відповідь. Далі буде!
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24.07.2022 14:39 Ответить
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24.07.2022 14:42 Ответить
Відео знищення С-300
https://twitter.com/Userchuk/status/1551016883121422336
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24.07.2022 14:47 Ответить
Подивився!
Краса!
І наші люди як зраділи!!!
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24.07.2022 15:06 Ответить
Дві С-300 рашистів яскраво догорають десь на Херсонщині.
https://t.me/a_shtirlitz/19918 https://t.me/a_shtirlitz/19918

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24.07.2022 16:52 Ответить
А, шо, кращого ніка придумати не зміг? Фу, *****.
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24.07.2022 19:04 Ответить
Ну що ви так критично? Кожен дуріє по своєму.
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24.07.2022 22:04 Ответить
встречные перевозки. пазлы в обмен на машины https://ibb.co/BwRbSg4
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24.07.2022 14:53 Ответить
Ребята,вам зРада тоже должна поднять в три раза зарплаты как и себе!Вы лучшие украинцы чем они.
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24.07.2022 14:55 Ответить
Побільше б на українскії мирній землі та познешкоджувати усіх цих болотних щурів кацапських!
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24.07.2022 14:58 Ответить
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24.07.2022 15:04 Ответить
Нищать С-300, значить розчищають місце для авіації та великих БПЛА. А навіщо авіація та великі БПЛА - кожен сам може здогадатись.
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24.07.2022 15:22 Ответить
..оооо.. кацапИ, на Тарханкуті, там, коло маяка, пошукайте мою особисту, вибухову закладку.. за тридцять років з нею, в умовах сухого, украЇнського клімату Криму, напевне, нічого не сталося, навіть краще - воно тепер витримане.. дарую.. стопудово закладка, моя чи корЄша, переможе у ваших улюблених змаганнях, з яких сміється увесь світ, дебіли зайвохромосомні..
ну, а якщо сподобається - пошукайте з газоаналізаторами чи копійчаними хвойдами-колаборантами Криму, від Олєньовки до Севастополя там багато чого залишено для вас, андрофаги московські, вам сподобається
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24.07.2022 15:31 Ответить
жирненька ціль попалась хаймерсам
слава ЗСУ!!!!!
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24.07.2022 16:31 Ответить
 
 