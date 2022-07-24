РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6856 посетителей онлайн
Новости Война
13 358 23
армия РФ (18059) Краматорськ (2229) Славянск (2537)

Россия вряд ли захватит Славянск и Краматорск, - ISW

рф

Аналитик американского Института изучения войны (ISW) Джордж Варос считает, что Россия, скорее всего, не сможет захватить Славянск и Краматорск.

Об этом он рассказал в интервью Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Нет. Мы считаем, что Кремль вряд ли захватит их и тем более до 11 сентября. Об этой дате предупреждают украинские официальные лица, мол, в этот период возможны так называемые "референдумы" на оккупированных территориях", - ответил он на вопрос, имеет у России шансы захватить Славянск и Краматорск.

Варос отметил, что территория вокруг Краматорска, Бахмута, Славянска и Северска имеет относительно выше население, чем в других районах Донбасса, а россияне сталкивались с трудностями во время боев в городской среде.

Смотрите: Завершен разбор завалов здания школы в Краматорске, обнаружены тела трех человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

"Поэтому мы ожидаем, что линия Краматорск-Бахмут, прежде всего на шоссе Е40, где есть подготовленные украинские оборонные позиции, замедлит темпы России", – сказал он.

Аналитик добавил, что Россия очень медленно пытается захватить небольшой город Северск и пока ей это не удается. Он не видит перспектив быстрого успеха россиян, учитывая более сложную и лучше подготовленную оборону Донецкой области.

Варос также согласился с оценкой украинского военного командования, что поставки западного оружия позволили стабилизировать ситуацию на фронте. В частности, существенно повлияли американские ракетные системы HIMARS, ухудшившие способность россиян использовать артиллерию, отметил он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Захопити - ні, а ось здати за вказівкою вище - легко. Мразота зелена
показать весь комментарий
24.07.2022 16:59
+15
показать весь комментарий
24.07.2022 17:06
+13
орки то можливо і не можуть їх захопити, а от говнокомандуючий може спецоперативно переможно їх залишити без втрат
показать весь комментарий
24.07.2022 16:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
орки то можливо і не можуть їх захопити, а от говнокомандуючий може спецоперативно переможно їх залишити без втрат
показать весь комментарий
24.07.2022 16:55 Ответить
Захопити - ні, а ось здати за вказівкою вище - легко. Мразота зелена
показать весь комментарий
24.07.2022 16:59 Ответить
Якщо американський інститут вивчення війни так ствкрджує- це хороша новина . Це означає що орки почали видихатися
показать весь комментарий
24.07.2022 17:00 Ответить
Замість Краматорську росіяни повністю захопили не один крематорій.
показать весь комментарий
24.07.2022 17:01 Ответить
Кстати, может и не в тему, но интересно не давит ли что то на Реджепа ****** Эрдогана? Знает ли он, что после подписания писульки по зерну, на него один плешивый сморчок , срущий в чемодан, положил х..й? Да не один, а с оленеводом и говорящей унылой лошадью вместе.
Получается, что Эрдоган лох которого три поца опустили.
показать весь комментарий
24.07.2022 17:01 Ответить
Эрдоган спасает свою экономику. На остальное ему плевать.
показать весь комментарий
24.07.2022 17:02 Ответить
Не получится скорее всего. Но, кстати тут и прослеживается самое главное преимущество путлера. Даже такой полудиктатор как Эрдоган пытается спасти экономику, понимая, что выборы ему не выиграть, а может и вовсе его турки снесут, а рабсияне что бы не происходило будут молчать и сидеть на бутылке. им похер на все на жопу в экономике, на отсутствие прав и свобод, даже на гоы трупов им похер, а некоторые еще и адуются компенсации за утилизированного мужа, сына, брата
показать весь комментарий
24.07.2022 17:16 Ответить
Ээээ нет, он своей репутацией вроде как дорожит. Или дорожил?
показать весь комментарий
24.07.2022 19:19 Ответить
там більш складно. Осман готується надавати під зад Асаду та курдам, а путін хотів вговорити не робити боляче Асаду. Колись Осман приїхав до Мос кви просити не наступати в Ідліб, де живуть туркомани і маса біженців. Путін як чемний господар дві години протримав у прийомній. а в кабінеті розвісив картини часів Шипки. А тепер осман заставив чекати і буде воювати далі. А Іран після смерті свого яструба якось ліниво виглядає в Сирії. Ну тут Путін зірвався і обстріляв Одесу, мовляв. я вам ще покажу....
показать весь комментарий
24.07.2022 19:39 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2022 17:06 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2022 17:21 Ответить
Щяс спаю...
показать весь комментарий
24.07.2022 17:30 Ответить
Вибачте, але те ж саме казали про Сіверодонецьк та Лисичанськ...
показать весь комментарий
24.07.2022 17:46 Ответить
Не казали.
показать весь комментарий
24.07.2022 19:53 Ответить
Питання. Чи хтось розуміє,що якщо ми непочнемо знищувати військову структуру на території кацапії, то Україна стане безлюдною??? Ніхто незможе жити на території знищеною й знищуваній дальнобійними ракетами
показать весь комментарий
24.07.2022 17:50 Ответить
Потрібно примушувати владу знищуватт військові об'єкти на території москалії!!!
показать весь комментарий
24.07.2022 17:52 Ответить
Треба повертати захоплені території. А це не просто. Це великі жертви як серед військови так і серед цивільного населення, руйнування міст та сіл.
Тому і нема наступу. Хочуть безконтактно вибити ворога американськими ракетами та гаубицями.
показать весь комментарий
24.07.2022 18:39 Ответить
Головне - не пускайтке туди Безвуглу. Під любими приводами.
"Там тебе жде Порошенко, в засаді" чи - "санітари приїхали в штаб, шукають якусь дурнувату"
показать весь комментарий
24.07.2022 18:33 Ответить
Коли я побачив Безмозглу в Трускавці на вечірці , яку організував

Агрохімія , та як вона витанцьовувала , я зрозумів , що це психічнохвора істота
показать весь комментарий
24.07.2022 19:08 Ответить
я теж переконався у цьому
показать весь комментарий
24.07.2022 19:41 Ответить
Танок "краба" - наочне підтвердження.
показать весь комментарий
02.11.2022 07:13 Ответить
 
 