Россия вряд ли захватит Славянск и Краматорск, - ISW

Аналитик американского Института изучения войны (ISW) Джордж Варос считает, что Россия, скорее всего, не сможет захватить Славянск и Краматорск.

Об этом он рассказал в интервью Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Нет. Мы считаем, что Кремль вряд ли захватит их и тем более до 11 сентября. Об этой дате предупреждают украинские официальные лица, мол, в этот период возможны так называемые "референдумы" на оккупированных территориях", - ответил он на вопрос, имеет у России шансы захватить Славянск и Краматорск.

Варос отметил, что территория вокруг Краматорска, Бахмута, Славянска и Северска имеет относительно выше население, чем в других районах Донбасса, а россияне сталкивались с трудностями во время боев в городской среде.

Смотрите: Завершен разбор завалов здания школы в Краматорске, обнаружены тела трех человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

"Поэтому мы ожидаем, что линия Краматорск-Бахмут, прежде всего на шоссе Е40, где есть подготовленные украинские оборонные позиции, замедлит темпы России", – сказал он.

Аналитик добавил, что Россия очень медленно пытается захватить небольшой город Северск и пока ей это не удается. Он не видит перспектив быстрого успеха россиян, учитывая более сложную и лучше подготовленную оборону Донецкой области.

Варос также согласился с оценкой украинского военного командования, что поставки западного оружия позволили стабилизировать ситуацию на фронте. В частности, существенно повлияли американские ракетные системы HIMARS, ухудшившие способность россиян использовать артиллерию, отметил он.