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Новини Війна
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армія рф (16209) Краматорськ (606) Слов’янськ (561)

Росія навряд чи захопить Слов'янськ та Краматорськ, - ISW

рф

Аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Варос вважає, що Росія, найімовірніше, не зможе захопити Слов'янськ та Краматорськ.

Про це він розповів в інтерв'ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Ні. Ми вважаємо, що Кремль навряд чи захопить їх і тим більше до 11 вересня. Про цю дату попереджають українські офіційні особи, мовляв, у цей період можливі так звані "референдуми" на окупованих територіях", – відповів він на запитання, чи має Росія шанси захопити Слов'янськ і Краматорськ.

Варос зазначив, що територія навколо Краматорська, Бахмута, Слов'янська та Сіверська має відносно вище населення, ніж в інших районах Донбасу, а росіяни стикалися з труднощами під час боїв у міському середовищі.

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"Тому ми очікуємо, що лінія Краматорськ-Бахмут, перш за все на шосе Е40, де є підготовлені українські оборонні позиції, уповільнить темпи Росії", – сказав він.

Аналітик додав, що Росія дуже повільно намагається захопити невелике місто Сіверськ і поки що їй це не вдається. Він не бачить перспектив швидкого успіху росіян, з огляду на складнішу і краще підготовлену оборону Донецької області.

Варос також погодився з оцінкою українського військового командування, що постачання західної зброї дозволило стабілізувати ситуацію на фронті. Зокрема, суттєво вплинули американські ракетні системи HIMARS, які погіршили здатність росіян використовувати артилерію, зазначив він.

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Топ коментарі
+15
Захопити - ні, а ось здати за вказівкою вище - легко. Мразота зелена
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24.07.2022 16:59
+15
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24.07.2022 17:06
+13
орки то можливо і не можуть їх захопити, а от говнокомандуючий може спецоперативно переможно їх залишити без втрат
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24.07.2022 16:55
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орки то можливо і не можуть їх захопити, а от говнокомандуючий може спецоперативно переможно їх залишити без втрат
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24.07.2022 16:55 Відповісти
Захопити - ні, а ось здати за вказівкою вище - легко. Мразота зелена
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24.07.2022 16:59 Відповісти
Якщо американський інститут вивчення війни так ствкрджує- це хороша новина . Це означає що орки почали видихатися
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24.07.2022 17:00 Відповісти
Замість Краматорську росіяни повністю захопили не один крематорій.
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24.07.2022 17:01 Відповісти
Кстати, может и не в тему, но интересно не давит ли что то на Реджепа ****** Эрдогана? Знает ли он, что после подписания писульки по зерну, на него один плешивый сморчок , срущий в чемодан, положил х..й? Да не один, а с оленеводом и говорящей унылой лошадью вместе.
Получается, что Эрдоган лох которого три поца опустили.
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24.07.2022 17:01 Відповісти
Эрдоган спасает свою экономику. На остальное ему плевать.
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24.07.2022 17:02 Відповісти
Не получится скорее всего. Но, кстати тут и прослеживается самое главное преимущество путлера. Даже такой полудиктатор как Эрдоган пытается спасти экономику, понимая, что выборы ему не выиграть, а может и вовсе его турки снесут, а рабсияне что бы не происходило будут молчать и сидеть на бутылке. им похер на все на жопу в экономике, на отсутствие прав и свобод, даже на гоы трупов им похер, а некоторые еще и адуются компенсации за утилизированного мужа, сына, брата
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24.07.2022 17:16 Відповісти
Ээээ нет, он своей репутацией вроде как дорожит. Или дорожил?
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24.07.2022 19:19 Відповісти
там більш складно. Осман готується надавати під зад Асаду та курдам, а путін хотів вговорити не робити боляче Асаду. Колись Осман приїхав до Мос кви просити не наступати в Ідліб, де живуть туркомани і маса біженців. Путін як чемний господар дві години протримав у прийомній. а в кабінеті розвісив картини часів Шипки. А тепер осман заставив чекати і буде воювати далі. А Іран після смерті свого яструба якось ліниво виглядає в Сирії. Ну тут Путін зірвався і обстріляв Одесу, мовляв. я вам ще покажу....
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24.07.2022 19:39 Відповісти
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24.07.2022 17:06 Відповісти
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24.07.2022 17:21 Відповісти
Щяс спаю...
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24.07.2022 17:30 Відповісти
Вибачте, але те ж саме казали про Сіверодонецьк та Лисичанськ...
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24.07.2022 17:46 Відповісти
Не казали.
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24.07.2022 19:53 Відповісти
Питання. Чи хтось розуміє,що якщо ми непочнемо знищувати військову структуру на території кацапії, то Україна стане безлюдною??? Ніхто незможе жити на території знищеною й знищуваній дальнобійними ракетами
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24.07.2022 17:50 Відповісти
Потрібно примушувати владу знищуватт військові об'єкти на території москалії!!!
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24.07.2022 17:52 Відповісти
Треба повертати захоплені території. А це не просто. Це великі жертви як серед військови так і серед цивільного населення, руйнування міст та сіл.
Тому і нема наступу. Хочуть безконтактно вибити ворога американськими ракетами та гаубицями.
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24.07.2022 18:39 Відповісти
Головне - не пускайтке туди Безвуглу. Під любими приводами.
"Там тебе жде Порошенко, в засаді" чи - "санітари приїхали в штаб, шукають якусь дурнувату"
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24.07.2022 18:33 Відповісти
Коли я побачив Безмозглу в Трускавці на вечірці , яку організував

Агрохімія , та як вона витанцьовувала , я зрозумів , що це психічнохвора істота
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24.07.2022 19:08 Відповісти
я теж переконався у цьому
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24.07.2022 19:41 Відповісти
Танок "краба" - наочне підтвердження.
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02.11.2022 07:13 Відповісти
 
 