Десантники уничтожили российский штурмовик Су-25

Воины ВСУ из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады поразили вражеский самолет Су-25 "Грач".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило командование Десантно-штурмовых войск.

В сообщении отмечают: "Сичеславские десантники сбили российский штурмовик Су-25.

Сегодня подразделением противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач".

Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК "Игла"".

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