Десантники уничтожили российский штурмовик Су-25
Воины ВСУ из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады поразили вражеский самолет Су-25 "Грач".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило командование Десантно-штурмовых войск.
В сообщении отмечают: "Сичеславские десантники сбили российский штурмовик Су-25.
Сегодня подразделением противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач".
Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК "Игла"".
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Російські солдати - білу Ладу.
Головна та важлива особливість британського ЗРК малої дальності Stormer HVM - цей комплекс наводить свої ракети на ціль у напівавтоматичному режимі, за допомогою лазерного променю. А так як своєї РЛС на цьому ЗРК нема, то британський Stormer HVM по суті "невидимий" для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, що стоять на рашистських літаках та вертольотах.
Відомо, що Stormer HVM може знищувати повітряні цілі на висоті до 7 км, та на дальності також до 7 км. Але при цьому дальність виявлення повітряної цілі типу "літак" може складати до 18 км, дальність виявлення повітряної цілі типу "вертоліт" - до 8 км. Також важливо, що ЗРК Stormer HVM має боєзапас в 12 ракет Starstreak, окрім 8 ракет безпосередньо в пускових установках.
Масса боевой части ракеты Иглы ниже на 30% чем у Стингера.
Но главный недостаток Иглы - отсутствие ультрафиолетового диапазона в оптической системе наведения. Из за этого Иглу можно обмануть тепловой ловушкой.