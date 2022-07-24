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Десантники знищили російський штурмовик Су-25

су-25

Воїни ЗСУ із 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади уразили ворожий літак Су-25 "Грач".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомило командування Десантно-штурмових військ. 

У повідомленні зазначаться: "Січеславські десантники збили російський штурмовик Су-25

Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач".

Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла"".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вразили ворожий літак Су-35 під Новою Каховкою, - Повітряні Сили. ВIДЕО

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Топ коментарі
+47
Нєхай шшастіть. Слава ЗСУ! Слава Україні!
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24.07.2022 19:46
+40
просто теперь в кустах стоят вот такие рояли
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24.07.2022 19:53
+32
Такі зенітні комплекси "бачать" рашистські штурмовики на дистанції до 18 кілометрів.
Головна та важлива особливість британського ЗРК малої дальності Stormer HVM - цей комплекс наводить свої ракети на ціль у напівавтоматичному режимі, за допомогою лазерного променю. А так як своєї РЛС на цьому ЗРК нема, то британський Stormer HVM по суті "невидимий" для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, що стоять на рашистських літаках та вертольотах.

Відомо, що Stormer HVM може знищувати повітряні цілі на висоті до 7 км, та на дальності також до 7 км. Але при цьому дальність виявлення повітряної цілі типу "літак" може складати до 18 км, дальність виявлення повітряної цілі типу "вертоліт" - до 8 км. Також важливо, що ЗРК Stormer HVM має боєзапас в 12 ракет Starstreak, окрім 8 ракет безпосередньо в пускових установках.
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24.07.2022 20:00
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Нєхай шшастіть. Слава ЗСУ! Слава Україні!
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24.07.2022 19:46 Відповісти
Виконавцям-респект...
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24.07.2022 19:50 Відповісти
Як з екіпажем?
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24.07.2022 19:50 Відповісти
Теж цікавить. За втрачену техніку будуть виплачувати все життя і ще в пеклі.
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24.07.2022 19:53 Відповісти
Це навіть якщо катапультувались, і парашут справний був (не підрізаний), і до нас не потрапили.
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24.07.2022 19:54 Відповісти
Обнаружен с четырьмя пулевыми отверстиями в затылке, видимо покончил с собой, чтобы не сдацца в плен националистам!
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24.07.2022 23:38 Відповісти
Звичайні люди перед смертю бачать янгола.
Російські солдати - білу Ладу.
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25.07.2022 01:12 Відповісти
Сподіваюсь, пілот не катапультувався. А якщо катапультувався і парашут був справний, то на територію, контрольовану ЗСУ.
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24.07.2022 19:51 Відповісти
Прямують на концерт Кобзона.
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24.07.2022 19:52 Відповісти
просто теперь в кустах стоят вот такие рояли
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24.07.2022 19:53 Відповісти
Такі зенітні комплекси "бачать" рашистські штурмовики на дистанції до 18 кілометрів.
Головна та важлива особливість британського ЗРК малої дальності Stormer HVM - цей комплекс наводить свої ракети на ціль у напівавтоматичному режимі, за допомогою лазерного променю. А так як своєї РЛС на цьому ЗРК нема, то британський Stormer HVM по суті "невидимий" для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, що стоять на рашистських літаках та вертольотах.

Відомо, що Stormer HVM може знищувати повітряні цілі на висоті до 7 км, та на дальності також до 7 км. Але при цьому дальність виявлення повітряної цілі типу "літак" може складати до 18 км, дальність виявлення повітряної цілі типу "вертоліт" - до 8 км. Також важливо, що ЗРК Stormer HVM має боєзапас в 12 ракет Starstreak, окрім 8 ракет безпосередньо в пускових установках.
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24.07.2022 20:00 Відповісти
А чим вони " бачать " без РЛС ?
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24.07.2022 20:53 Відповісти
предполагаю рлс в другом месте а на эту отправляет координаты. Но почему вертолёт видит ближе, чем самолёт? Достать времени больше, поэтому очевидно упор на самолёты
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24.07.2022 21:07 Відповісти
Если другое устройство видит и направляет данные , то это характеристики именно другого устройства . И не обязательно 18 км. , дальность обнаружения у каждой рлс разная . Так что Stormer HVM должен как-то сам видеть на 18км а не обрабатывать полученные данные .
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24.07.2022 21:18 Відповісти
Уявіть, що в певному районі перебуває декілька штук таких роялів. Для мобільності дальність польоту ракети одного обмежена умовними сімома кілометрами. Для ефективного виконання завдання з протидії повітряним цілям використовується потужна РЛС, що "бачить" певну територію, і вона ж за допомогою супутникового зв'язку передає координати цілей цій групі роялів, які вже потім якось між собою " домовляються" хто буде реагувати.
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24.07.2022 22:43 Відповісти
Оптика. Тепловизор.
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24.07.2022 21:25 Відповісти
ТОВ - телевізійний оптичний візір.
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24.07.2022 23:07 Відповісти
там така електронно-оптична система, про функціональність якої у нас ще навіть не задумувалися. Коротше - відмінна заміна "Стріли-10". Сам приціл ще й обертається з нормальною швидкісттю, коли сканує простір.
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25.07.2022 02:28 Відповісти
Не ну а шо? Хорошее пианино))
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24.07.2022 20:06 Відповісти
а то. Британское.
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24.07.2022 20:10 Відповісти
На такому прутнем не зiграЭш...
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24.07.2022 23:11 Відповісти
Это "Гепард"?
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24.07.2022 20:17 Відповісти
Гепард - двустволка без ракет . И к тому же немецкая . Так что с большой долей вероятности будет поставлена только тогда , когда надобность в ней отпадёт .
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24.07.2022 21:23 Відповісти
Ні.Це Британський інтрумент.
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24.07.2022 23:02 Відповісти
это Stormer HVM
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25.07.2022 01:59 Відповісти
останнім часом вони старенькими сушками літають, а шо такое, понти закінчились? з су30см і су35
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24.07.2022 19:54 Відповісти
там ще в них Су57 є анал-у -говне-тний
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24.07.2022 20:06 Відповісти
Не знаю почему некоторые критиковали Иглу. По новостям - это второе ПЗРК после Стингера по уничтожению рашистских птичек.
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24.07.2022 19:54 Відповісти
Там ТТХ - практично однакові Тільки в одному боєголовка охолоджується аргоном а в другій - криптоном
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24.07.2022 19:58 Відповісти
кхм.... у "иглы" - азотом. Если охлаждать криптоном, то стоимость пуска ракеты стингера сразу возрастет почти вдвое)
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24.07.2022 20:03 Відповісти
Скорость ракеты стингера - 700 м/с, у Иглы - 570 м/с.
Масса боевой части ракеты Иглы ниже на 30% чем у Стингера.
Но главный недостаток Иглы - отсутствие ультрафиолетового диапазона в оптической системе наведения. Из за этого Иглу можно обмануть тепловой ловушкой.
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24.07.2022 20:17 Відповісти
Тепловий діапазон -це ІЧ діапазон, а не УФ. Не плутай.
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24.07.2022 20:47 Відповісти
у стінгера є два - як іч так і уф
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24.07.2022 21:22 Відповісти
так
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24.07.2022 22:24 Відповісти
Просто Иглами у нас на порядок больше стреляют чем Стингерами. У нас же не ведут статистики промахов даными девайсами. Иглу легко обмануть тепловой ловушкой в отличии от Стингера
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24.07.2022 20:23 Відповісти
Согласен, но и цена Иглы ниже, примите во внимание и это.
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24.07.2022 20:27 Відповісти
И то и другое нам дают, так что сомневаюсь что для нас на данном этапе это имеет значение.
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24.07.2022 21:28 Відповісти
иглы нам не дают. Они у нас есть, и все наличие мы апгрейдили сами до модификации 1М.
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24.07.2022 22:26 Відповісти
приземлили птичку)) нечего таким грачам делать тут.
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24.07.2022 19:59 Відповісти
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24.07.2022 19:59 Відповісти
Стєсняюсь спросіть, а де ж стінгери? По новинам бачу, що наші валять свинорусів тільки іглами.
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24.07.2022 20:00 Відповісти
бабушка сказала на потом.
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24.07.2022 20:04 Відповісти
Стингеры Дерьмак держит под замком
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24.07.2022 20:05 Відповісти
Daze jesli i zbyvajet Igloj nado govorit sto Stingerom,eto dlia togo stob bolse ix dali.Jesli na zapade nevydet rezultatov oni bolse stingerov nedast skazet vi i tak imejete cem sbyvat
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24.07.2022 21:06 Відповісти
Побільше таких вдалих моментів! Молодці хлопці!
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24.07.2022 20:07 Відповісти
Раньше, как говорили? "Спасибо деду за победу!" А сейчас: "Спасибо сыну за машину!"
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24.07.2022 20:12 Відповісти
"Грачи прилетели"
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24.07.2022 20:14 Відповісти
Ну й добре.
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24.07.2022 20:16 Відповісти
Шпаки відлітають, зарано щось.
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24.07.2022 20:36 Відповісти
Файно
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24.07.2022 20:44 Відповісти
А стінгери зовсім не збивають. Чому?
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24.07.2022 20:49 Відповісти
тихо, не надо пугать. А то сейчас начнете еще требовать фото с мартлетами, перунами и прочими старстриками. Если хотите все знать "почему", то на двухмесячных бесплатных курсах в ПВЗРКУ можно всё узнать.
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24.07.2022 22:32 Відповісти
а кто вам это сказал?
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24.07.2022 23:41 Відповісти
Знову Ігла. Стінгери та британскькі ПЗРК охороняють небо над базарами у Західній Україні?
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25.07.2022 07:33 Відповісти
 
 